Chứng khoán DSC và một số công ty khác bị phạt vì hàng loạt sai phạm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán DSC với tổng số tiền phạt hơn 712 triệu đồng.

Cụ thể, Chứng khoán DSC bị phạt 60 triệu đồng do có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Công ty còn có có hành vi vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ. Tại ngày 31/12/2024, 31/3/2025 và 9/4/2025, tổng dư nợ giao dịch ký quỹ của công ty đối với một số khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu.

Tại các ngày 31/12/2023, 30/6/2024, 31/12/2024 và 31/3/2025, tổng số chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ của công ty đối với cổ phiếu SAM vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết của Công ty cổ phần SAM Holdings. Do đó, Chứng khoán DSC bị phạt 85 triệu đồng.

Công ty chứng khoán này còn bị phạt 125 triệu đồng do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ.

Công ty còn bị phạt 77,5 triệu đồng do có hành vi không duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ trong hoạt động kinh doanh; cụ thể là không lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và không có báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024.

Chứng khoán DSC còn không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ đáp ứng điều kiện, không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật. Các hành vi này đều bị phạt 75 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty bị phạt 85 triệu đồng vì không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty không gửi danh sách người hành nghề chứng khoán năm 2022, báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền tại công ty năm 2023 và báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền tại công ty năm 2024 cho UBCKNN.

Cuối cùng, công ty bị phạt 125 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, công ty công bố thông tin sai lệch đối với báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ năm 2023 kèm theo Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

UBCKNN buộc Chứng khoán DSC hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định.

Nhiều công ty chứng khoán bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trước đó, UBCKNN cũng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, Công ty Chứng khoán BIS, Công ty Chứng khoán ASAM.

Cụ thể, Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt 137,5 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ. Theo đó, giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 11/8/2025, tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Còn Chứng khoán BIS bị phạt tổng cộng 480 triệu đồng vì các hành vi không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ đáp ứng điều kiện, không công bố đối với thông tin phải công bố, báo cáo có nội dung sai lệch, không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của từng khách hàng. Doanh nghiệp bị buộc phải báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch.

Hay Công ty Chứng khoán ASAM bị phạt tổng cộng 320 triệu đồng vì không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán; không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật; không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị, điều hành đối với công ty chứng khoán không phải là công ty đại chúng.