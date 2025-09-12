Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ vạch trần, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức bị réo gọi

Vương Vũ Hinh, vợ cũ của Hoàng Cảnh Du, bất ngờ chia sẻ loạt bằng chứng tố cáo nam diễn viên có hành vi bạo hành, khiến cô bị thương nặng và sảy thai.

Trên trang cá nhân, Vương Vũ Hinh đăng tải giấy chứng nhận kết hôn và hình ảnh gương mặt biến dạng, bầm tím được cho là do Hoàng Cảnh Du gây ra. Cô viết: “Hai đứa con, một đứa bị anh ta đánh đến mức không còn, còn một đứa thì bị sảy sau chuyến đi”.

Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố bạo hành, đối xử tệ bạc (Ảnh: Sina).

Vương Vũ Hinh tiết lộ thêm, cô còn đau lòng khi phát hiện chồng cũ ngoại tình, dẫn đến cuộc ly hôn ồn ào vào năm 2018. Vương Vũ Hinh còn khẳng định chồng cũ có quan hệ tình cảm cùng lúc với nhiều người, trong đó có một nữ diễn viên nổi tiếng và cũng là người đã sinh con cho anh.

Trước những phát ngôn gây sốc của vợ cũ, Hoàng Cảnh Du chỉ im lặng. Đáng chú ý, người dùng mạng tại Trung Quốc còn liên tục gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba trong những bài đăng liên quan tới nam diễn viên họ Hoàng.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba từng vướng nghi vấn hẹn hò khi cùng hợp tác trong dự án Hạnh phúc trong tầm tay và lộ nhiều bằng chứng ở bên nhau vào năm 2020. Tuy nhiên, cặp đôi chưa bao giờ lên tiếng xác nhận.

Tháng 2/2023, tin đồn "mỹ nhân Tân Cương" mang thai con của nam diễn viên Hoàng Cảnh Du lại bùng phát khắp các mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ trong một ngày, từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai" trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo, với hơn 10 triệu lượt xem.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn tình cảm từ năm 2020 (Ảnh: Sina).

Công ty quản lý của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị phát hiện dùng ảnh cũ của nữ diễn viên để chúc mừng năm mới vào năm 2023. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sân bay với áo khoác rộng, phần eo phình to hơn bình thường.

Trong vòng 7 tháng từ giữa năm 2022 đến đầu năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba lui về ở ẩn, không tham gia đóng phim, không lộ diện tại các sự kiện. Điều này càng khiến nghi vấn cô mang bầu và bí mật sinh nở bùng phát các mạng xã hội Trung Quốc.

Tới tháng 2/2023, công ty quản lý của Địch Lệ Nhiệt Ba phải lên tiếng giải thích. Họ phủ nhận chuyện nữ diễn viên bí mật sinh con, và thông báo thu thập chứng cứ để kiện những người tung tin thất thiệt về đời tư của nữ diễn viên.

Trong bản danh sách liệt kê 31 cá nhân và 23 công ty có những bài viết bôi nhọ danh dự, xâm phạm hình ảnh của nữ diễn viên từ năm 2021.

Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn mang thai và sinh con với Hoàng Cảnh Du từ năm 2022 (Ảnh: Weibo).

Bất chấp những hành động kiên quyết từ phía công ty quản lý của Địch Lệ Nhiệt Ba, tin đồn tình cảm của giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du không có dấu hiệu dừng lại.

Gần đây, khi Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố bội bạc và có hành vi bạo lực, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị liên lụy. Tới thời điểm hiện tại, nữ diễn viên chưa lên tiếng.

Hoàng Cảnh Du (SN 19912) là nam diễn viên nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ, được khán giả biết đến qua các vai diễn trong phim Thượng ẩn, Hành động phá băng.

Anh luôn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, đặc biệt là trong các vai diễn thuộc thể loại hình sự, quân đội. Tuy nhiên, đời tư của Hoàng Cảnh Du thường xuyên gây tranh cãi, khiến hình ảnh bị ảnh hưởng.

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị gọi tên trong ồn ào đời tư của Hoàng Cảnh Du (Ảnh: Weibo).

Địch Lệ Nhiệt Ba (SN 1992) là nữ diễn viên thế hệ 9X hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp được hàng triệu chàng trai Trung Quốc và châu Á ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên 33 tuổi tham gia nhiều tác phẩm như: Người tình kim cương, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Nghìn lẻ một đêm, Liệt hỏa như ca...

Từ năm 2019, sự nghiệp của nữ diễn viên bùng nổ và cô trở thành gương mặt được truyền thông Hoa ngữ săn đón. Mỹ nhân Tân Cương còn là một trong những ngôi sao quảng cáo hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc.