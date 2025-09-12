Đinh Thúy Hà “Mưa đỏ” 7 năm sau đổ vỡ: U50 không dám kết hôn lần nữa

“Tôi không thể làm tốt được 100% khí chất, thần thái bà Nguyễn Thị Bình”

Chị có thể chia sẻ cơ duyên đến với vai bà Vân trong phim "Mưa đỏ" - một tác phẩm xúc động tái hiện về 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị?

- Ban đầu, tôi không được chọn cho vai bà Vân. Đoàn phim đã có diễn viên và lên lịch quay, nhưng sau đó tạm dừng và trở lại Hà Nội để tuyển chọn lại vai diễn này.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền đã gọi cho tôi, nói rằng có sự thay đổi nhân sự và mong tôi nhận vai. Thú thật, tôi rất áp lực vì vai diễn này đòi hỏi chiều sâu tâm lý phức tạp, giống như vai Đoàn Thị Điểm mà tôi từng đảm nhận trước đây.

Tôi định từ chối vì quá gấp gáp, nhưng cuối cùng nhận lời vì cảm thấy đó là cái duyên. Vai diễn không dài nhưng đầy thử thách, đòi hỏi tôi phải lột tả được nỗi đau của một người mẹ có con ra chiến trường, đồng thời là cán bộ ngoại giao trên bàn đàm phán Hội nghị Paris.

Để chuẩn bị, đạo diễn gợi ý tôi tham khảo phong thái của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Tôi xem rất nhiều video về bà, học theo ánh mắt cương nghị, sự kiên cường khi đối mặt với báo chí quốc tế. Đó là vinh dự lớn, nhưng cũng là áp lực vì phải thể hiện được sự giằng xé nội tâm: Một bên là người mẹ xót xa tiễn con, không dám khóc, chỉ có thể ủng hộ bằng cách nỗ lực trên mặt trận ngoại giao; bên kia là nỗi đau khi biết tin con hy sinh, phải nuốt nước mắt vào trong.

Diễn viên Đinh Thúy Hà trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhân vật bà Vân trong phim vừa là người mẹ, vừa là chiến sĩ cách mạng. Trong quá trình quay, chị gặp khó khăn gì nhất khi thể hiện?

- Rất khó khăn, vì nhân vật phải cân bằng giữa lý trí và cảm xúc.

Một người mẹ ở nhà nóng ruột thắp hương, cầu khấn, nguyện ước những điều tốt nhất cho con mình. Trong một bối cảnh khác, vẫn người mẹ ấy cân não bên bàn đàm phán, mong mỏi mặt trận không còn tiếng súng để đổi lấy sự bình yên cho đất nước, hoàn thành nhiệm vụ vì lý tưởng của chính mình.

Dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng đều chịu đựng những giằng xé nội tâm vô cùng khắc nghiệt mà không thể khóc, không được nói và cũng khó để kêu than. Nỗi đau cứ thế ngấm dần vào trong từng suy nghĩ, cử chỉ, hành động của họ.

Là diễn viên, tôi phải lột tả hết những cảm xúc phức tạp ấy trong những thước phim ngắn ngủi. Đó là điều rất khó.

Nữ diễn viên ở phân cảnh trên bàn đàm phán Paris trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Vậy chị nói sao trước những phản hồi cho rằng, nhân vật của chị được xây dựng và lấy cảm hứng từ bà Nguyễn Thị Bình nhưng chị đã làm chưa tới, chưa thể hiện rõ được thần thái của nguyên Phó Chủ tịch nước?

- Thật sự, từ lúc công chiếu tôi cũng có đọc thấy nhiều lời chê trên mạng. Và như tôi cũng đã chia sẻ, tôi thật sự xin lỗi khán giả mặc dù bản thân đã rất cố gắng.

Tôi đã đọc và xem tư liệu để học cái khí chất, thần thái của nữ ngoại giao như bà nhưng đúng là tôi không thể làm tốt 100% được.

