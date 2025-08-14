Cận cảnh rạp xiếc có khán phòng chính 2.000 chỗ ngồi sắp hoạt động ở TPHCM

Dự án xây dựng rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, tọa lạc trên đường Lữ Gia (phường Phú Thọ, TPHCM), đã cơ bản hoàn thành sau hơn 2 năm thi công. Công trình được khởi công từ tháng 4/2023 với tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành một trong những thiết chế văn hóa mới tiêu biểu của thành phố.

Diện mạo rạp xiếc gần 1.400 tỷ đồng ở TPHCM trước ngày hoạt động (Video: Nam Anh).

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 10.000m2, với quy mô 2 tầng ngầm và 12 tầng nổi. Tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 31.000m2, chiều cao 57,5m.

Khu vực khán phòng chính ở tầng 1 có sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi, bao gồm một sân khấu tròn di động và một sân khấu hình chữ nhật. Hai sân khấu này nối tiếp nhau tạo thành sân khấu đa năng với hệ thống nâng xoắn ốc, có khả năng di chuyển trong nước hoặc không có nước, phục vụ đa dạng các chương trình biểu diễn.

Hệ thống ghế ngồi khán giả được bọc vải nhung màu đỏ, phân chia theo từng khu vực tùy thuộc vào giá vé.

Điểm nhấn đặc biệt là bể hình bán nguyệt ở trung tâm sân khấu tròn, được trang bị hệ thống nâng xoắn ốc và các thiết bị nâng chìm trong nước. Bể dài khoảng 22m, sâu 5m, được thiết kế để trình diễn các chương trình như múa rối nước. Khi cần, bể có thể nâng lên để phục vụ các hoạt động nghệ thuật khác.

Tầng 6 được bố trí các thiết bị hỗ trợ hệ thống công nghệ sân khấu như phòng điều khiển âm thanh, chiếu sáng sân khấu, phòng kỹ thuật, hệ dầm sàn kỹ thuật...

Tầng 7 là khu vực kỹ thuật của tòa nhà, bao gồm hệ thống thông gió, phòng cháy chữa cháy, thoát nước...

Tầng 8 được bố trí làm phòng tập và biểu diễn với sức chứa 300 chỗ ngồi, phòng linh hoạt, phòng tập cho các bài tập dưới đất và trên không.

Hiện tại, các kỹ sư và công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục âm thanh, ánh sáng tại khu vực sân khấu.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) là nhà thầu phụ trách các hạng mục chính như kết cấu tòa nhà, hệ thống điều hòa, thông gió, trang thiết bị âm thanh ánh sáng, sân khấu, công nghệ biểu diễn. Ông Phan Hữu Duy Quốc, đại diện đơn vị thi công, cho biết: "Dự án Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ được thi công với yêu cầu kỹ thuật đặc biệt cao, toàn bộ kết cấu đều đổ bê tông tại chỗ, không xây gạch. Sàn vượt nhịp áp dụng kết cấu bê tông – thép liên hợp có khẩu độ lớn tới 54m, khoảng thông tầng 24m. Công trình còn được trang bị hệ thống thiết bị công nghệ biểu diễn hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn để tổ chức những show diễn quy mô và phức tạp bậc nhất hiện nay".

Hành lang và các lối đi lại của công trình được thiết kế với tông màu rực rỡ. Các bảng chỉ dẫn, lối thoát hiểm, hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được lắp đặt đầy đủ.

Bên ngoài khuôn viên được trồng nhiều cây xanh, cùng với các phòng kỹ thuật, bán vé, y tế, nhà bếp, nhà kho, ban quản lý rạp xiếc...

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư, với niên hạn sử dụng theo thiết kế là 100 năm.

Tường Vy (22 tuổi) chia sẻ: "Mình rất ấn tượng với quy mô xây dựng và thiết kế của rạp xiếc này. Công trình rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ cũng thể hiện được sự quan tâm của nhà nước đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong nhân dân".

Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ là điểm biểu diễn, bảo tồn và phát triển xiếc cũng như nghệ thuật múa rối, đồng thời là trung tâm đào tạo, giáo dục, tổ chức kết hợp với những loại hình nghệ thuật khác và các cuộc hội nghị, gặp gỡ.

Vị trí rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).