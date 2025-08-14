Hành khách văng khỏi tiêm kích F-15 Mỹ do nghi bật nhầm ghế phóng

Tiêm kích F-15 (Ảnh: Không quân Mỹ).

Hành khách ngồi ghế sau trên một chiếc F-15D Eagle thuộc Không đoàn Tiêm kích 104 dường như đã vô tình bật ghế phóng khi máy bay vẫn đang ở trên mặt đất tại Căn cứ Không quân thuộc Vệ binh Quốc gia Barnes ở Westfield, bang Massachusetts.

Một đoạn video chưa rõ thời điểm, được đăng trên mạng xã hội, cho thấy hậu quả của vụ việc: Một làn khói bốc ra từ buồng lái phía sau khi chiếc F-15 vẫn đang lăn bánh. Tấm che buồng lái, bị thổi bay trong quá trình ghế phóng kích hoạt, nằm trên cánh trái của chiếc Eagle. Hành khách dường như đang nằm bên cạnh đường băng, gần một vật trông giống như dù, trong khi chiếc F-15 tiếp tục lăn bánh đi qua.

Hành khách văng khỏi tiêm kích F-15 Mỹ vì bật nhầm ghế phóng (Video: X).

Việc phóng ghế ở độ cao và tốc độ gần như bằng không tiềm ẩn nhiều nguy hiểm riêng, nhưng đây không phải là lần đầu có người tham gia chuyến bay trải nghiệm vô tình bật ghế phóng khỏi máy bay chiến đấu, dù sự việc như vậy rất hiếm gặp.

“Trong chuyến bay tặng thưởng, ghế phóng kích hoạt trên đường băng trước khi cất cánh, người này dường như là sĩ quan tuyển quân của Không đoàn 104 tại Căn cứ Barnes" nguồn tin cho biết. Hiện chưa thể xác nhận danh tính người ngồi ghế sau.

Chuyến bay tặng thưởng là chuyến bay trải nghiệm đặc biệt mà quân đội dành cho những người không phải phi công chiến đấu, ví dụ như nhân viên xuất sắc, quan chức hoặc sĩ quan tuyển quân, như một phần thưởng, vinh danh hoặc để quảng bá, nâng cao tinh thần.

Ghế phóng trên F-15D (và hầu hết tiêm kích) có tay cầm phóng đặt ngay giữa hai chân hoặc hai bên vai. Người chưa có kinh nghiệm bay bao giờ dễ vô tình chạm vào, nhất là khi đang căng thẳng hoặc cố giữ thăng bằng.

Ghế phóng trên F-15D là loại 0-0, tức là vẫn hoạt động được ở khi máy bay có tốc độ 0km/h và độ cao 0m (trên mặt đất). Cơ chế này cực mạnh: Ghế phóng bắn lên nhờ thuốc phóng, rồi rocket nhỏ đẩy cao hơn, đủ thời gian bung dù. Nhưng trên mặt đất, lực phóng rất mạnh, dễ gây chấn thương cho người chưa chuẩn bị tư thế tiếp đất đúng.