Khán giả ấn tượng sâu đậm với cảnh kết phim hai người mẹ cùng ngồi trên thuyền thả hoa xuống sông Thạch Hãn. Theo chị, cảnh đó muốn truyền tải thông điệp gì?

- Một bên là người mẹ có con ở trận tuyến khác, một bên là người mẹ có con hy sinh để mang lại hoà bình cho đất nước.

Cuối cùng, cả hai đều hy sinh cho lý tưởng của mình, dù lý tưởng đó đúng hay sai. Tôi nghĩ, ấn tượng sâu đậm đọng lại trong khán giả có lẽ là trái tim và nỗi đau của người mẹ. Họ cùng ngồi trên thuyền, thả hoa xuống sông, thương xót cho đứa con của chính mình. Một bên thả hoa vàng, một bên thả hoa trắng.

Cảnh này nhắc nhở về sự mất mát chung của chiến tranh, và hy vọng về hòa bình, tha thứ.

Đinh Thúy Hà trong cuộc trò chuyện với phóng viên tại Hà Nội.

Tham gia "Mưa đỏ" là một vinh dự rất lớn

Đến hiện tại, “Mưa đỏ” có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp của chị?

- Được tham gia phim Mưa đỏ là vinh dự rất lớn đối với tôi, một người làm nghệ thuật. Mặc dù tôi đã từng tham gia nhiều phim chiến tranh, đây là dự án điện ảnh đặc biệt, từ bối cảnh đến hiện trường đều được xây dựng trên địa danh và câu chuyện lịch sử có thật để kể về những con người có thật.

Được trở lại màn ảnh rộng bằng một dự án ý nghĩa như vậy là món quà vô giá. Tôi nghĩ đó là thành quả xứng đáng sau nhiều năm miệt mài.

Tôi nhớ như in hôm ra mắt phim, con trai thứ 2 đi cùng, ăn mặc chỉnh tề. Khi xem phim thấy tôi khóc con đã nắm tay chặt an ủi và thể hiện thể hiện sự tự hào về mẹ. Các con lớn rồi, không thể hiện nhiều như ngày nhỏ, nhưng những điều đó là động lực lớn với tôi.

Chị thường được gắn liền với hình ảnh phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Chị có sợ mình bị đóng khung trong một kiểu vai diễn như vậy?

- Tôi không sợ bị đóng khung vào một hình tượng, mặc dù đã có người từng nói rằng họ không thể trang điểm để tôi sắc sảo hơn vì “như vậy không phải là Thúy Hà”.

Tôi tin rằng mỗi kịch bản, mỗi bối cảnh đều mang đến một câu chuyện khác nhau. Bản thân tôi đã có những vai diễn khác biệt như trong Mưa bóng mây. Hơn nữa, những bộ phim tôi tham gia đều được khán giả đón nhận, và đó là điều quan trọng nhất.

Tôi nghĩ phụ nữ Việt Nam luôn yêu con bằng trái tim, dù cách thể hiện khác nhau - có người lý trí, người thiên về cảm xúc. Chính kinh nghiệm cá nhân giúp tôi thể hiện tốt tình mẫu tử, khiến khán giả xúc động.

Hình ảnh người mẹ hiền lành, chịu thương chịu khó trong phim cũng phần nào lấy từ chính bản thân và mẹ tôi.

Chị có buồn không khi đã tham gia nhiều phim, kể cả những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam, nhưng danh hiệu nhận được lại chưa tương xứng?

- Thật ra, tôi không quá nặng nề về chuyện danh hiệu. Tôi tin rằng “nghề chọn người”. Từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi chưa bao giờ coi đây là một cuộc dạo chơi, mà luôn hoạt động với tất cả tình yêu và trái tim của mình.

Nếu nói không buồn thì hẳn là dối lòng. Nhưng tôi hiểu và chấp nhận thực tế. Tôi đã từng dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian rất dài, khoảng 10 năm, để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và các con.

