Hoàng Thùy Linh công khai ôm Đen Vâu trong bữa tiệc cùng bạn bè

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hội ngộ ăn uống vui vẻ của Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cùng hội bạn. Trong đó, hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu công khai đứng cạnh nhau gây chú ý với nhiều người.

Đặc biệt, chi tiết khiến nhiều người chú ý là Hoàng Thùy Linh có hành động vòng tay ôm Đen Vâu, gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc. Nam rapper cũng cười tươi, tạo dáng bên cạnh Hoàng Thùy Linh.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu tình tứ đứng cạnh nhau trong bức hình (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phía Đen Vâu cho biết, họ không có ý kiến gì về bức ảnh thân mật giữa hai ca sĩ.

Ngày 26/8 vừa qua, Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu cùng các nghệ sĩ đã đến viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch. Sau đó, Hoàng Thùy Linh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Trong đó, bức ảnh cô và Đen Vâu chụp riêng với nhau, gây sốt mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên, Hoàng Thùy Linh công khai xuất hiện bên Đen Vâu. Bức ảnh nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả.

Ngày 15/8, hình ảnh ca sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen xuất hiện bên cặp song sinh gây xôn xao mạng xã hội. Trong những bức ảnh được lan truyền, hai nghệ sĩ được cho là cùng xuất hiện và chăm sóc cặp song sinh tại quê nhà ở Tam Đảo.

Suốt nhiều năm qua, mối quan hệ của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu luôn là dấu hỏi lớn đối với công chúng. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ chưa từng lên tiếng.

Tại lễ diễu binh diễu hành dịp 2/9 vừa qua, khi phóng viên Dân trí hỏi Hoàng Thùy Linh về những tin đồn xung quanh mình, nữ ca sĩ từ chối trả lời và muốn tập trung vào việc luyện tập diễu hành.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu lần đầu hợp tác trong MV Làm gì phải hốt (2020) cùng JustaTee. Hai năm sau, họ tiếp tục xuất hiện chung trong Gieo quẻ, tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Từ thời điểm đó, tin đồn về mối quan hệ của hai nghệ sĩ bắt đầu nhận được sự chú ý đặc biệt.

Vào năm 2023, mạng xã hội có tin đồn Hoàng Thùy Linh bí mật tổ chức lễ ăn hỏi với rapper Đen tại Tam Đảo. Nhưng khi đó, rapper Đen chỉ chia sẻ trên trang cá nhân: "Về những việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những điều có thể lan tỏa năng lượng tích cực… Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật khi thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo".

Tháng 9/2023, rapper Đen bất ngờ xuất hiện ở phút chót trong đêm nhạc Vietnamese của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, cùng song ca bài hát Miền đất hứa. Khoảnh khắc ấy khiến khán giả bùng nổ, nhất là khi tin đồn lễ ăn hỏi vẫn còn "nóng".

Cuối tháng 11/2023, MV Miền đất hứa chính thức ra mắt, tái hiện nhiều hình ảnh lãng mạn của cặp đôi, tiếp tục gây sốt mạng xã hội.

Tháng 3/2024, cộng đồng mạng xôn xao trước nghi vấn Hoàng Thùy Linh mang thai con đầu lòng, khi hình ảnh được cho là cô để lộ vòng hai xuất hiện bên cạnh Đen Vâu lan truyền.

Trong giai đoạn này, nữ ca sĩ vắng bóng trên các sân khấu và sự kiện, càng khiến tin đồn thêm lan rộng. Trước đó, tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh (1/2024), cô cũng gây chú ý bởi sự thay đổi ngoại hình.

Đến tháng 11/2024, Hoàng Thùy Linh chính thức tái xuất sau gần 1 năm "ở ẩn", thông báo phát hành album đêm nhạc Vietnamese. Trong video giới thiệu, cô nhận nhiều lời khen về nhan sắc rạng rỡ.

Hồi tháng 3/2024, tại buổi ra mắt phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam ở TPHCM, rapper Đen bất ngờ xuất hiện, giản dị với mũ và kính đen, đến chúc mừng Hoàng Thùy Linh. Cả hai ôm nhau và tương tác thoải mái trước ống kính. Hình ảnh lập tức được chia sẻ rộng rãi.

Hoàng Thùy Linh công khai ảnh chụp chung với Đen Vâu tại sự kiện sáng 26/8 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tháng 8/2024, ca sĩ Hoàng Thùy Linh trở lại sân khấu trong một hòa nhạc tại Hà Nội, trình diễn loạt hit như See Tình, Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già…

Đặc biệt, khoảnh khắc cô cùng rapper Đen song ca Vị nhà, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt. Đây là một trong những lần hiếm hoi cả hai công khai đứng chung sân khấu sau thời gian dài im ắng.