Thợ cắt tóc ném ly thủy tinh vào đầu khiến bạn nhậu tử vong

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã tạm giữ hình sự Vi Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi ném ly thủy tinh khiến bạn nhậu tử vong.

Nạn nhân trong vụ án là anh N.B.T. (24 tuổi, trú tại TPHCM).

Đối tượng Vi Nguyễn Hoàng Vũ tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, Vũ và anh T. quen biết nhau từ đầu năm nay. Đến tháng 7, anh T. chuyển đến nhà Vũ tại phường Buôn Hồ để cùng sinh sống và làm nghề cắt tóc.

Trưa 7/9, trong lúc dự đám giỗ tại nhà Vũ, cả hai cùng ăn nhậu. Chiều cùng ngày, anh T. định lái xe máy ra xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk, để đón thêm một người bạn. Vũ đã ngăn cản vì cho rằng anh T. đã uống rượu và trời đang mưa to, đi đường sẽ nguy hiểm. Từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc nóng giận, Vũ đã cầm ly thủy tinh ném thẳng vào đầu anh T. rồi lao vào vật lộn. Sự việc chỉ dừng lại khi người thân can ngăn và đưa anh T. đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh T. được chuyển từ Đắk Lắk xuống TPHCM điều trị nhưng đã tử vong sau đó.

Ngày 9/9, khi Vũ đang đón xe khách từ TPHCM về lại Đắk Lắk, đến địa phận xã Hòa Phú, đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đón lõng và mời về trụ sở làm việc.