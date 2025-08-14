Giá vàng miếng lập kỷ lục mới 124,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng tăng

Phiên giao dịch ngày 14/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Mức 124,7 triệu đồng/lượng chiều bán là mức giá kỷ lục mới của mặt hàng này.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 117,1-119,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng cùng chiều với diễn biến giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay (theo giờ Việt Nam) được giao dịch quanh mốc 3.356 USD/ounce, tăng 9 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 107 triệu đồng/lượng. So với mốc giá từ đầu năm, giá kim loại quý thế giới đã tăng hơn 28%.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng thế giới bật tăng nhẹ trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục “nóng” lên. Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2%, sau khi tăng 0,3% trong tháng 6, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản hàng năm đạt 3,1%, cao hơn mức dự kiến 3,0%, cho thấy áp lực giá vẫn dai dẳng trong nền kinh tế.

Một số nhà kinh tế cảnh báo mức tăng của lạm phát cơ bản hàng năm là tín hiệu không tích cực cho tiêu dùng. Điều này cho thấy giá cả cao hơn đang dần ăn sâu vào nền kinh tế, đặc biệt ở các lĩnh vực như chăm sóc y tế, giá vé máy bay, giải trí, đồ nội thất, ô tô và xe tải đã qua sử dụng.

Larry Tentarelli, nhà phân tích của đơn vị chuyên cung cấp xu hướng thị trường tài chính Blue Chip Daily Trend Report, nhận định lạm phát vẫn ở mức cao, đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tình thế khó khăn. Căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Fed về chính sách lãi suất đang làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư. Bất kỳ động thái nào ảnh hưởng đến tính độc lập của Fed đều có thể đẩy giá vàng tăng vọt.

Sự bất đồng giữa Tổng thống Donald Trump và Fed về việc duy trì hay cắt giảm lãi suất đã tạo thêm bất ổn cho thị trường. Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu sự độc lập của Fed bị đe dọa, niềm tin vào đồng USD có thể suy giảm, điều này càng có lợi cho thị trường vàng.

Tỷ giá trung tâm tăng

USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 97,78 điểm, giảm 0,32% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua công bố tỷ giá trung tâm tại 25.247 đồng, tăng 4 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.984-26.509 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.060-26.450 đồng (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.070-26.440 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng ở cả 2 chiều.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.450-26.505 đồng (mua - bán), tăng 20 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với trước đó.