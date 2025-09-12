VN-Index tiếp đà tăng, cổ phiếu HPG của tỷ phú Trần Đình Long nổi sóng

Kết phiên, VN-Index tăng 9,51 điểm, tương đương 0,57%, lên mốc 1.667,26 điểm. Chỉ số VN30-Index tăng 10,37 điểm; HNX-Index nhích 2,33 điểm; UPCoM-Index giảm nhẹ 0,01 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch gần 36.800 tỷ đồng. Bảng điện phân hóa mạnh với 252 mã tăng, trong đó có 10 mã tăng trần; 40 mã giữ giá tham chiếu và 84 mã giảm, 2 mã giảm sàn.

Nhóm thép duy trì đà tích cực với KVC và POM đóng cửa sát trần, TVN tăng 3,7% lên 8.500 đồng/cổ phiếu, các cổ phiếu HSG, PAS, NKG, TLH cũng tăng 1–3%.

Đáng chú ý, cổ phiếu HPG của tỷ phú Trần Đình Long tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt khi tăng 2,9% trong phiên cuối tuần, trở thành điểm tựa quan trọng của rổ VN30 và góp phần kéo dài chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp của thị trường. Thanh khoản HPG đạt trên 100 tỷ đồng.

Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng (Ảnh chụp màn hình).

Cổ phiếu bất động sản hồi phục khi loạt mã như SCR, TCH, DXG, DIG, NLG, VGC, QCG, KBC, CEO, PDR và HQC tăng 1-3%. Nhóm hưởng lợi từ đầu tư công cũng hút dòng tiền, nổi bật là KSB tăng trần lên 20.800 đồng/cổ phiếu, VCG tăng 4,7%, HHV tăng 4,1%, bên cạnh đó LCG, C4G, PC1 và FCN cũng duy trì sắc xanh.

Cổ phiếu chứng khoán giao dịch phân hóa với VUA tăng 9,4%, WSS tăng 4,1%, TVB tăng 2,8%, ABW tăng 1,8%. Trong khi đó, các cổ phiếu BVS, PSI, SSI, VDS, MBS, DSE, APS giảm hơn 1%.

Khối ngoại hôm nay bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, HPG là cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất với giá trị hơn 200 tỷ đồng, tiếp theo là các mã FPT, SSI, MSB, MWG, VIX...