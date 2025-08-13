NSND Lê Chức gây sốt với giọng đọc "vàng" trong concert có 50.000 khán giả

Mới đây, chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã có 50.000 khán giả tham gia.

Đây là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô quốc gia, được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - hai mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường giành độc lập, tự do.

NSND Lê Chức thể hiện lời bình cho một phóng sự (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại sự kiện, trong phần diễu binh của 68 quân nhân - khối đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam từng tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) trên sân khấu - có giọng đọc của NSND Lê Chức.

Khi ông cất lời bình lên, nhiều khán giả "xúc động đến run người" khi được nghe giọng đọc hào sảng vang trong không khí thiêng liêng của những ngày kỷ niệm ý nghĩa.

Sau sự kiện, nhiều bạn trẻ đã sử dụng các video ngắn có đoạn đọc thuyết minh này để chia sẻ về tinh thần yêu nước trên Facebook và TikTok. Các clip này nhận được từ 10.000-50.000 lượt yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội.

"Đoạn đọc ấn tượng nhất show, nghe mà nổi da gà", "Giọng đọc NSND Lê Chức rất hay, mỗi lần nghe là thấy yêu nước hơn", "Lại thêm giọng của NSND Lê Chức, khí thế hừng hực luôn"... là những nhận xét khán giả dành cho giọng đọc của NSND Lê Chức.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Lê Chức cho biết, sau đêm concert các học trò đã gửi nhiều clip ngắn có ông đọc lời bình. Ông vui khi giọng đọc của mình được nhiều khán giả, nhất là nhiều người trẻ yêu mến.

"Trong concert Tổ quốc trong tim, tôi đọc 2 đoạn ngắn. Tôi cũng là người học 6 năm ở Nga về nên khi đọc lời bình cho 68 quân nhân từng tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga), tôi đã đọc từ trái tim.

Tôi đã gần 80 tuổi, đã đi đến chiến trường nên tôi đọc lời bình bằng niềm tự hào của một người lính, từng đội mũ tai bèo khi ra trận...", ông Chức chia sẻ.

NSND Lê Chức cho biết, trước khi có một giọng đọc truyền cảm, ông có một sự "nhận cảm" về niềm tự hào khi 68 quân nhân từng đại diện cho dân tộc Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Nga. Vì thế khi đọc, ông truyền cảm nhận cá nhân của mình tới mọi người, dù lời bình ngắn nhưng đầy nội lực.

NSND Lê Chức đọc lời bình gây sốt tại concert "Tổ quốc trong tim" (Video: Vân Anh).

Theo ông Chức, đọc lời bình có 3 cấp độ: Đọc phải đúng, có nghệ thuật của tiếng nói và truyền được cảm hứng tới khán giả, độc giả.

NSND Lê Chức nói, ông từng đọc nhiều lời bình không có... văn bản cho một Lễ hội ở Hà Nội. Khi ấy, ông đã đọc đúng tinh thần của phóng sự.

"Trong một số chương trình có sự cố, tôi đã phải ứng biến, sử dụng kiến thức của mình để "đọc chay" trong clip. Khi ấy, tôi đã dùng hiểu biết của mình để "chữa cháy" đọc lời bình khiến nhiều người ngạc nhiên.

Trong một số lời bình cho lực lượng công an, quốc phòng, tôi đã thực hiện nhiệm vụ chính trị qua giọng đọc nghệ thuật của mình", NSND Lê Chức kể lại.

Khi phóng viên hỏi: "Ở tuổi 78, ông làm thế nào để luôn giữ được sức khoẻ và giọng đọc hào sảng của mình khi tham gia nhiều chương trình như vậy?".

NSND Lê Chức cho biết, quê gốc của ông ở Thanh Hoá, ông được sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, nơi người dân vẫn nói lẫn lộn giữa “n” và “l”. Dù vậy, gia đình ông gồm 10 anh em và bố mẹ đều nói giọng chuẩn.

"Tôi lớn lên ở một nơi lẫn lộn “n” và “l” nhưng giọng và tiếng của tôi không có một âm tiết nào có thổ âm địa phương. Khi đọc lời bình, tôi đọc giọng của Hà Nội gốc, tôi đọc tròn vành rõ chữ, vận dụng sự "vang, rền, nền, nảy" trong giọng nói. Có lẽ, trời đã phú cho tôi một giọng nói đặc biệt để có thể đọc lời bình mà được nhiều người yêu quý", ông Lê Chức tâm sự.

NSND Lê Chức sinh năm 1947 tại Hải Phòng, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là nhà thơ, nhà viết kịch Lê Đại Thanh. Mẹ của ông không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng có niềm đam mê đóng kịch và là người đầu tiên thể hiện thành công hình tượng Võ Thị Sáu trên sân khấu kịch Hải Phòng năm 1956.

Năm 1965, ông trở thành diễn viên chính của Đoàn kịch nói Hải Phòng. Năm 1987, ông tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Kiev (nay là Ukraine). Trong suốt 15 năm công tác tại Đoàn kịch nói Hải Phòng, ông đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua các vai diễn như: Hoài “sữa” trong Chiều cuối của đạo diễn Dương Ngọc Đức, Victor trong Masa, Êdốp trong Con cáo và chùm nho, bí thư Xôlômakhin trong Biên bản một cuộc họp Đảng ủy, vai trung úy Nguyễn Thế Kỷ trong Cửa mở hé…

Sau đó, ông chuyển sang làm việc tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Nhà hát Cải lương Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Ông cũng là người đạo diễn, biên kịch và đọc lời bình cho nhiều vở kịch, rối, múa và phim tài liệu nổi tiếng, như: Hoa Lư - Thăng Long, bài ca dời đô, Định mệnh bất chợt, Thân phận nàng Kiều, Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình, Hào khí Bạch Đằng giang…

Giọng đọc của nghệ sĩ Lê Chức cũng chuyển tới công chúng nhiều tác phẩm văn học, chính luận nổi tiếng: Tuyên ngôn độc lập, Bình Ngô đại cáo, Hịch tướng sĩ văn, Nhật ký trong tù, Đường Kách mệnh…

NSƯT Lê Mai và NSND Lê Chức trên phố Lê Đại Thanh - con đường được đặt tên bố của 2 nghệ sĩ - ở Hải Phòng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị gái NSND Lê Chức là NSƯT Lê Mai, người quen thuộc với khán giả truyền hình trong các bộ phim Bà nội không thích ăn Pizza, Nếp nhà…

Ba con gái của nghệ sĩ Lê Mai là: Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi là những mỹ nhân tuyệt sắc, có nhiều cống hiến cho nền điện ảnh Việt. Nói về các cháu, nghệ sĩ Lê Chức từng thổ lộ ông hạnh phúc khi những đồng nghiệp tài năng là người thân của mình.