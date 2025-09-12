Thí sinh hoa hậu đưa bàn thờ lên sân khấu, cầm nhang vái lạy gây tranh cãi

Tối 11/9, vòng thi trình diễn Trang phục văn hóa dân tộc, thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025), diễn ra tại TPHCM.

Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, NSND Vương Duy Biên, diễn viên Nhật Kim Anh, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, diễn viên Quốc Trường, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Đêm thi mang đến 40 bộ trang phục, mỗi thiết kế mang một câu chuyện và dấu ấn riêng. Trong số đó, thiết kế "Hương khói gia tiên" gây chú ý và vấp phải tranh cãi nhiều nhất.

Bộ trang phục của tác giả Trần Công Hậu, do thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Hằng trình diễn, lấy cảm hứng từ phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt.

Trang phục mang tên "Hương khói gia tiên" (Ảnh: Ban tổ chức).

Người đẹp xuất hiện trong áo dài đen cầu kỳ, đi kèm mô hình bàn thờ gia tiên gồm lư hương, trái cây, mâm cỗ, nhang đèn. Trên sân khấu, cô bày biện lễ vật, dâng đồ cúng, rồi cầm 3 nén nhang để vái lạy. Do kích thước cồng kềnh, bộ trang phục cần thêm hai người hỗ trợ để di chuyển.

Thiết kế "Hương khói gia tiên" gây tranh cãi dữ dội tại Miss Grand Vietnam (Video: Ban tổ chức).

Theo giới thiệu từ ban tổ chức, thiết kế là lời tri ân, tôn kính cội nguồn, gửi gắm thông điệp về sự gắn kết gia đình và tình yêu thương giữa các thế hệ. Tuy nhiên, việc đưa hình ảnh bàn thờ lên sân khấu đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Một số khán giả cho rằng đây là ý tưởng táo bạo nhưng dễ gây phản cảm, bởi bàn thờ và lư hương vốn mang ý nghĩa linh thiêng, trang nghiêm.

Hoa hậu Tiểu Vy diện bộ trang phục tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu miền Tây Nam Bộ (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước tranh luận này, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với nhà sử học Dương Trung Quốc. Ông cho rằng về mặt ý tưởng, thiết kế "Hương khói gia tiên" không sai nhưng cần thận trọng trong cách thể hiện.

"Bàn thờ là nơi tập trung tín ngưỡng gia đình, việc đưa hình ảnh này vào một cuộc thi tôn vinh văn hóa dân tộc hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, vì cách thể hiện còn mới mẻ nên gây ra tranh luận cũng là điều dễ hiểu.

Quan trọng là tinh thần cầu thị, nếu có sai sót ở chi tiết trang phục hay cách trình diễn thì nên lắng nghe, tiếp thu. Nhưng về mặt ý tưởng, tôi khẳng định không sai", nhà sử học nêu quan điểm.

Ông cũng nhấn mạnh, với chất liệu gắn liền yếu tố tâm linh, người trình diễn cần thể hiện sự trang nghiêm, bài bản và khéo léo. Bởi từ khán đài, mỗi khán giả có góc nhìn khác nhau, dễ dẫn đến những cảm nhận chưa trọn vẹn.

Trang phục lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian cầu ma lon (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước phản ứng của dư luận, nhà thiết kế Ivan Trần - huấn luyện viên của tác giả Trần Công Hậu - cho biết, bộ trang phục mang thông điệp tri ân sâu sắc, thể hiện sự tôn kính cội nguồn và thế hệ đi trước.

Nhà thiết kế nói, nếu trang phục gây ra sự hiểu nhầm hoặc khiến khán giả cảm thấy chưa phù hợp với sân khấu cuộc thi, anh xin gửi lời xin lỗi khán giả và mong nhận được sự cảm thông.

Ngoài "Hương khói gia tiên", đêm thi còn mang đến nhiều thiết kế lấy cảm hứng từ các chủ đề như truyện cổ tích, văn hóa ẩm thực, biểu tượng dân gian...

Một số tác phẩm tiêu biểu như Nàng Út ống tre, bột gạo Sa Đéc, rắn hổ mây vùng Bảy Núi, bún cá Châu Đốc, trò chơi cầu ma lon, rừng tràm Trà Sư, làng dệt chiếu Định Yên…