Brooklyn Beckham tổ chức lễ cưới lại, không mời cha mẹ và các em tham dự

Ngày 2/8, Brooklyn Beckham và vợ, Nicola Peltz, đã tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân tại Mỹ. Ngày 10/8, nam đầu bếp mới chia sẻ hình ảnh về sự kiện này với công chúng.

Lễ gia hạn lời thề của vợ chồng Brooklyn có sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình Peltz nhưng không có sự góp mặt của gia đình Beckham. Tỷ phú Nelson Peltz - bố của Nicola Peltz - đảm nhận vai trò chủ trì hôn lễ.

Brooklyn Beckham và vợ vừa làm lễ gia hạn lời thề hôn nhân tại Mỹ (Ảnh: News).

Trên trang cá nhân, Nicola đăng một vài hình ảnh trong lễ gia hạn lời thề hôn nhân của cô và Brooklyn. Tại sự kiện này, người đẹp 30 tuổi diện lại váy cưới được cách điệu của mẹ ruột, bà Claudia Peltz.

Bên dưới bức ảnh chụp tại sự kiện, Brooklyn viết: "Mãi mãi là cô gái của anh" và Nicola đáp lại: "Trong suốt cuộc đời này". Cô cũng nhấn mạnh: "Ngày hôm nay thực sự rất ý nghĩa với chúng tôi".

Sau sự kiện, Brooklyn Beckham hạnh phúc chia sẻ với tờ People: “Chúng tôi chỉ muốn có một trải nghiệm thực sự tuyệt vời, một kỷ niệm thật dễ thương. Tôi có thể làm mới lời thề nguyện với cô ấy mỗi ngày. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà một người có thể làm là tìm được người mà họ sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Điều đó chắc chắn định hình nên con người bạn”.

Tỷ phú Nelson, cha của Nicola, là người chủ trì sự kiện (Ảnh: News).

Theo nguồn tin của Daily Mail, gia đình Beckham chỉ biết về sự kiện này qua báo chí. Việc Brooklyn không mời các thành viên tới dự lễ gia hạn lời thề hôn nhân tiếp tục là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, mâu thuẫn của gia đình Beckham được cho là khó cứu vãn.

Một nguồn tin nói: “Đây giống như cú tát với David và Victoria. Việc ông Nelson đóng vai trò quan trọng như vậy trong buổi lễ khiến David rất đau lòng. Không một thành viên nào trong gia đình hơn 30 người biết về buổi lễ hoặc được mời.

Ông bà của Brooklyn cũng rất thất vọng vì anh ấy vốn thân thiết với ông bà. Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn. Gia đình cảm thấy như đã mất đi cậu con trai cả. Mối quan hệ của họ khó cứu vãn”.

Nicola Peltz và Brooklyn Beckham tổ chức đám cưới vào năm 2022. Trước đó, cặp đôi hẹn hò khoảng 3 năm. Brooklyn kém vợ 4 tuổi.

Nicola Peltz và Brooklyn Beckham không mời bất kỳ thành viên nào trong gia đình Beckham tham dự lễ gia hạn lời thề hôn nhân (Ảnh: DM).

Nicola Peltz diện lại váy cưới của mẹ trong lễ gia hạn lời thề hôn nhân (Ảnh: Page Six).

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz. Ông Nelson Peltz (79 tuổi) sở hữu khối tài sản lên tới 1,67 tỷ USD (hơn 38.000 tỷ đồng).

Brooklyn Beckham là con trai cả của vợ chồng David và Victoria Beckham. Anh theo đuổi công việc của người mẫu, nhiếp ảnh gia và kinh doanh nhà hàng.

Lễ cưới xa hoa vào năm 2022 của Brooklyn và Nicola có chi phí lên tới 3 triệu bảng Anh (gần 106 tỷ đồng) nhưng đây cũng được xem là nguồn cơn mâu thuẫn giữa vợ chồng con trai cả và vợ chồng Beckham.

Theo một số nguồn tin, mối quan hệ giữa vợ chồng Brooklyn và gia đình Beckham rạn nứt nghiêm trọng từ cuối năm 2024 khi Romeo Beckham (con trai thứ 2 của gia đình Beckham) công khai mối quan hệ với DJ Kim Turnbull.

Brooklyn Beckham liên tục bày tỏ tình cảm với vợ trong thời gian qua (Ảnh: Instagram).

Theo truyền thông Anh, sự hiện diện của Kim Turnbull trong các sự kiện của gia đình Beckham là nguyên nhân khiến Brooklyn Beckham vắng mặt trong tiệc sinh nhật của bố mẹ, hay từ chối liên lạc với họ.

Brooklyn kịch liệt phản đối em trai hẹn hò với Kim Turnbull. Lý do là Brooklyn và Kim Turnbull từng yêu đương với nhau một thời gian ngắn vào năm 2016 trước khi anh kết hôn với Nicola Peltz.

Theo tờ Page Six, Brooklyn Beckham không ủng hộ em trai qua lại với Kim vì nghi ngờ nữ DJ lợi dụng Romeo.

Trái với sự phản đối của vợ chồng Brooklyn Beckham, vợ chồng Victoria Beckham và David Beckham đã mở rộng cửa chào đón Kim Turnbull vào nhà, để cô xuất hiện trong các sự kiện gia đình cùng Romeo.

Các thành viên còn lại trong gia đình Beckham đều không được thông báo hay mời tham dự lễ gia hạn lời thề hôn nhân của Brooklyn Beckham (Ảnh: News).

Động thái như ngầm ủng hộ mối quan hệ của Romeo từ những thành viên còn lại của gia đình khiến Brooklyn cảm thấy như bị phản bội và trở nên lạnh nhạt với cả gia đình.

Tuy nhiên, các chuyên gia truyền thông Anh nhận định, nguyên nhân chính khiến mâu thuẫn của gia đình Beckham trở nên nghiêm trọng chính là sự ảnh hưởng của Nicola với chồng.

Bất chấp những đồn đoán của truyền thông, vợ chồng Beckham và con trai cả đều không lên tiếng bình luận. Thời gian qua, vợ chồng Beckham liên tục có động thái kéo con trai cả về với gia đình, trong khi Brooklyn chỉ bày tỏ tình cảm với vợ và gia đình vợ.

Con trai cả không gửi lời chúc mừng sinh nhật Beckham, không đăng bài chúc mừng Ngày của mẹ hay gửi lời chúc mừng bố được phong tước Hiệp sỹ. Thay vào đó, anh liên tục khoe ảnh đi nghỉ với gia đình vợ và khẳng định “vợ là quan trọng nhất”.