Trong suốt quãng thời gian đó, tôi vẫn làm sân khấu, nhưng hình ảnh của người nghệ sĩ chỉ giới hạn trên sân khấu thôi. Khán giả biết đến tôi nhiều hơn qua truyền hình cùng các vai diễn. Do đó, việc được trở lại với điện ảnh đã là một niềm vui lớn và tôi cảm thấy những gì mình nhận được đã quá xứng đáng rồi.

Đinh Thúy Hà: "Việc được trở lại với điện ảnh đã là một niềm vui lớn và tôi cảm thấy những gì mình nhận được đã quá xứng đáng rồi".

"Tôi chưa dám nghĩ đến chuyện tình cảm"

Các con đã an ủi, đồng hành với chị như thế nào khi chị ly hôn chồng?

- Từ khi biến cố gia đình xảy ra, nhiều người nghĩ tôi sẽ là chỗ dựa cho các con. Nhưng thực tế ngược lại, chính các con mới là người động viên, nâng đỡ tôi.

Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc không mấy êm đẹp. Tôi từng trải qua 2 phiên tòa, trắng tay khi bước ra. Thời điểm đó, tôi gần như tuyệt thực suốt 11 ngày, chỉ khóc, không ăn uống gì.

Không phải vì tôi tiếc cuộc hôn nhân cũ hay muốn níu kéo mà bởi niềm tin, hy vọng sụp đổ. Tôi lo sợ và không biết phải làm sao khi là mẹ đơn thân của 2 đứa con với hai bàn tay trắng.

Trong suốt thời gian đó, chính các con đã an ủi tôi rất nhiều. Chúng còn đếm từng ngày tôi không ăn, rồi động viên: “Mẹ phải ăn đi. Mẹ không yêu thương mẹ thì sẽ chẳng ai yêu thương mẹ cả”.

Khi mọi chuyện vào quỹ đạo, tôi nhìn lại và thấy rất tiếc nuối, ân hận, bởi đáng lẽ tôi phải là người mạnh mẽ, là điểm tựa cho các con.

Đinh Thúy Hà khóc, xúc động khi kể về những biến cố đã qua.

Các con phản ứng thế nào khi chứng kiến đổ vỡ của bố mẹ?

- Con trai lớn từng nói: "Nếu có người quan tâm, mẹ cứ yêu đi. Miễn mẹ vui là được".

Tôi đau lòng vì câu nói ấy không đúng độ tuổi, chắc do chứng kiến biến cố. Các con hiểu chuyện, động viên tôi nhiều hơn tôi động viên chúng.

Đâu là bước ngoặt lớn nhất giúp chị vượt qua biến cố ly hôn?

- Sau hai phiên tòa, cuộc hôn nhân của tôi chính thức khép lại vào năm 2018. Tôi bước ra khỏi cuộc sống cũ với hai bàn tay trắng, nhiều đêm chỉ biết khóc và tự hỏi tương lai rồi sẽ đi về đâu.

Đúng lúc ấy, tôi nhận được lời mời tham gia Về nhà đi con. Người sản xuất nói: “Vai này nhỏ thôi nhưng chị giúp em nhé”. Họ không hề biết hoàn cảnh tôi lúc đó, còn tôi cũng chẳng giải thích, chỉ âm thầm nhận lời để có việc làm, để thoát khỏi cảm giác bế tắc.

Nhưng chính vai diễn tưởng chừng rất nhỏ ấy lại mở ra cho tôi một cánh cửa mới, như cứu sống tôi trong giai đoạn đó.

Bộ phim sau đó gây tiếng vang lớn. Nhờ hiệu ứng đó, tôi nhận thêm rất nhiều quảng cáo. Có thời điểm tôi làm việc gần như suốt tuần, ngày đóng phim, tối quay quảng cáo, thậm chí có hôm thức đến 4 giờ sáng để kịp bàn giao sản phẩm cho nhãn hàng. Cường độ công việc dày đặc khiến tôi bận rộn đến mức quên đi nỗi buồn.

