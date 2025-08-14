Người phụ nữ suýt mất 300 triệu đồng vì tin lời đe dọa "rửa tiền"

Ngày 14/8, thông tin từ Công an phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã phối hợp với chi nhánh một ngân hàng kịp thời ngăn chặn trường hợp người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Trước đó, chiều 13/8, bà V.T.P. (SN 1957), trú tại phường Cẩm Lệ đến ngân hàng yêu cầu chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của một đối tượng lạ.

Bà P. nhận lại số tiền suýt chuyển cho đối tượng lừa đảo (Ảnh: Công an phường Cẩm Lệ).

Trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên ngân hàng thấy bà P. có biểu hiện lạ như run rẩy và lo lắng nên đã báo cho công an phường đến hỗ trợ.

Nhận được tin báo, tổ phòng chống tội phạm Công an phường Cẩm Lệ có mặt, động viên tinh thần bà P..

Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, bà P. cho biết trước đó có nhận được điện thoại của người tự xưng là công an nói bà nằm trong đường dây “rửa tiền, lừa đảo”.

Sau đó đối tượng yêu cầu bà phải chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản 1059279306 Ngân hàng VCB, chủ tài khoản là “Võ Tuấn Kiệt” để được giải quyết. Vì lo sợ nên bà P. đã đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Nhận thấy nội dung bà P. cung cấp có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo qua mạng nên lực lượng công an giải thích, trấn an tư tưởng cho bà P. và phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn lệnh chuyển tiền. Số tiền 300 triệu đồng sau đó được ngân hàng hoàn trả lại cho bà P..

Cơ quan công an cho biết đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, thao túng tâm lý nạn nhân, nhằm buộc bị hại thực hiện yêu cầu chuyển tiền theo sự hướng dẫn của các đối tượng.

Công an phường Cẩm Lệ khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tuyên truyền đến người thân, bạn bè; đặc biệt là người lớn tuổi, học sinh, sinh viên về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng; không để các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.