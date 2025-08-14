Học sinh TPHCM tựu trường sớm hơn cả nước 2 ngày

Học sinh Trường THPT Tây Thạnh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch năm học 2025-2026. Theo kế hoạch này, học sinh khối 1, 9, 12 sẽ tựu trường vào ngày 20/8. Các khối còn lại tựu trường vào ngày 25/8. Lễ khai giảng được tổ chức sáng 5/9.

Như vậy, học sinh TPHCM sẽ tựu trường sớm hơn 2 ngày so với lịch chung của cả nước mà Bộ GD&ĐT ban hành.

Thời gian kết thúc năm học là trước ngày 31/5/2026. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS muộn nhất vào ngày 30/6/2026; tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) xong trước ngày 31/7. Tất cả mốc thời gian tương tự năm ngoái.

Riêng lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 không được đề cập cụ thể. Theo khung năm học, ngày nghỉ lễ, Tết được quy định bởi Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn trong năm.

Nếu nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp cho đơn vị theo đúng quy định.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Năm ngoái, thành phố cho học sinh nghỉ 11 ngày.

Sau sáp nhập, TPHCM là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất nước với hơn 2,5 triệu học sinh.

Chi tiết mốc thời gian như sau:

Theo khung chương trình năm học của Bộ GD&ĐT, học sinh lớp 1, 9, 12 tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8; các khối còn lại có thể sớm hơn một tuần, tức 29/8.

Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm khoảng hai tuần so với những năm gần đây.

Dựa trên kế hoạch chung của Bộ, các tỉnh, thành chủ động xây dựng kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17); nghỉ lễ, Tết theo quy định.