Án mạng từ mâu thuẫn ranh đất ở TPHCM

Ngày 12/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tù chung thân về tội Giết người.

Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Tuấn đã dùng hung khí chém hai cha con bị hại khiến một người chết, một người bị thương. Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, mang tính côn đồ, phạm tội với nhiều người... nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong vụ án, bị hại cũng có một phần lỗi.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, nhà Tuấn và người chú họ ở liền kề tại xã Mỹ Thái (TPHCM). Nhiều năm nay, hai gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp ranh đất. Cha Tuấn là ông Đậm bị ông Lùng và con trai khởi kiện ra tòa vì cho rằng lấn chiếm phần đất gia đình mình.

Chiều 25/9/2023, Tuấn mang dao ra phần đất giáp ranh với nhà của người chú để phát cây dại. Ông Lùng cho rằng Tuấn chặt cây trên phần đất tranh chấp nên cùng con trai ra nói chuyện, dẫn tới mâu thuẫn.

Trong lúc đôi co, Tuấn dùng dao chém một nhát vào đầu con ông Lùng khiến người này hoảng sợ, bỏ chạy. Đuổi theo nạn nhân một đoạn, Tuấn quay lại cự cãi với người chú rồi chém ông nhiều nhát, nạn nhân gục tại chỗ.

Ông Đậm đang cắt cỏ trong vườn nghe tiếng la lớn nên chạy ra thì thấy em họ đã nằm bất động dưới đất. Cùng lúc, con trai ông Lùng quay lại tìm cha, hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Tối cùng ngày, ông Lùng tử vong; người con phải điều trị nhiều ngày, để lại thương tật 14%.