Mỹ Tâm khoe eo thon, "cháy" hết mình trong đêm nhạc 40.000 khán giả

Tối 13/12, Mỹ Tâm đã có đêm diễn bùng nổ tại sân vận động Mỹ Đình với sự tham gia của khoảng 40.000 khán giả, bất chấp thời tiết mưa lạnh tại Hà Nội.

Xuất hiện trên sân khấu với trang phục ôm sát, Mỹ Tâm gây chú ý khi khoe vòng eo thon gọn, săn chắc. Trước sự reo hò của khán giả, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: “Muốn có được vòng eo như thế này, Tâm đã phải nhịn ăn dữ lắm”.

Câu nói vui của Mỹ Tâm khiến không khí khán đài thêm sôi động, nhiều khán giả bật cười và liên tục cổ vũ. Được biết, để chuẩn bị cho đêm nhạc lần này, ê-kíp của cô đã dành 6 tháng lên kế hoạch và đầu tư kỹ lưỡng, đồng thời nữ ca sĩ cũng phải ăn kiêng, giữ vóc dáng để xuất hiện hoàn hảo trên sân khấu.

Bên cạnh ngoại hình trẻ trung, Mỹ Tâm tiếp tục chinh phục khán giả bằng giọng hát ổn định và phong cách biểu diễn gần gũi, giàu năng lượng, để lại nhiều cảm xúc trong đêm nhạc.

Xuyên suốt chương trình, nữ ca sĩ liên tục thay đổi trang phục với gam màu và phong cách đa dạng, mang đến diện mạo trẻ trung, tươi mới. Dù thời tiết có phần bất lợi, những tiết mục "cháy" hết mình của Mỹ Tâm cùng những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Mỹ Đình đã tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng khó quên cho khán giả.

Giữa cơn mưa, Mỹ Tâm không quên gửi lời yêu thương tới khán giả: “I love Hà Nội” (Tôi yêu Hà Nội). Cô xúc động nhắc lại lời hứa trở lại thủ đô sau 3 năm, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, gặp lại khán giả Hà Nội trong một đêm mưa đầy cảm xúc.

Mỹ Tâm cũng liên tục hỏi thăm khán giả có mệt hay không, có bị lạnh không, đồng thời bày tỏ sự lo lắng khi thời tiết không thuận lợi và mong mọi người giữ gìn sức khỏe, tránh bị cảm sau chương trình.

Nữ ca sĩ cũng đi dọc sân khấu, thả tim vẫy tay cảm ơn người hâm mộ ở nhiều khu vực khán đài. Mỹ Tâm bày tỏ sự trân trọng khi 40.000 người vẫn không ngại mưa gió để đến sân vận động Mỹ Đình, tiếp cho cô nguồn năng lượng để “cháy” hết mình trong suốt đêm diễn.

Tiếp đó, Mỹ Tâm lần lượt thể hiện những bản hit đình đám như Giấc mơ tình yêu, Nhé Anh, Đôi cánh tình yêu, Cô gái đến từ hôm qua… đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lãng mạn, hoài niệm đến tươi mới, rộn ràng.

Nữ ca sĩ nói về tuổi thơ của mình khi nhìn lại những tấm ảnh cũ, nhớ về khoảng 30 năm trước, thời điểm cô còn “nhỏ xíu”, những buổi chiều lặng lẽ ngồi ngắm mây trời và nuôi dưỡng ước mơ. Mỹ Tâm bày tỏ niềm tin rằng nếu đủ kiên trì và yêu thương, giấc mơ nào rồi cũng có thể trở thành hiện thực.

Không chỉ hát và trình diễn vũ đạo, Mỹ Tâm còn cho thấy sự đa năng khi trực tiếp chơi guitar, mang đến những phần trình diễn mộc mạc, gần gũi và ấm áp giữa không gian rộng lớn của sân vận động Mỹ Đình.

Sau những phần trình diễn sôi động, không khí đêm nhạc dần lắng lại khi Mỹ Tâm đưa khán giả bước vào mạch cảm xúc sâu lắng hơn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Giọt sương với giọng hát giàu cảm xúc, khiến mọi thứ như ngưng đọng lại trong những giai điệu da diết.

Để thay đổi mạch cảm xúc, Mỹ Tâm thay trang phục mới với chiếc váy trắng tua rua, đính đá lấp lánh, nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Thiết kế bay bổng giúp nữ ca sĩ khéo léo khoe đôi chân thon dài.

