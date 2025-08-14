Cháy nhà hàng ở TPHCM, nhiều nhân viên kịp thời thoát nạn

Ngày 14/8, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một nhà hàng ở phường Đông Hưng Thuận.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, đám cháy bùng phát bên trong khu vực nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận. Phát hiện đám cháy, một số người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy được điều động tới hiện trường (Ảnh: Lam Giang).

Theo nhân chứng, nhà hàng nơi xảy ra vụ cháy có nhà lợp mái lá nên đám cháy bùng phát nhanh chóng. Thời điểm trên, nhiều nhân viên bên trong kịp thời phát hiện và thoát ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm nhiều tài sản bên trong nhà hàng bị thiêu rụi.