Ba mỹ nam Mưa đỏ: "Cảnh cởi áo khoe cơ bắp 6 múi không phải để câu view"

Ra rạp nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Mưa đỏ đã tạo nên những kỷ lục chưa từng có, trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử màn ảnh Việt. Tính đến 12/9, Mưa đỏ vượt mốc 600 tỷ đồng, đánh dấu bước ngoặt ấn tượng cho dòng phim cách mạng.

Trong chương trình Showbiz 8 của báo Dân trí, bộ ba diễn viên Steven Nguyễn (vai Quang), Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường), Đình Khang (vai Tú) lần đầu hé lộ những câu chuyện hậu trường thú vị.

3 mỹ nam Mưa đỏ nói về cảnh quay khoe cơ bắp 6 múi, cảm xúc "suy sụp" khi bị đạo diễn mắng (Video: Cẩm Tiên, Cao Bách, Bích Phương).

Các diễn viên ấn tượng gì về "anh Tạ" Phương Nam? Kỷ niệm khi làm việc với đạo diễn Đặng Thái Huyền có điều gì đáng nhớ? Trong lần đầu gặp mặt ở phim trường, mỹ nam phản diện Steven Nguyễn khiến các đồng nghiệp "vỡ mộng" ra sao? Nếu phim đạt 700 tỷ đồng, các chàng trai sẽ thực hiện lời hứa nào?

Mời quý khán giả, độc giả đón xem chương trình Showbiz 8 với khách mời bộ ba diễn viên Mưa đỏ được phát lại trên các nền tảng fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao.