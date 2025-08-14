Lan Phương trở lại đóng phim sau biến cố ly hôn chồng Tây

Xác nhận với phóng viên Dân trí, diễn viên Lan Phương cho biết, cô sẽ vào vai mới trong phim Gió ngang khoảng trời xanh trên VTV3.

Lan Phương sẽ vào vai mới trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" trên VTV (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Phân đoạn của tôi chưa chiếu nhưng đây sẽ là một vai diễn thú vị. Với Lan Phương, vai diễn dù ngắn hay dài, tôi đều làm hết mình", cô nói.

Trong phim này, Lan Phương sẽ hội ngộ Doãn Quốc Đam sau phim Gia đình mình vui bất thình lình. Nữ diễn viên còn gặp lại 2 bạn diễn từ phim Nàng dâu order là Phương Oanh và Quỳnh Kool.

Sau khi công khai ly thân với chồng Tây, Lan Phương đã trở lại phim trường như một cách để quên đi chuyện buồn. Cô đang hoàn tất các thủ tục để ly hôn chồng Tây.

Lan Phương cho biết, sau phim Cả một đời ân oán, cô bước vào giai đoạn hoàn toàn khác khi vừa chào đón con đầu lòng, vừa trải qua những biến động lớn trong cuộc sống riêng. Những thăng trầm của cuộc sống đã giúp cô trưởng thành hơn.

Việc liên tục thay đổi nơi ở - từ TPHCM ra Hà Nội, rồi chuyển vào Đà Nẵng - khiến cô luôn phải thích nghi với môi trường mới, đồng thời học cách cân bằng giữa công việc và gia đình.

Mỗi lần chuyển đi là một lần cô phải bắt đầu lại từ đầu, trong khi công việc bị gián đoạn, con còn nhỏ, còn bản thân lại đối mặt với những cảm xúc không tên.

Dù vậy, cô luôn cố gắng giữ tinh thần tích cực. Nhờ trải nghiệm ở cả 3 miền, cô có thể nói thành thạo giọng Bắc, Trung, Nam, giúp hóa thân dễ dàng vào các vai diễn đa dạng.

Chính tại Hà Nội, cô có cơ hội hợp tác với hãng phim VFC, đóng nhiều bộ phim được khán giả yêu thích và cải thiện tài chính rõ rệt so với thời điểm ở TPHCM.

Hiện tại, cô chọn cách sống chậm lại, tập trung chăm sóc con và giữ gìn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cô vẫn tiếp tục đóng phim khi có lời mời phù hợp, cô bay thường xuyên vào TPHCM rồi lại trở về với tổ ấm nhỏ ở Hà Nội.

Việc tham gia các giải chạy bộ, tập luyện đều đặn là cách cô giữ kết nối với chính mình, đồng thời tìm lại cảm hứng sống mỗi ngày.

Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên học cách sống tích cực, tham gia nhiều giải chạy thể thao (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lan Phương sinh năm 1983 ở Hà Nội. Cô tốt nghiệp cùng lúc Trường Đại học Ngoại thương và Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Cô không chỉ sở hữu năng khiếu diễn xuất tự nhiên mà còn có khiếu ăn nói, giỏi tiếng Anh.

Nữ diễn viên được khán giả biết đến qua những bộ phim phát sóng giờ vàng trên VTV như: Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...