Lê Hoàng Hiệp chỉ nói vỏn vẹn 7 từ tại "Sao nhập ngũ" vẫn gây bão mạng

Diễn viên Bình An và Huỳnh Anh đứng theo dõi buổi tập luyện của Lữ đoàn Tác chiến điện tử đang tập luyện diễu binh, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Sau đó, họ được Thượng úy Lê Hoàng Hiệp hướng dẫn động tác đi đều trong điều lệnh quân ngũ, thực hiện nghi thức rước cờ.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong tập 2 "Sao nhập ngũ" (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi Huỳnh Anh thực hiện sai và Bình An lúng túng chưa nắm rõ động tác, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp quay sang nói: "Bước lên cái vạch này luôn anh". Anh hướng dẫn các diễn viên sải bước ở khoảng cách chính xác, giữ đúng độ dài mỗi bước đi: "Phải bước đúng vạch".

Mặc dù tình huống này diễn ra chỉ vỏn vẹn vài phút, song vẫn gây bão mạng xã hội. Đoạn cắt "Thượng úy Lê Hoàng Hiệp thoại 7 từ" trên TikTok hút gần 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 giờ đăng tải.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp gây sốt trong tập 2 "Sao nhập ngũ" (Video: Chương trình Sao nhập ngũ).

Khán giả nhận xét, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp là nhân vật có sức hút nhất tập 2 dù không thoại nhiều. Sự góp mặt của anh được đánh giá là mang đến hình ảnh người quân nhân chuẩn mực, giàu kinh nghiệm.

Anh giúp các nhân vật trải nghiệm cảm nhận trọn vẹn quá trình huấn luyện nghiêm túc, kỷ luật và đầy tinh thần đồng đội trong môi trường quân ngũ.

Một số bình luận: "Thượng úy Lê Hoàng Hiệp không đẹp trai nhất nhưng khí chất nhất"; "Giọng của Lê Hoàng Hiệp trầm ấm, lấn át hết các nam thần showbiz"; "Động tác cầm cờ Tổ quốc của Lê Hoàng Hiệp rất dứt khoát và đẹp mắt"; "Chú bộ đội có ngoại hình ngang tầm diễn viên"...

Khán giả cũng mong chờ những tình huống có sự tham gia của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp ở các tập sau.

Sao nhập ngũ 2025 lên sóng tối thứ 4 hằng tuần.