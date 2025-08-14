Dàn diễn viên "Freaky Friday" sau 22 năm: Người có giải Oscar, người ở ẩn

Sau 22 năm kể từ khi ra mắt, bộ phim hài đình đám Freaky Friday (2003) - Ngày thứ sáu kỳ quái đã chính thức trở lại với phần hậu truyện mang tên Freakier Friday - Ngày thứ sáu siêu kỳ quái.

Sự tái hợp của dàn diễn viên chính, đặc biệt là Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis, không chỉ khơi gợi ký ức mà còn hé lộ những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của họ sau hơn hai thập kỷ.

Freaky Friday (2003) kể về Tess Coleman (Jamie Lee Curtis thủ vai), một bà mẹ nghiêm khắc và cô con gái tuổi thiếu niên nổi loạn Anna Coleman (Lindsay Lohan thủ vai). Một sự cố ma thuật đã khiến họ hoán đổi thân xác, buộc phải trải nghiệm cuộc sống của nhau, dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng đầy ý nghĩa về sự thấu hiểu.

Hình ảnh trong phim "Freaky Friday" (2003) (Ảnh: Disney).

Ngày 8/8 vừa qua, Freakier Friday đã chính thức ra mắt tại Mỹ, tái hợp bộ đôi mẹ con kinh điển này. Trong phần phim mới, Anna đã trưởng thành và có một cô con gái tuổi thiếu niên, trong khi Tess đang bước sang một chương mới của cuộc đời. Một lần nữa, sự cố hoán đổi thân xác lại xảy ra, hứa hẹn mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Từ năm 2003 đến nay, cuộc sống của dàn diễn viên đã có nhiều thay đổi đáng kể. Lindsay Lohan và "người tình màn ảnh" Chad Michael Murray đều đã lên chức cha mẹ, trong khi Jamie Lee Curtis đã bổ sung một giải Oscar danh giá vào bộ sưu tập của mình.

Dù cuộc sống cá nhân bận rộn, tình bạn của dàn diễn viên vẫn luôn bền chặt. "Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau suốt ngần ấy năm," Jamie Lee Curtis chia sẻ với tạp chí People khi nói về Lindsay Lohan.

Lindsay Lohan vai Anna Coleman

Lindsay Lohan trong "Freaky Friday" (2003) (ảnh bên trái), Lindsay Lohan trong "Freakier Friday" (2025) (ảnh bên phải) (Ảnh: Walt Disney Studios Motion Pictures).

Sau thành công đột phá từ The Parent Trap (1998), Lindsay Lohan tiếp tục tỏa sáng với vai Anna Coleman nổi loạn trong Freaky Friday (2003). Những năm sau đó, cô trở thành ngôi sao tuổi thiếu niên đình đám với hàng loạt phim như: Mean Girls (2004), Herbie: Fully Loaded (2005) và phát hành 2 album ca nhạc.

Tuy nhiên, Lindsay Lohan sau đó đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và đời tư. Mãi đến năm 2022, cô mới trở lại mạnh mẽ với vai nữ chính trong phim hài lãng mạn Falling for Christmas của Netflix. Nữ diễn viên cũng tiếp tục tham gia các dự án của Netflix như Our Little Secret và Irish Wish.

Lindsay kết hôn với nhà tài chính Bader Shammas vào năm 2022 và chào đón con trai đầu lòng Luai vào mùa hè năm 2023. Trong tháng 8/2025, cô tái xuất trong vai Anna Coleman của Freakier Friday và chia sẻ với tạp chí People: "Tôi cảm thấy cuộc sống thật trọn vẹn".

Jamie Lee Curtis vai Tess Coleman

Jamie Lee Curtis trong "Freaky Friday" năm 2003 và năm 2023 (Ảnh: Walt Disney, FilmMagic).

Trước khi vào vai hoán đổi thân xác trong bộ phim Freaky Friday, Jamie Lee Curtis đã là "nữ hoàng la hét" nổi tiếng với loạt phim kinh dị Halloween. Sau Freaky Friday, cô dành thời gian rời xa màn ảnh để tập trung cho gia đình.

Jamie Lee Curtis trở lại diễn xuất vào năm 2012 với vai khách mời trong NCIS và sau đó tham gia loạt phim hài kinh dị Scream Queens (2015). Năm 2018, cô tái hiện vai diễn Laurie Strode kinh điển trong phần phim mới của Halloween.

Đỉnh cao sự nghiệp của nữ diễn viên đến vào năm 2023, khi cô giành giải Oscar đầu tiên, với danh xưng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim Everything Everywhere All at Once.