Trên sân khấu, cô thể hiện hai ca khúc sôi động Nơi mình dừng chân và Hẹn ước từ hư vô.

Với tiết tấu được đẩy cao hơn, Mỹ Tâm kết hợp những động tác vũ đạo dứt khoát, mang đến bầu không khí cuốn hút, khiến khán giả không ngừng hò reo, cổ vũ. Nhiều khán giả trầm trồ trước sự đa tài cùng giọng hát nội lực, khỏe khoắn của nữ ca sĩ.

Sau đó, Mỹ Tâm thay trang phục mới với chiếc váy xanh bồng bềnh, tựa như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, và thể hiện các ca khúc Vì em tất cả, Nếu có buông tay và Đúng cũng thành sai. Nói về tình yêu, nữ ca sĩ chia sẻ: “Trong tình yêu, Tâm cũng có những lần sai, nhưng Tri Âm (tên gọi dành cho người hâm mộ Mỹ Tâm - PV) thì không bao giờ sai”.

Ngoài ra, cô gửi lời xin lỗi đến khán giả và hàng xóm xung quanh sân vận động Mỹ Đình vì tiếng ồn phát ra trong suốt chương trình. Mỹ Tâm cho biết ê-kíp luôn cố gắng tập luyện cẩn thận để vừa đảm bảo chất lượng biểu diễn, vừa hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Đặc biệt, sự xuất hiện của rapper Đen Vâu khiến sân vận động Mỹ Đình như bùng nổ. Hàng chục nghìn khán giả reo hò và hát theo khi Đen kết hợp cùng Mỹ Tâm trong các bản hit đình đám như Đâu chỉ riêng em, Anh đợi em được không, Anh chờ em được không - Hai triệu năm và Xích lô...

Mỹ Tâm và Đen Vâu song ca, khuấy động concert tại Hà Nội (Video: Phương Anh).

Trước 40.000 khán giả, Đen Vâu gửi lời xin lỗi về những lùm xùm liên quan đến dự án từ thiện Nuôi em. Đáp lại, Mỹ Tâm dành lời động viên và bày tỏ sự ủng hộ anh trước áp lực dư luận.

Trong đêm nhạc, Mỹ Tâm cũng gửi lời cảm ơn những người luôn đồng hành và ủng hộ cô trong suốt hành trình âm nhạc. Nữ ca sĩ còn quỳ xuống, bày tỏ lòng biết ơn đến bậc sinh thành, khiến khoảnh khắc trở nên xúc động và thiêng liêng.

Mỹ Tâm nghẹn ngào chia sẻ: “Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Nhờ có ba mẹ, nhờ có ánh sáng của gia đình, con mới có thể đứng đây và biểu diễn trọn vẹn từng khoảnh khắc trong ngày hôm nay".

Vào những phút cuối, không khí trên sân khấu càng được đẩy lên cao với loạt hit đình đám trong sự nghiệp của Mỹ Tâm như Vì em quá yêu anh, Nụ hôn bất ngờ và Người hãy quên em đi...

Khoảnh khắc ca khúc chủ đề See the light vang lên, Mỹ Tâm xuất hiện rực rỡ trên sân khấu với màn hình LED cùng dàn đèn 360 độ. Nữ ca sĩ cho biết đây là sân khấu âm nhạc duy nhất tại Việt Nam có hệ thống ánh sáng bao trùm toàn bộ khán đài, tạo nên một đêm nhạc trọn vẹn.

Kết thúc đêm nhạc, Mỹ Tâm đến gần hơn với khán giả. Thay vì xuất hiện theo cách hoành tráng như nhiều nghệ sĩ khác, cô đạp xe, gợi nhớ những khoảnh khắc học trò hồn nhiên - hình ảnh gắn liền với nữ ca sĩ từ những năm đầu bước chân vào nghề.

Nữ ca sĩ vừa đạp xe vừa gửi quà cho khán giả, đồng thời thể hiện ca khúc Ước gì.

Khi đêm nhạc khép lại, hàng nghìn người vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc, giai điệu mà Mỹ Tâm trao gửi.

Chị Minh Hạnh (SN 1973), một người hâm mộ lâu năm của Mỹ Tâm, chia sẻ: “Theo dõi Mỹ Tâm từ những bước chân đầu tiên vào nghề, tôi luôn cảm nhận được tình yêu và sự tận tâm mà cô dành cho người hâm mộ. Buổi trình diễn hôm nay vừa mãn nhãn, vừa tràn đầy cảm xúc, để lại dấu ấn khó phai trong lòng mỗi khán giả”.