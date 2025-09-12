Trải nghiệm AI mùa lễ hội với mức giá dễ chịu cùng Galaxy A56 5G

Mùa lễ hội rực rỡ và nhu cầu smartphone đa năng

Từ tháng 8 trở đi, không khí lễ hội ở Việt Nam trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Người trẻ có Vu Lan báo hiếu để tri ân cha mẹ, Trung thu để rước đèn và quây quần cùng các em nhỏ, rồi nối tiếp là ngày 20/10, 20/11, cuối cùng là Giáng sinh, mùa của yêu thương và sum vầy.

Mỗi dịp lễ đều mang một sắc thái riêng nhưng điểm chung là ai cũng muốn tận hưởng trọn vẹn, vừa tham gia hoạt động vui chơi, vừa lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt, vừa kết nối với người thân bạn bè.

Galaxy A56 5G là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mùa lễ hội cuối năm (Ảnh: Samsung).

Đây cũng là lúc nhu cầu về một chiếc smartphone đa năng trở nên rõ rệt hơn: không chỉ để liên lạc, mà còn để đồng hành trong mọi trải nghiệm. Galaxy A56 5G là một lựa chọn đáng tin cậy, mang đến sự cân bằng giữa mức giá dễ tiếp cận và trải nghiệm AI thông minh, hứa hẹn trở thành mẫu điện thoại AI cho mùa lễ hội cuối năm.

Gemini Live - AI “biết tuốt” cho mọi nhu cầu lễ hội

Điểm nhấn khiến Galaxy A56 5G nổi bật giữa nhiều thiết bị cùng phân khúc chính là Gemini Live, một trợ lý AI “biết tuốt” sẵn sàng cho mọi tình huống. Khi cần tìm một món ăn chay để chuẩn bị mâm cỗ Vu Lan, Gemini Live sẽ nhanh chóng đưa ra gợi ý kèm công thức phù hợp.

Khi muốn tổ chức Trung thu cho các em nhỏ trong khu xóm, Gemini Live có thể gợi ý trò chơi, ý tưởng trang trí, thậm chí cả những bài nhạc thiếu nhi vui nhộn.

Đến dịp 20/10 hay 20/11, công cụ này có thể đưa ra gợi ý quà tặng cho thầy cô hay người thương. Khi không khí Giáng sinh ùa về, Gemini Live tiếp tục hỗ trợ tìm danh sách nhạc, gợi ý điểm đến hay hướng dẫn trang trí cây thông Noel sao cho đẹp nhất.

Với khả năng phản hồi nhanh và chính xác, Gemini Live giúp giới trẻ tận hưởng lễ hội trọn vẹn mà không mất thời gian loay hoay tìm kiếm.

Tìm kiếm mọi thông tin dễ dàng với trợ thủ Gemini Live trên Galaxy A56 5G (Ảnh: Samsung).

Tính năng Best Face lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất cùng người thương

Một mùa lễ hội ý nghĩa chắc chắn không thể thiếu những bức ảnh kỷ niệm, và Galaxy A56 5G mang đến tính năng Best Face để mọi khung hình trở nên đẹp hơn. Đây là công nghệ AI thông minh giúp tự động chọn biểu cảm đẹp nhất của từng người trong khung hình, đảm bảo không ai bị nhắm mắt hay bị bỏ sót.

Khoảnh khắc chụp selfie cùng thầy cô trong ngày 20/11, hay cùng bạn bè dưới ánh đèn lồng Trung thu… sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi mọi gương mặt đều rạng rỡ. Những bức ảnh nhóm với người thương trong đêm Noel cũng được lưu giữ đẹp đẽ, khiến kỷ niệm trở nên đáng nhớ hơn.

Trong thời đại mạng xã hội, việc có những tấm ảnh đẹp để chia sẻ cũng là một phần quan trọng, Galaxy A56 5G giúp điều đó trở nên dễ dàng, tự nhiên mà không cần can thiệp chỉnh sửa cầu kỳ.

Tính năng Best Face được nhiều bạn trẻ GenZ yêu thích (Ảnh: Samsung).

Chụp ảnh đêm Nightography giúp thắp sáng lễ hội

Không khí lễ hội cuối năm thường gắn liền với những buổi tối lung linh ánh đèn, từ phố lồng đèn Trung thu, đêm nhạc chào mừng ngày Nhà giáo, đến những con phố Giáng sinh rực rỡ. Đây chính là thời khắc để Galaxy A56 5G phô diễn khả năng Nightography, giúp bắt trọn mọi khoảnh khắc về đêm với độ sáng, độ nét và màu sắc chân thực.

Không còn nỗi lo ảnh bị nhòe, tối hay mất chi tiết, người dùng có thể lưu giữ được sự rực rỡ của đêm hội đúng như những gì mắt thấy. Nightography biến những con phố đầy ánh sáng thành bức tranh lung linh, giúp giới trẻ không chỉ ghi lại kỷ niệm mà còn tạo ra những bức ảnh đủ ấn tượng để chia sẻ.

Đây là tính năng thường chỉ xuất hiện trên dòng máy cao cấp, nhưng nay lại có mặt trên Galaxy A56 5G, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh vượt mong đợi trong phân khúc tầm trung.

Nightography mang lại trải nghiệm chụp ảnh ấn tượng (Ảnh: Samsung).

Trải nghiệm AI xuất sắc trong mức giá hợp lý

Điều khiến Galaxy A56 5G được ưa thích cho mùa lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ thông minh và mức giá hợp lý. Người trẻ có thể dễ dàng sở hữu một chiếc máy vừa có Gemini Live hỗ trợ mọi ý tưởng, vừa có camera AI lưu giữ khoảnh khắc, vừa có Nightography bắt trọn lễ hội về đêm.

Đây không chỉ là smartphone để liên lạc hay giải trí, mà là một thiết bị toàn diện, đồng hành trong mọi dịp lễ hội từ Vu Lan, Trung thu, đến Giáng sinh. Galaxy A56 5G mang đến trải nghiệm đặc sắc mà với mức chi phí trong tầm tay, mở ra cơ hội để bất kỳ ai cũng có thể tận hưởng trọn vẹn không khí rộn ràng của những ngày cuối năm.