Uẩn khúc trong cái chết và ngày cuối đời của mỹ nam vừa ngã lầu tử vong

Ngày 11/9, làng giải trí châu Á chấn động trước thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung tử vong. Theo công ty quản lý của ngôi sao 37 tuổi, anh đã mất sau khi bị ngã từ trên lầu cao xuống mặt đất.

Sau khi điều tra, cảnh sát không phát hiện yếu tố phạm tội hình sự trong vụ việc Vu Mông Lung rơi lầu tử vong. Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng là một chung cư ở Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc).

Mỹ nam Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11/9 (Ảnh: Sina).

Một nhân chứng cho hay, người phát hiện thi thể Vu Mông Lung là bạn thân của một người hàng xóm. Vào lúc 6h ngày 11/9, nhân chứng dắt chó đi dạo. Chú chó đã ngửi thấy mùi máu và chạy đến chỗ người thanh niên nằm bất tỉnh dưới đất.

Khi nhân chứng hô hoán, mọi người đã kéo tới xem tình hình. Nhân chứng kể lại, họ thấy nạn nhân đầy máu. Một số người đã dùng quần áo che cho nạn nhân và tiết lộ, người nằm trên mặt đất chính là bạn của họ.

Lực lượng bảo vệ của chung cư đã có mặt và gọi cảnh sát. Đến 9h ngày 11/9, công tác khám nghiệm của cảnh sát mới hoàn thành và lệnh phong tỏa được gỡ bỏ.

Chung cư là nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm của Vu Mông Lung (Ảnh: Sina).

Chiều 11/9, khu vực xảy ra vụ tai nạn của Vu Mông Lung đã được gỡ phong tỏa và dọn dẹp sạch sẽ (Ảnh: Sina).

Nhân chứng kể lại, bà không biết người gặp nạn là nam diễn viên nổi tiếng. Theo nhân chứng, người này từng xuất hiện vui vẻ trước vụ tai nạn, chụp ảnh cùng bạn bè. Bà nhận xét, người này rất đẹp trai và nổi bật.

Theo tờ 163, tấm chắn muỗi tại căn hộ mà Vu Mông Lung ở cùng bạn bè đã bị cạy mở. Điều này tạo nên nhiều đồn đoán trong dư luận. Cơ quan điều tra cho biết, họ đang tích cực làm rõ mọi chuyện và mong cộng đồng mạng không phát tán thông tin thất thiệt.

Ngay sau khi Vu Mông Lung qua đời, nhiều nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí Trung Quốc như: Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Trần Chí Bằng, Lưu Vũ Hân... đều bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình anh.

Lưu Nhuế Lân, một đồng nghiệp của Vu Mông Lung, bày tỏ: "10 năm qua không liên lạc nhiều, nhưng mỗi lần gặp anh, em lại thấy lòng mình như gió xuân thoảng qua, nhờ sự dịu dàng và ân cần của anh. Mông Lung, hãy yên nghỉ nhé".

Vu Mông Lung được bạn bè khen là người hiền lành, chăm chỉ làm việc (Ảnh: Sina).

Trước khi công ty quản lý của Vu Mông Lung xác nhận nam diễn viên 37 tuổi qua đời, tin đồn về tai nạn thương tâm của anh đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Cụ thể, blogger giải trí Giang Tiểu Yến cho biết tin sốc này được chính bạn thân của Vu Mông Lung tiết lộ.

Theo đó, vào đêm 10/9, mỹ nam cổ trang hàng đầu này đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tụ họp diễn ra tại nhà riêng của một người bạn trong nhóm.

Đến 2h ngày 11/9, mọi người trở về phòng ngủ, trong đó Vu Mông Lung khóa trái cửa. Đến 6h ngày 11/9, bạn bè đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.

Sau đó, một người hàng xóm khi dắt chó đi dạo đã phát hiện thi thể của Vu Mông Lung và báo cảnh sát. Qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ, cảnh sát tìm thấy trong túi áo của ngôi sao này có 2 chiếc đồng hồ Rolex. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng nam diễn viên ngủ đã bị cạy mở.

Vẻ đẹp phi giới tính của Vu Mông Lung (Ảnh: Sina).

Vu Mông Lung (SN 1988) là một trong những mỹ nam của làng giải trí Trung Quốc. Anh được yêu thích bởi lối sống “sạch”, gương mặt đẹp. Nam diễn viên từng góp mặt trong các dự án như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ.

Mỹ nam sinh năm 1988 hiện có hơn 26 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Bài đăng gần nhất của anh là vào ngày 29/8, lúc đó anh chia sẻ các bức ảnh ngắm hoa lá và sông nước khi đi dạo.

Trước khi qua đời, nam diễn viên được cho là gặp bế tắc trong sự nghiệp, phải dừng đóng phim suốt 3 năm và cho giải thể một công ty giải trí từ cuối tháng 7 vừa rồi.

Lần cuối cùng anh xuất hiện trước công chúng là vào ngày 18/8 (Ảnh: 163).

Vu Mông Lung được giới truyền thông và bạn bè nhận xét là người hiền lành, tốt bụng và đam mê công việc. Thời điểm trước khi mất, anh đang tích cực là việc, ghi hình quảng cáo, livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng.

Thời gian qua, Vu Mông Lung bận rộn ghi hình cho bộ phim Trường dạ hành. Phim đóng máy cách đây 3 tháng. Lần gần nhất anh xuất hiện trước công chúng là vào ngày 18/8 khi di chuyển từ Thượng Hải (Trung Quốc) về Bắc Kinh.

Theo truyền thông Trung Quốc, cha mẹ của Vu Mông Lung đang di chuyển từ Tân Cương tới Bắc Kinh để tiễn biệt và lo hậu sự cho con trai.