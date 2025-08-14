Thùy Anh khoe cơ bắp săn chắc trên sàn boxing, háo hức thử vai phim mới

Thời gian qua, diễn viên Thùy Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ nhiều bức ảnh, video hậu trường các buổi tập boxing, tập võ đối kháng, võ Muay Thái...

Người đẹp khoe hình thể khỏe khoắn, cơ bụng rõ nét ở tuổi 30. Nhiều khán giả ấn tượng với ngoại hình năng động, phong thái mạnh mẽ của nữ diễn viên Chúng ta của 8 năm sau.

Diễn viên Thùy Anh chăm chỉ tập boxing để giữ dáng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thùy Anh nói cô duy trì việc tập luyện boxing để giữ dáng và rèn luyện sức khỏe. Ngoài boxing, cô còn chơi pickleball, tập gym, tham gia nhiều hoạt động thể thao. Mỗi ngày, cô thường dành 4 tiếng ở phòng tập vì mê những bài tập "đổ mồ hôi", cảm giác sảng khoái vì được vận động.

Thùy Anh tham gia thử vai trong phim "Trại buôn người" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, Thùy Anh cũng tham gia buổi thử vai phim Trại buôn người - tác phẩm về đề tài thời sự, xã hội do Toni Dương Bảo Anh làm đạo diễn.

Nữ diễn viên cho biết, cô đã tập boxing trong 4 năm, tự tin với nền tảng thể lực tốt nhưng chưa bao giờ "có đất dụng võ". Do đó, khi biết ê-kíp phim tổ chức buổi thử vai với nhiều bài kiểm tra thể lực "khó nhằn", cô vô cùng hào hứng.

"Ở buổi thử vai, tôi không chỉ được diễn xuất mà còn được kiểm tra thể lực, thi đấu boxing... Đây đều là những điều tôi tự tin nên tôi càng hứng thú.

Những thể loại phim mang tính thời sự và chân thật không chỉ đòi hỏi sức khỏe, kỹ năng hành động mà còn cần diễn xuất tinh tế, biết gợi cho khán giả cảm xúc. Nếu trúng một vai diễn trong phim sẽ là trải nghiệm thú vị", Thùy Anh cho biết.

Nữ diễn viên hé lộ thêm, buổi thử vai có nhiều đồng nghiệp tham gia như: Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, NSƯT Tuyết Thu, Long Đẹp Trai, Khả Ngân, Hoàng Kim Ngọc, Võ Đình Hiếu, Minh Kiên, Steven Nguyễn, Trịnh Thảo...

Thùy Anh và các diễn viên tham gia những bài kiểm tra căng thẳng với tinh thần "không khoan nhượng", gợi nhớ các trò chơi sinh tồn. Hoạt động trong buổi thử vai sẽ kiểm tra phản xạ, sức bền, khả năng giữ vững tâm lý... của các diễn viên.

Thùy Anh và Quách Ngọc Tuyên trong một buổi tập võ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 30, Thùy Anh hài lòng với cuộc sống bình yên và sự nghiệp có nhiều điều mới mẻ. Hồi tháng 8/2024, Thùy Anh gặp tai nạn ở phim trường, phải khâu 6 mũi trên trán. Hiện tại, vết sẹo của cô mờ dần. Tuy nhiên, cô vẫn phải điều trị bằng laser để cải thiện tính thẩm mỹ cho vết sẹo lõm.