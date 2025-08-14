Bình An đọ sắc với Lê Hoàng Hiệp, dân mạng khen "tuyệt đối điện ảnh"

Trong ảnh, cả hai cùng khoác quân phục chỉnh tề, nở nụ cười tươi. Vẻ ngoài điển trai, phong độ và thần thái “chuẩn soái ca quân ngũ” của cặp “nam thần” nhanh chóng khiến cộng đồng mạng rần rần.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút gần 100 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi: “khung hình gấp đôi visual”, “gấp đôi sự đẹp trai”, “tuyệt đối điện ảnh”, "hai trai đẹp trong một khuôn hình" và “bức ảnh mong chờ bấy lâu nay”.

Đăng kèm bức ảnh, Bình An viết: “Một buổi chiều đầy nắng, được tập luyện cùng các đồng chí khối tác chiến điện tử tham gia diễu binh, diễu hành dịp đại lễ sắp tới. Chỉ nửa buổi thôi nhưng tôi cũng kịp cảm nhận được sự khó khăn và vất vả của các đồng chí trong thời gian vừa qua. Chúc các đồng chí chân cứng đá mềm, vượt mưa vượt nắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhé”.

Diễn viên Bình An chia sẻ hình ảnh chụp cùng Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dưới bài đăng của mình, Bình An cũng chia sẻ thêm: “Có một điều tôi vẫn nhớ như in khi chụp bức ảnh này. Đó chính là bộ quân phục của đồng chí Hiệp ướt sũng vì mồ hôi, vì tập luyện từ sáng đến giờ, còn bộ quân phục của tôi thì... Thế mới thấy các đồng chí tập luyện vất vả như thế nào”.

Nhiều người tinh ý nhận ra cả hai sở hữu chiều cao tương đương, tạo nên khung hình cân đối, hút mắt. Một số ý kiến hài hước cho rằng, ông xã Á hậu Phương Nga còn “chiếm spotlight” nhờ nước da trắng sáng và mái tóc bồng bềnh. Tuy nhiên, một vài khán giả lại thắc mắc vì trong những hình ảnh, clip “rò rỉ” trước đó, Bình An trông thấp hơn Thượng úy Hoàng Hiệp đôi chút.

Một số bình luận để lại: “Đồng chí Bình An cao bằng đồng chí Hiệp luôn à?”, “Nếu nhìn vai thì An thấp hơn chút, mà nhìn tổng thể thì chắc xêm xêm”, “Đã Lê Hoàng Hiệp lại còn Bình An, không ai lại được, không xem hơi phí”....

Giải thích cho sự khác biệt này, một số cư dân mạng cho rằng khi chụp hình, Bình An đứng chếch lên phía trước, cộng thêm kiểu tóc giúp anh trông cao ngang Thượng úy. Trên thực tế, Bình An cao khoảng 1,81m-1,82m, còn Lê Hoàng Hiệp cao khoảng 1,84m.

Tối 13/8, trong tập 2 chương trình Sao nhập ngũ, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh trong đội hình diễu binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.

Anh cùng các nghệ sĩ đảm nhiệm vị trí tổ Quốc kỳ, nghiêm trang thực hiện nghi thức rước cờ. Phía sau là hàng trăm chiến sĩ của Lữ đoàn Tác chiến điện tử bước đều tăm tắp, khí thế hùng dũng, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Khung cảnh uy nghiêm, đồng bộ đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả, đồng thời khiến người hâm mộ háo hức chờ đón những hình ảnh tập luyện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp bên Bình An và Huỳnh Anh.

Khoảnh khắc “đọ sắc” của Bình An và Lê Hoàng Hiệp không chỉ khiến người hâm mộ thích thú mà còn trở thành đề tài bàn luận sôi nổi về hình ảnh người lính trong đời thường lẫn khi bước lên màn ảnh.

Cả hai, mỗi người một lĩnh vực, nhưng đều toát lên sự chững chạc, tự tin và sức hút riêng. Với Bình An, đây là dịp hiếm hoi anh xuất hiện trong trang phục quân ngũ, kết hợp cùng hình tượng “nam thần quân đội” của Lê Hoàng Hiệp để tạo nên một bức ảnh được nhận xét “đẹp như poster phim”.

Từ trái qua phải: Diễn viên Bình An, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp và diễn viên Huỳnh Anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sự quan tâm của công chúng dành cho hình ảnh này cũng phần nào cho thấy sức hút của các nhân vật mặc quân phục trong bối cảnh các chương trình, hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước đang đến gần. Không chỉ là một khoảnh khắc đẹp về mặt thị giác, đây còn là lời nhắc về hình ảnh người lính trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ nguyên sự kỷ luật, nghiêm túc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (SN 1996) hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 34. Anh bắt đầu được khán giả biết tới sau đoạn clip bước xuống xe hút hàng chục triệu lượt xem tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước hồi tháng 4.

Với chiều cao ấn tượng, gương mặt điển trai và phong thái điềm tĩnh, anh được nhận xét là “chuẩn hình ảnh điện ảnh” chỉ qua vài giây xuất hiện.

Bình An (SN 1993, quê Phú Thọ) từng thi vào ngành Điện tử của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên, sau 1 năm, thấy mình không hợp ngành học, anh đã quyết định nghỉ và thi lại vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Bình An được biết đến với nhiều vai diễn trong các bộ phim như: Biệt dược đen, Yêu hơn cả bầu trời, Tình khúc Bạch Dương, Những cô gái trong thành phố, Mặt nạ gương, Ga-ra hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu...

Bên cạnh Bình An, Sao nhập ngũ 2025 còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: Hòa Minzy, Chi Pu, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang, Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Thanh Duy, Duy Khánh…