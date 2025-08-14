Viên chức Viện Y dược học dân tộc TPHCM được nghỉ việc sau 3 năm bị “treo”

Chia sẻ thông tin này với phóng viên Dân trí, chị L.U.N.B. (31 tuổi), viên chức làm việc tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM không giấu được sự vui mừng.

Theo quyết định trên, chị B. sẽ được thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 8/8 - tức khoảng 3 năm 8 tháng tính từ lúc nộp đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình.

Nội dung của quyết định ghi rõ, việc ban hành căn cứ theo các quy định pháp luật, nguyện vọng của chị B. (kỹ thuật y hạng 4) và đề nghị của Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Chị N.B. bày tỏ lòng biết ơn với bác sĩ Hồ Văn Hân (Giám đốc mới của Viện Y dược học dân tộc TPHCM) đã hỗ trợ, đốc thúc các bộ phận có liên quan, để cô được giải quyết nghỉ việc nhanh, sau thời gian chờ đợi rất dài.

“Tôi đã đi họp, tiếp xúc các lãnh đạo Viện rất nhiều lần, được hứa hẹn rất nhiều nhưng không có mốc thời gian cụ thể giải quyết. Khi Viện có Giám đốc mới, tôi mới được cho nghỉ việc. Tôi và gia đình rất cảm kích sự giúp đỡ này của bác sĩ Hân”, nữ nhân viên y tế chia sẻ.

Chị N.B. thời điểm gửi đơn phản ánh việc bị Viện Y dược học dân tộc TPHCM "treo" đơn xin nghỉ việc thời gian dài đến phóng viên báo Dân trí (Ảnh: Hoàng Lê).

Chị N.B. cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí, vì đã đồng hành quyết liệt cùng chị trong suốt thời gian qua, cũng như sự hỗ trợ của luật sư và những cơ quan chức năng khác.

“Nhờ sự giúp đỡ tận tình của báo Dân trí và luật sư mà tôi đã đấu tranh thành công trong sự việc của mình. Tôi mong rằng những nhân viên y tế khác cùng hoàn cảnh như tôi, hãy cống hiến hết mình cho nghề và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Thượng tôn pháp luật, sẽ được pháp luật bảo vệ”, chị B. gửi lời nhắn nhủ.

Như đã thông tin, từ giữa tháng 8/2024 báo Dân trí nhận được phản ánh của chị N.B., viên chức khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, cho biết bị Viện Y dược học dân tộc TPHCM "treo" đơn xin nghỉ việc chính đáng suốt nhiều năm, vì lý do “không tìm được người thay thế”, khiến cuộc sống ảnh hưởng nặng nề.

Viện Y dược học dân tộc TPHCM (Ảnh: NT).

Tháng 10/2024, Viện Y dược học dân tộc TPHCM tiếp tục công bố quyết định kỷ luật chị B., với hình thức buộc thôi việc. Tuy nhiên đến tháng 12/2024, Viện Y dược học dân tộc TPHCM thu hồi quyết định trên.

Trong khoảng thời gian dài bị "treo" đơn xin nghỉ việc, chị B. chỉ lệ thuộc vào công việc tự do của chồng (cũng bị Viện Y dược học dân tộc TPHCM kỷ luật buộc thôi việc) để sinh sống, vì không thể xin làm ở nơi khác. Ngoài ra, nữ nhân viên y tế đã sinh 2 con nhỏ, nên kinh tế gia đình ngày càng khó khăn.