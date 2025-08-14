Hoàng Thùy Linh tuổi 37: Sống kín tiếng, vừa trở lại đã gây sốt với Đen Vâu

Hôm 9/8, Hoàng Thùy Linh gây sốt khi xuất hiện tại một buổi hòa nhạc ở Hà Nội. Cô thể hiện nhiều bản hit như See tình, Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già… Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ tái xuất sân khấu sau thời gian im ắng.

Trên TikTok, từ khóa liên quan màn trình diễn của Hoàng Thùy Linh lên xu hướng, hút hàng trăm ngàn lượt xem.

Đặc biệt, màn song ca của Hoàng Thùy Linh và rapper Đen Vâu trong tiết mục Vị nhà tại buổi hòa nhạc được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Người hâm mộ nhận xét Hoàng Thùy Linh có chất giọng phù hợp với ca khúc của Đen. Những tương tác giữa hai ca sĩ trên sân khấu được khen ăn ý. Khoảnh khắc Hoàng Thùy Linh nhìn Đen bằng ánh mắt trìu mến, biểu cảm ngọt ngào cũng được khán giả chia sẻ rộng rãi với nhiều bình luận tích cực.

"Từng tiếng hò reo, từng cái vẫy tay, từng tiếng hát. Tôi cùng anh em đồng đội cảm ơn mọi người vì đã khiến đêm nhạc trở nên đặc biệt, đáng nhớ. Yêu thương và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày thật gần", ca sĩ chia sẻ.

Hôm 11/8, ca sĩ Hoàng Thùy Linh đón sinh nhật tuổi 37. Cộng đồng fan của Đen Vâu để lại lời chúc mừng sinh nhật bên dưới bài đăng của Hoàng Thuỳ Linh và được nữ ca sĩ phản hồi: "Xin cảm ơn Đồng Âm (tên gọi fan của Đen - PV) nhé! Mình cũng là một Đồng Âm".

Việc Hoàng Thùy Linh thừa nhận cô là thành viên trong cộng đồng người hâm mộ Đen Vâu khiến dân mạng thích thú. Đây là lần hiếm hoi Hoàng Thuỳ Linh công khai bày tỏ sự ái mộ dành cho nam rapper trên mạng xã hội.

Ở tuổi 37, Hoàng Thùy Linh khá kín tiếng về đời tư. Hai năm qua, mối quan hệ của nữ ca sĩ và rapper Đen được công chúng đặc biệt quan tâm. Khi nữ ca sĩ ra mắt dự án mới hay tổ chức hòa nhạc, giọng ca Đưa nhau đi trốn luôn xuất hiện ủng hộ. Hai nghệ sĩ vướng tin đồn đã tổ chức lễ ăn hỏi và có con, nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Trong một cuộc giao lưu với truyền thông ở Hà Nội hồi tháng 3, Hoàng Thùy Linh khẳng định cô hạnh phúc khi được hỏi về chuyện tình cảm. "Tôi sinh ra trong một gia đình đủ đầy nên cũng muốn hướng đến sự trọn vẹn. Tuy nhiên, trước khi học làm mẹ, làm vợ, tôi nghĩ mình phải học làm người, hoàn thiện bản thân", ca sĩ nói.

Trải qua những va vấp trên hành trình trưởng thành, Hoàng Thùy Linh nói, cô biết ơn những điều trong quá khứ và thừa nhận bản thân không hoàn hảo. Sự ủng hộ của bạn bè, khán giả, gia đình là sức mạnh giúp Hoàng Thùy Linh vượt qua những khó khăn.

Hiện tại, nữ ca sĩ nhìn cuộc đời bằng thái độ nhẹ nhàng, cởi mở hơn. "Tôi tận hưởng cuộc sống này, lao động, yêu những gì mình đang có. Nhìn lại những nỗi sợ hãi, tôi thấy mình như chú bướm thoát xác từ chiếc kén. Sự sống của tôi được tiếp nối nhờ tình yêu thương, sự động viên của khán giả. Tôi dám đối diện và chuyển hóa các nỗi sợ thành nguồn năng lượng tích cực", Hoàng Thùy Linh chia sẻ.

Những năm qua, Hoàng Thùy Linh không có nhiều hoạt động hay dự án nghệ thuật. Cô từng có gần 1 năm vắng bóng trước truyền thông, trước khi tái xuất hồi tháng 10/2024. Tháng 3 năm nay, cô phát hành phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam, thực hiện nhiều buổi giao lưu với khán giả ở rạp.

Hoàng Thùy Linh cho biết, cô được khích lệ khi cảm nhận tình cảm từ khán giả: "Lời động viên, những giọt nước mắt xúc động khi xem phim của khán giả khiến tôi thực sự hạnh phúc. Tôi được mọi người truyền cảm hứng ngược lại với chính tình yêu thương của mọi người. Cảm giác được ngồi cùng rạp với khán giả, nhận những cái ôm chân tình sau mỗi suất chiếu là điều tôi vô cùng trân quý và biết ơn".

Dù được đầu tư lớn, bộ phim Chúng ta là người Việt Nam có doanh thu khiêm tốn và rút khỏi phòng vé sau 1 tuần công chiếu. Nữ ca sĩ cho biết cô không đặt nặng áp lực doanh thu mà luôn tập trung vào nhiệm vụ lan tỏa thông điệp ở những nơi mà phim được trình chiếu. Hoàng Thùy Linh cũng nói vui rằng cô không thua lỗ mà "nhận thêm lãi" vì có thêm nhiều kỷ niệm cùng người hâm mộ.

Về việc chinh phục thêm những dấu ấn mới trong sự nghiệp sau bộ phim tài liệu, Hoàng Thùy Linh nói cô chưa biết bản thân có thể làm tốt hơn hay không và sẽ dành thời gian để suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo.

Hoàng Thùy Linh ít thể hiện đời sống cá nhân trên mạng xã hội. Trong năm nay, cô chỉ cập nhật trang cá nhân khi đến ngày lễ lớn hoặc đi từ thiện. Nhiều khán giả nhận xét giọng ca Duyên âm có sắc vóc mặn mà, đằm thắm hơn so với trước đây.

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988 tại Hà Nội, khởi đầu con đường nghệ thuật với vai trò diễn viên. Sau này, cô gặt hái nhiều thành công khi chuyển hướng ca hát. Nhiều ca khúc nổi tiếng của Hoàng Thùy Linh như: Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm, See tình...

Ảnh: Facebook nhân vật