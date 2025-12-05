Lý do Kim Kardashian mặc sang trọng, đeo trang sức triệu USD tới tòa

Tập mới của The Kardashians phát sóng vào ngày 3/12 ghi lại phiên tòa diễn ra vào mùa xuân vừa rồi, trong đó Kardashian làm chứng chống lại nhóm cướp. Cô cùng mẹ - Kris Jenner - và bạn thân Simone Harouche đã nhắc lại khoảnh khắc kinh hoàng, đồng thời hé lộ nhiều chi tiết chưa từng công bố.

Kim Kardashian xuất hiện với kim cương kín người khi tới tòa (Ảnh: People).

Kim Kardashian cho biết từng nói với bọn cướp rằng cô sẽ “nhảy khỏi cửa sổ” nếu chúng quay lại.

Tại phiên tòa, Kim Kardashian xuất hiện với vòng cổ kim cương Samer Halimeh New York trị giá 3 triệu USD, khuyên tai Briony Raymond, bộ trang sức Repossi và chiếc nhẫn kim cương 22 carat của Lorraine Schwartz - món trang sức được mua bằng tiền bảo hiểm sau vụ cướp.

Ngôi sao 43 tuổi chọn blazer đen của thương hiệu John Galliano, khoét vai sâu và xẻ lưng, làm nổi bật trang sức kim cương đắt giá. Cô đi giày cao gót hở gót, tóc búi gọn và đeo kính râm khi bước vào phòng xử án.

Giải thích lý do đeo kim cương rực rỡ trong bối cảnh nhạy cảm, Kim Kardashian nói: “Trong nhiều năm tôi không dám đeo kim cương, thậm chí không thể tưởng tượng mình đeo lại chúng. Tôi chỉ muốn chế nhạo những kẻ thua cuộc này”.

Chuyên gia trang sức Laura Taylor chia sẻ với People: “Đây là lần đầu tiên Kim đối mặt trực tiếp với những kẻ đã trói và uy hiếp cô bằng súng. Cô ấy biết truyền thông toàn cầu sẽ theo dõi và đã lựa chọn cách kiểm soát hình ảnh theo đúng phong cách quen thuộc”.

Kim Kardashian ngày càng thành công trong sự nghiệp (Ảnh: Vogue).

Năm 2016, khi đang lưu trú tại khách sạn trong Tuần lễ Thời trang Paris, Kardashian bị 5 người đàn ông cải trang thành cảnh sát đột nhập phòng, trói cô và nhốt vào bồn tắm trước khi lấy đi hàng triệu USD trang sức, gồm vòng tay Cartier, vòng cổ Jacob & Co., bông tai kim cương Lorraine Schwartz, đồng hồ vàng Rolex và nhiều món khác.

Bên cạnh vụ kiện, Kim Kardashian còn ghi dấu ấn khi tái xuất màn ảnh nhỏ với vai chính trong All’s Fair - loạt phim pháp lý đang gây chú ý tại Mỹ. Chỉ sau 3 ngày phát sóng, phim đạt 3,2 triệu lượt xem toàn cầu, trở thành màn ra mắt lớn nhất của Hulu Originals trong 3 năm gần đây.

Theo Finance Monthly, Hulu có thể thu về khoảng 1 triệu USD từ tác phẩm này. Kardashian cho biết cô không muốn nhận thù lao bằng tiền mặt mà chỉ yêu cầu một chiếc vòng cổ kim cương Moussaieff trị giá 20 triệu USD mà cô từng đeo đến sự kiện thời trang hàng đầu nước Mỹ Met Gala 2025.

Kim Kardashian hiện sở hữu tài sản ước tính 1,7 tỷ USD, phần lớn đến từ thương hiệu thời trang Skims. Sau khi ly hôn rapper Kanye West, cô tập trung sự nghiệp và nuôi dạy các con, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao quyền lực nhất làng giải trí Mỹ.