"Huấn luyện não bộ": Bí mật đằng sau hiệu suất vượt trội

Trong thời đại công nghệ và thông tin thay đổi với tốc độ chóng mặt, khả năng tư duy linh hoạt, ra quyết định sáng suốt và thích ứng nhanh trở thành lợi thế sống còn. Nhưng ít ai nhận ra rằng, chiếc “siêu máy tính” mạnh mẽ nhất - bộ não con người - vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng.

Đây chính là lý do Huấn luyện não bộ của tác giả Amy Brann chuyên gia hàng đầu về khoa học thần kinh ứng dụng, trở thành cuốn sách yêu thích của giới huấn luyện, quản trị và phát triển con người trên toàn cầu. Phiên bản gốc của cuốn sách đã được tái bản tới 3 lần, được giới chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá cao.

Cuốn sách “Huấn luyện não bộ” đã được tái bản 3 lần và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn (Ảnh: Waka).

Khi đọc cuốn sách này, Giáo sư Richard Boyatzis nhận xét: “Một đóng góp của đại dịch Covid-19 chính là khiến con người ta nhạy cảm hơn với chính cơ thể mình và những quá trình cho phép họ nghĩ, cảm, yêu, làm, chữa lành.

Tác giả Amy Brann đã viết nên một cuốn bách khoa toàn thư đầy đủ về não bộ trong lĩnh vực huấn luyện. Lần tái bản lần thứ 3 này là bản nâng cấp mạnh mẽ về cách não bộ và các quá trình thần kinh ảnh hưởng đến chúng ta khi tương tác với nhân viên hoặc khách hàng”.

Bước ra khỏi thế giới nghiên cứu, Amy Brann mang kiến thức thần kinh học đến doanh nghiệp, nơi bà đã đào tạo lãnh đạo, cố vấn cho các tập đoàn quốc tế và sáng lập công ty huấn luyện hiệu suất dựa trên khoa học não bộ. Sau hơn 18 năm kinh nghiệm, bà nhận ra: “Không ai sinh ra đã biết cách sử dụng bộ não mình hiệu quả nhất”.

Chính quan điểm này đã dẫn dắt bà viết nên Huấn luyện não bộ, một cuốn sách không chỉ giới thiệu kiến thức thần kinh học hiện đại mà còn biến những khái niệm tưởng chừng xa vời thành công cụ thực tiễn.

Với mục tiêu giải mã “bộ điều khiển” hành vi con người, cuốn sách này dẫn dắt người đọc khám phá từng “mảnh ghép” của bộ não: Từ vỏ não trước trán (trung tâm điều hành tư duy), hạch nền (nơi hình thành thói quen) đến hạch hạnh nhân (trung tâm cảm xúc)...

Song song với đó là phân tích vai trò của các chất hóa học như dopamine (động lực), oxytocin (niềm tin), hay cortisol (hormone căng thẳng)…

Tác giả Amy Brann, chuyên gia hàng đầu về khoa học thần kinh ứng dụng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Điểm đặc biệt khiến cuốn sách tưởng chừng khô khan và nặng kiến thức chuyên ngành này trở nên dễ tiếp cận là mọi khái niệm dù phức tạp đều được “dịch” thành công cụ dễ áp dụng, từ việc dẫn dắt đội nhóm, quản lý áp lực, đến xây dựng môi trường kích thích sáng tạo. Chính vì thế, tác giả Amy Brann được mệnh danh là “người dịch” giữa 2 ngôn ngữ: Ngôn ngữ chính xác của khoa học thần kinh và ngôn ngữ gần gũi của huấn luyện, quản trị.

Huấn luyện não bộ không chỉ giới thiệu kiến thức nền tảng của thần kinh học hiện đại, mà còn biến những khái niệm tưởng như xa vời thành “dụng cụ” cầm tay cho lãnh đạo, huấn luyện viên, chuyên viên nhân sự, và bất kỳ ai muốn nâng cấp tư duy.

Sách được chia thành 7 phần, mở đầu bằng kiến thức nền tảng về các vùng não và các chất hóa học, sau đó mở rộng sang khái niệm nền tảng và mạng lưới não bộ, nơi nhiều vùng phối hợp hoạt động.

Hai phần cuối sách đào sâu phân tích khái niệm khoa học thần kinh, mở ra một “kho công cụ” phong phú cho người làm quản trị.

Mỗi chương đều trả lời 3 câu hỏi cốt lõi: Nó là gì? Tại sao quan trọng? Và ứng dụng ra sao trong thực tế? Từ đó giúp độc giả không chỉ đọc, mà còn lập tức áp dụng để thay đổi cách làm việc và cách sống.