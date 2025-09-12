Ba mỹ nam Mưa đỏ: "Cảnh cởi áo khoe cơ bắp 6 múi không phải để câu view"
(Dân trí) - Trong Showbiz 8, các diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Đình Khang chia sẻ những câu chuyện hậu trường hài hước, kỷ niệm thú vị khi đóng "Mưa đỏ".
Ra rạp nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Mưa đỏ đã tạo nên những kỷ lục chưa từng có, trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử màn ảnh Việt. Tính đến 12/9, Mưa đỏ vượt mốc 600 tỷ đồng, đánh dấu bước ngoặt ấn tượng cho dòng phim cách mạng.
Trong chương trình Showbiz 8 của báo Dân trí, bộ ba diễn viên Steven Nguyễn (vai Quang), Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường), Đình Khang (vai Tú) lần đầu hé lộ những câu chuyện hậu trường thú vị.
Các diễn viên ấn tượng gì về "anh Tạ" Phương Nam? Kỷ niệm khi làm việc với đạo diễn Đặng Thái Huyền có điều gì đáng nhớ? Trong lần đầu gặp mặt ở phim trường, mỹ nam phản diện Steven Nguyễn khiến các đồng nghiệp "vỡ mộng" ra sao? Nếu phim đạt 700 tỷ đồng, các chàng trai sẽ thực hiện lời hứa nào?
Mời quý khán giả, độc giả đón xem chương trình Showbiz 8 với khách mời bộ ba diễn viên Mưa đỏ được phát lại trên các nền tảng fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao.
"Showbiz 8" là talkshow do Dân trí thực hiện với khách mời là các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa, giải trí. Đó có thể là những ngôi sao đình đám nhất hiện nay hoặc những nhân vật đang rất được khán giả quan tâm.
Mỗi số, khách mời sẽ có dịp tiết lộ với khán giả những góc khuất trong cuộc sống và sự nghiệp, những bí mật lần đầu thổ lộ hay bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề thời sự "nóng hổi".
Thông qua cuộc trò chuyện, người hâm mộ cũng sẽ có cái nhìn khác hơn về nghệ sĩ, đặc biệt là với những câu hỏi "xoáy", những thử thách thú vị do chương trình đặt ra.
"Showbiz 8" sẽ được phát trên Dantri.com.vn, fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao.