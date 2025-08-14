Ô tô 7 chỗ bất ngờ lao sang làn ngược chiều, "hạ gục" xe tải

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 14/8 ở xã Kiến Đức, tỉnh Đắk Nông.

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, chiếc ô tô con đã đi chệch sang phần đường đối diện, dẫn tới va chạm nghiêm trọng với xe tải. Thời điểm này, có một xe cảnh sát giao thông chạy phía sau ô tô, nên lực lượng chức năng đã xử lý vụ việc luôn.

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong (Nguồn video: Giao thông văn minh).

Tình huống trên cho thấy sự nguy hiểm của việc mất tập trung hoặc buồn ngủ sau tay lái. Nhiều người vẫn chủ quan cho rằng chỉ một vài giây liếc nhìn màn hình hay bấm điện thoại sẽ không nguy hiểm, trong khi trên thực tế, nếu có tình huống bất ngờ, hoặc ở vị trí khuất tầm nhìn thì chỉ một tích tắc xao nhãng của tài xế cũng có thể dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, việc giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước sẽ giúp tài xế có đủ thời gian xử lý tình huống va tránh những được va chạm nếu xe phía trước gặp sự cố.

"Tài xế xe con chắc mải điện thoại rồi, không chú ý, đúng đến khúc cua nhưng xe vẫn thẳng lái nên chạy thẳng sang làn ngược chiều. Khổ thân bác xe tải với xe con phía sau, bỗng nhiên mất công mất việc, lại còn hỏng xe", tài khoản Đức Hoàng bình luận sau khi xem video được đăng tải trong một nhóm về giao thông trên mạng xã hội.

Nick Trần Linh cũng có ý kiến tương tự: "Tôi nghĩ tài xế mải bấm điện thoại hoặc buồn ngủ, chứ bình thường không ai đi vậy cả. Với bác xe con đi phía sau xe 7 chỗ, sau vụ này chắc sẽ chú ý giữ khoảng cách hơn. Không phải lỗi của bác, nhưng bác chạy quá sát đuôi xe 7 chỗ nên khi xảy ra sự cố thì dễ dính chùm. Có thể thấy ngay trong clip là xe bán tải của CSGT chạy cách xa hai xe phía trước nên khi xảy ra tai nạn đã kịp tránh, không đâm liên hoàn".