Với sự trở lại trong Freakier Friday, Jamie Lee Curtis chia sẻ cảm giác như "được trở về nhà".

Chad Michael Murray vai Jake

Chad Michael Murray trong phim "Freaky Friday" năm 2003 và năm 2019 (Ảnh: Walt Disney, Getty).

Năm 2003, Chad Michael Murray đã là một trong những "hoàng tử tuổi thiếu niên" được yêu thích nhất Hollywood khi vào vai Jake, người bạn trai của Anna Coleman. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi với vai Lucas Scott trong loạt phim truyền hình ăn khách One Tree Hill suốt 6 mùa.

Anh cũng góp mặt trong các bộ phim như A Cinderella Story (2004) và House of Wax (2005). Gần đây, Murray xuất hiện trong loạt phim Riverdale và hiện đang đóng vai chính trong series Sullivan's Crossing.

Trong cuộc sống cá nhân, anh kết hôn với nữ diễn viên Sarah Roemer vào năm 2014 và hiện đã có ba người con. Murray cũng góp mặt trong Freakier Friday và chia sẻ rằng các con anh đã xem bộ phim cũ và trêu chọc anh vì kiểu tóc và giọng hát thời trẻ.

Mark Harmon vai Ryan

Mark Harmon trong "Freaky Friday" năm 1999 và năm 2018 (Ảnh: Buena Vista Pictures, FilmMagic).

Trước khi đóng vai Ryan, vị hôn phu của Tess Coleman, Mark Harmon đã là một ngôi sao truyền hình được đề cử giải Emmy và từng được tạp chí People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm 1986.

Chỉ vài tuần sau khi tham gia Freaky Friday, Harmon bắt đầu đóng vai đặc vụ Leroy Jethro Gibbs trong series NCIS, một vai diễn mà anh gắn bó suốt 19 mùa. Anh cũng đã trở lại với vai Ryan trong phần phim hậu truyện Freakier Friday.

Ryan Malgarini vai Harry Coleman

Ryan Malgarini trong phim "Freaky Friday" năm 2003 và năm 2015 (Ảnh: Walt Disney, WireImage).

Khi mới 11 tuổi, Ryan Malgarini đã vào vai Harry, cậu em trai nghịch ngợm của Anna Coleman. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Đáng chú ý nhất là vai Tom Brooks trong sitcom Gary Unmarried.

Gần đây, anh tham gia các phim như The Young Kieslowski và các series như Teen Wolf hay Fresh Off the Boat.

Ryan Malgarini cũng đã trở lại với vai Harry trong Freakier Friday.

Christina Vidal vai Maddie

Christina Vidal trong "Freaky Friday" năm 2003 và năm 2023 (Ảnh: Walt Disney, WireImage).

Christina Vidal là một trong những thành viên ban nhạc của Anna Coleman. Cô đã ra mắt diễn xuất từ năm 1993 và nổi tiếng với series Taina của Nickelodeon.

Sau Freaky Friday, cô tiếp tục đóng vai khách mời trong nhiều series truyền hình ăn khách như ER, Monk, House và gần đây là The Terminal List. Cô cũng đã trở lại với vai Maddie trong Freakier Friday.

Haley Hudson vai Peg

Haley Hudson trong phim "Freaky Friday" năm 2003 và năm 2012 (Ảnh: Walt Disney, Getty).

Haley Hudson đóng vai Peg, một thành viên khác trong ban nhạc của Anna. Sau đó, cô góp mặt trong phim điện ảnh Marley & Me và các series truyền hình như Weeds, The Mentalist.

Năm 2014, cô có màn trình diễn ấn tượng với vai nhà ngoại cảm Stevie trong phim kinh dị The Pact II. Nhưng thời gian dài sau đó, cô dường như đã "ở ẩn".

Dù vậy lần này, Haley Hudson cũng tái xuất với vai Peg trong phần hậu truyện của bộ phim.

Sự trở lại của dàn diễn viên Freaky Friday không chỉ là một món quà dành cho những khán giả yêu mến bộ phim từ 22 năm trước, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự kết nối và tình bạn trong ngành giải trí đầy biến động.

Dù mỗi người đã có một hành trình riêng, đạt được những thành công khác nhau, nhưng tất cả họ đều trở về như những người thân trong một gia đình. Sự tái hợp này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của họ mà còn khẳng định: dù thời gian có trôi đi, những giá trị đẹp đẽ từ màn ảnh vẫn luôn tồn tại.