Rồi một hôm, khi có chút thời gian rảnh rỗi nhìn lại, tôi ngạc nhiên thấy số dư trong tài khoản của mình đã khác hẳn. Từ đó, tôi quyết định đầu tư vào đất đai, dấn thêm vào lĩnh vực bất động sản. May mắn là mọi chuyện thuận lợi, giúp tôi ổn định và tự tin bước tiếp.

Thúy Hà chia sẻ rằng, nhiều người đồn chị sống đàng hoàng nhờ đại gia, nhưng thực ra từ khi ly hôn đến nay, chị chưa dựa vào ai.

7 năm sau ly hôn, cuộc sống của chị hiện tại thế nào? Chị có nghĩ đến chuyện tình cảm mới?

- Tôi vẫn độc thân. Có nhiều người ngỏ ý muốn đồng hành, nhưng tôi chưa dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau một lần đổ vỡ, tôi sợ phải trải qua điều đó một lần nữa. Tôi từng nói với con: “Nếu yêu ai, chắc mẹ sẽ không dám đăng ký kết hôn nữa, vì ám ảnh ra tòa quá khủng khiếp”.

Nếu sống đến 80-90 tuổi, mà tôi vẫn còn trí nhớ, không bao giờ tôi quên được. Đăng ký kết hôn sao đơn giản vậy, ra tòa lại khủng khiếp như thế. Các con tôi bảo rằng, nếu mẹ viết tiểu thuyết về cuộc đời mình, viết đến 7 cuốn cũng không hết được.

Nhiều người đồn tôi sống đàng hoàng nhờ đại gia, nhưng thực ra từ khi ly hôn đến nay, tôi chưa dựa vào ai. Chắc tôi "tu chưa đủ" nên chưa gặp đại gia, chỉ sống bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Tôi hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp được người đàn ông làm đại gia của tôi, biến tin đồn thành sự thật (cười).

Ở tuổi U50, Đinh Thúy Hà vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp.

Các con phản ứng ra sao khi chị không ủng hộ con theo nghệ thuật?



- Con trai lớn của tôi từng muốn thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh, nhưng tôi phản đối. Tôi không ngăn cấm gay gắt, mà khéo léo để con thấy sự vất vả của nghề: Cho con đi theo đoàn phim, tận mắt chứng kiến cảnh quay triền miên, vất vả ra sao trước khi quyết định có thật sự theo đuổi hay không.

Tôi cũng phân tích cho con hiểu rằng, không phải ai chọn nghệ thuật cũng thành công và việc vươn ra biển lớn không hề dễ dàng. Hơn nữa, con là đàn ông, trách nhiệm gánh vác gia đình sau này rất nặng nề. Nếu bước vào nghề này, con còn phải sẵn sàng đối diện với những định kiến mà xã hội thường dành cho nghệ sĩ.

Sau đó, con hiểu ra và chọn con đường khác - học Quản trị kinh doanh ở Đại học Ngoại thương. Tôi nghĩ đó là lựa chọn an toàn, thực tế hơn.

Nghề diễn khắc nghiệt lắm. Người ngoài có thể ly hôn chẳng ai nói gì, nhưng nghệ sĩ ly hôn thì lại bị định kiến. Tôi từng từ bỏ phim ảnh khi kết hôn, vì gia đình chồng không ủng hộ. Nhưng rồi hôn nhân vẫn tan vỡ. Tôi không muốn con trai lặp lại bi kịch của mẹ.

Với trải nghiệm của một người mẹ và cũng là người trong nghề, tôi hiểu rõ nghệ thuật không phải cứ muốn là được. Nếu có duyên, nghệ thuật sẽ tự tìm đến, còn nếu chỉ xuất phát từ cảm tính thì khó đi xa được.

Qua những biến cố, chị rút ra điều gì cho phụ nữ?

- Tôi từng hết lòng cho gia đình, không dự phòng, nên trắng tay khi ra đi. Tiếc công sức đánh đổi, không tiếc cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi mong phụ nữ nhận thức rõ luật hôn nhân, gia đình để tránh hoàn cảnh tương tự.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Đinh Thúy Hà chụp hình bên dàn diễn viên trẻ của phim "Mưa đỏ".

