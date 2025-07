Miu Lê tuổi 34: Gợi cảm sau giảm cân, tin đồn hẹn hò "rich kid" kém 5 tuổi

Miu Lê đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Em xinh say hi. Loạt tiết mục Miu Lê góp mặt cùng nghệ sĩ trong show như We belong together, Lời thật lòng khi say... thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube, được đông đảo khán giả trẻ đón nhận.

Từ khi chương trình lên sóng, Miu Lê liên tiếp góp mặt trong danh sách những "em xinh" được chú ý. Khán giả cho rằng Miu Lê có sức hút tại show thực tế nhờ tính cách hài hước, biểu cảm "mặn mà". Các màn đối đáp giữa Miu Lê với MC Trấn Thành, tương tác giữa Miu Lê và Tiên Tiên... đều được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Giọng hát, kỹ năng biểu diễn ổn định cũng là những yếu tố giúp nữ ca sĩ tỏa sáng giữa dàn người đẹp tham gia chương trình.

Gần đây, Miu Lê cũng gây chú ý về chuyện đời tư. Hôm 14/7, cô chia sẻ tấm hình nắm tay một chàng trai giấu mặt kèm dòng chú thích: "Mừng ngày kỷ niệm 14/1-14/7".

Dân mạng cho rằng bạn trai tin đồn của Miu Lê là Nam Vlog, kém cô 5 tuổi, có ngoại hình điển trai cùng chiều cao 1,9m. Anh cũng được cho là "rich kid" (con nhà giàu) nhờ xuất thân khá giả, thường xuyên diện hàng hiệu và du lịch nhiều nước.

Thời gian qua, cặp đôi thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, lộ nhiều dấu hiệu hẹn hò, được fan bắt gặp có cử chỉ thân mật khi đi cùng nhau ở siêu thị. Nam Vlog cũng được cho là người xuất hiện bên Miu Lê trong những bức ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong dịp đón sinh nhật tuổi 34 hôm 5/7, Miu Lê đăng bức ảnh bánh kem cùng biểu tượng cặp đôi và viết: "Em yêu anh". Nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng Miu Lê tìm được hạnh phúc. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng về những đồn đoán từ người hâm mộ.

Trong cuộc giao lưu trực tuyến hồi tháng 6, Miu Lê cho biết cô có những thay đổi trong quan niệm về hôn nhân. Trước đây, nữ ca sĩ "chỉ yêu mà chưa nghĩ đến chuyện tiến xa hơn", nhưng hiện tại cô sẵn sàng tiến tới hôn nhân nếu gặp được một nửa phù hợp.

"Có lẽ sang năm tôi sẽ lấy chồng. Trước đây tôi thích cuộc sống độc thân, tự do, không bị ràng buộc bởi điều gì hết. Nhưng mẹ của tôi thì mong tôi lấy chồng từ năm tôi 23-24 tuổi. Mẹ buồn vì đến giờ tôi vẫn chưa có gia đình ổn định, còn chị gái đã có tổ ấm và 2 đứa con.

Ngày trước tôi chưa gặp được người mình muốn cưới, còn bây giờ nếu đúng người thì tôi sẽ cưới. Khi nào có quyết định cụ thể, tôi sẽ báo cho mọi người và không dám nói trước điều gì", Miu Lê bày tỏ.

Ở tuổi 34, Miu Lê sở hữu phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Kiểu tóc ngắn cùng những bộ cánh thời thượng giúp nữ ca sĩ "ăn gian tuổi thật".

Đặc biệt, từ sau khi giảm cân, Miu Lê cũng được nhận xét ngày càng quyến rũ.

Nhờ đó, cô chinh phục nhiều kiểu trang phục đa dạng, từ đời thường năng động, cá tính đến những bộ đầm ôm sát lộng lẫy hay váy ngắn khoe chân thon mỗi khi đi hát.

Sau nhiều năm làm nghề, Miu Lê cho biết thành công hiện tại của cô đến từ sự nỗ lực của bản thân và cả may mắn. Ca sĩ thừa nhận bản thân không tài giỏi bằng đồng nghiệp nên bù đắp hạn chế bằng việc hiểu rõ quãng giọng, khuyết điểm để chọn bài hát phù hợp.

Trong một buổi livestream hồi tháng 6/2024, Miu Lê thú nhận với người hâm mộ rằng cô chỉ học đến năm 2 đại học. Ban đầu, nữ ca sĩ dự định sẽ bảo lưu việc học một thời gian để làm nghề, sau đó sẽ đi học trở lại. Tuy nhiên, ý định này chưa thể thực hiện vì cô bị cuốn theo công việc.

"Tôi cảm thấy tiếc vì điều đó, bởi vì có bằng cấp vẫn hơn. Tôi nghĩ nếu chúng ta học hành tới nơi tới chốn, khi bước ra cuộc đời chúng ta sẽ có những bước tiến xa hơn và không mất thời gian loay hoay, tìm kiếm định hướng", Miu Lê từng tâm sự.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô từng đóng các phim: Những thiên thần áo trắng, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao... Với âm nhạc, Miu Lê có nhiều ca khúc hit như: Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Yêu một người có lẽ, Vì mẹ anh bắt chia tay...

