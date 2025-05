30 nghệ sĩ tham gia "Em xinh": Bích Phương, Miu Lê đồng loạt tái xuất

Chương trình âm nhạc thực tế Em xinh say hi vừa công bố danh sách gồm 30 nghệ sĩ của Vpop góp mặt vào chương trình. Lấy cảm hứng từ hình tượng nữ thần tượng Gen Z - cháy hết mình trong âm nhạc, liên tục biến hóa về phong cách nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của người phụ nữ Việt, chương trình sẽ chính thức lên sóng ngày 31/5.

Danh sách nghệ sĩ góp mặt có nhiều gương mặt quen thuộc như: Bích Phương, Phương Ly, Bảo Anh, Miu Lê, Phương Mỹ Chi, Juky San, Orange, Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Lâm Bảo Ngọc, rapper Pháo, Châu Bùi, LyLy, Han Sara, Hoàng Duyên...

Bích Phương tham gia chương trình "Em xinh say hi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc Bích Phương - một trong những nghệ sĩ Vpop hiếm hoi đạt mốc tỷ view trên YouTube - trở lại sau thời gian "ngủ đông" khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Với loạt hit đình đám như Bao giờ lấy chồng, Bùa yêu, Đi đu đưa đi, Bích Phương hứa hẹn sẽ mang đến một "cú lột xác" đầy cảm xúc trong hình tượng tại Em xinh say hi.

"Đến lúc lao động hăng say rồi, tôi nghĩ đây là dịp thật tốt để mình có thể biến những tiềm năng thành khả năng mới của mình trên hành trình nghệ thuật. Các bạn hãy chuẩn bị chứng kiến phiên bản chăm chỉ không ngừng nghỉ của tôi, tôi sẽ quyết tâm vượt qua mọi thử thách và kết nối với mọi người trong thời gian tới", Bích Phương chia sẻ.

Phương Ly - nữ ca sĩ sinh năm 1990 từng làm mưa làm gió với các bản hit Mặt trời của em, Thằng điên, Anh là ngoại lệ của em - cũng xác nhận tham gia. Cô chia sẻ: "Tôi đến với chương trình để làm những điều chưa từng làm, trải nghiệm hết mình và mong được khán giả nhớ lâu hơn".

Sự xuất hiện của Bảo Anh - chủ nhân loạt hit Anh muốn em sống sao, Sống xa anh chẳng dễ dàng - cũng khiến người hâm mộ tò mò. Liệu "nữ hoàng ballad" sẽ tiếp tục gắn bó với những bản nhạc lụy tim hay thử sức với thể loại mới trong chương trình.

Đáng chú ý, Miu Lê đánh dấu màn tái xuất hiếm hoi tại một chương trình âm nhạc thực tế. Nữ ca sĩ cho biết cô muốn "nạp thêm năng lượng mới, có bài hit mới và những người bạn mới".

Miu Lê gây chú ý khi tham gia tại chương trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Juky San - hiện tượng cover một thời và sau đó gây ấn tượng trong The Masked Singer Vietnam (Ca sĩ mặt nạ) - sẽ mang đến chương trình một màu sắc riêng. Cô chia sẻ mong muốn kết nối sâu hơn với khán giả bằng âm nhạc, cá tính và những câu chuyện chưa từng kể.

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi là điểm nhấn khác biệt giữa dàn nghệ sĩ theo dòng nhạc hiện đại. Quán quân The Voice Kids một thời đang theo đuổi dòng dân ca kết hợp hiện đại. Cô kỳ vọng Em xinh say hi sẽ giúp mình lan tỏa giá trị âm nhạc truyền thống một cách hợp thời và đầy cảm hứng.

Tiên Tiên - nghệ sĩ vốn kín tiếng với truyền thông - cũng bất ngờ góp mặt. "Tiên biết mình không xinh nhưng đến với chương trình để thể hiện góc nhìn xinh khác, xinh trong âm nhạc", cô nói.