Thông tin này được Dược sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Hiển, Phó trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM, công bố tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế và chính quyền TP.HCM diễn ra ngày 12/9.

Cụ thể, trong lĩnh vực dược, Sở Y tế đã kiểm tra 74 cơ sở kinh doanh, phát hiện 59 cơ sở vi phạm và xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Các vi phạm phổ biến bao gồm kinh doanh thuốc không có hóa đơn chứng từ, bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc, kinh doanh thuốc không đúng phạm vi được cấp phép, mua bán thuốc với các cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh dược, và vắng mặt dược sĩ tại cơ sở bán lẻ.

Đối với mỹ phẩm, 35 tổ chức đã bị phát hiện vi phạm và bị xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng. Các lỗi thường gặp là sản xuất sản phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố, mỹ phẩm không đạt chất lượng, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, đưa sản phẩm ra lưu thông trái phép và sai phạm về quảng cáo.

Trong lĩnh vực thiết bị y tế (TBYT), 29 cơ sở đã bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc phân loại TBYT không dựa trên quy tắc về mức độ rủi ro, sản xuất khi chưa công bố đủ điều kiện sản xuất, sai phạm trong quảng cáo và đăng ký lưu hành, mua bán.

Ông Hiển nhấn mạnh, hầu hết các vi phạm này đều có mức phạt hàng chục triệu đồng, kèm theo các hình thức phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả như thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, xóa quảng cáo.

Ông Nguyễn Thanh Hiển, Phó trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TPHCM thông tin tình hình xử phạt vi phạm lĩnh vực dược, mỹ phẩm và thiết bị y tế 6 tháng đầu năm (Ảnh: BTC).

Đề xuất thành lập hội đồng xét duyệt lưu hành thiết bị y tế phía Nam

Tại buổi đối thoại, ông Trương Hùng, Phó chủ tịch Liên chi hội TBYT TP.HCM, bày tỏ lo ngại về việc cấp phép TBYT loại C, D (do Bộ Y tế thực hiện) còn chậm, gây khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu và hạn chế sự cạnh tranh trên thị trường.

Ông đề xuất tăng cường hậu kiểm đối với TBYT loại A, B để tránh việc xử phạt quá nhiều, đồng thời kiến nghị thành lập hội đồng xét duyệt phía Nam để cấp phép lưu hành TBYT.

Ông Hùng cũng ghi nhận những cải tiến trong đấu thầu TBYT và việc chuyển giao một số thủ tục cấp phép từ Bộ về địa phương. Tuy nhiên, ông cho rằng lĩnh vực này vẫn còn là sân chơi của các đơn vị lâu năm, khiến doanh nghiệp trẻ ít có cơ hội.

Mong muốn nhà nước có chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp Việt sản xuất TBYT đạt chất lượng để tăng tỷ lệ nội địa hóa, ông Hùng trăn trở: "Điều đáng buồn hiện nay là các cơ sở y tế vẫn còn ngại dùng hàng trong nước, khiến các doanh nghiệp còn e ngại sản xuất".

Ông Trương Hùng, Phó chủ tịch Liên chi hội TBYT TPHCM chia sẻ tại buổi đối thoại với chính quyền thành phố (Ảnh: BTC).

Phản hồi các ý kiến, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết tốc độ cấp phép các số lưu hành TBYT loại C, D trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hiện nay rất nhanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ "chuẩn, chỉnh" để tránh mất thời gian bổ sung.

Về đề xuất thành lập hội đồng kiểm định TBYT, Sở Y tế sẵn sàng trình UBND TP.HCM khi Liên chi hội TBYT có đề xuất cụ thể.

Sở Y tế cũng khẳng định luật hiện hành đã cho phép các bệnh viện mua TBYT phù hợp, chất lượng nhất theo yêu cầu. Ngành y tế TP.HCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng định hướng cho doanh nghiệp sản xuất TBYT phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc biệt là các sản phẩm ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Nhân viên y tế chụp MRI cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM (Ảnh: SYT).

TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định cơ quan này luôn ghi nhận và trân trọng sự đóng góp của các doanh nghiệp. Ông khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục mạnh dạn đặt câu hỏi, đề xuất và nêu vướng mắc để Sở Y tế hướng dẫn hoặc tham mưu cho chính quyền địa phương, Bộ Y tế tìm cách xử lý, tháo gỡ.