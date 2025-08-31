Lê Hoàng Phương diện trang phục 20kg, xử lý khéo léo trên sàn diễn

Tối 30/8, Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ 12 đã diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của công chúng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương gây ấn tượng khi đảm nhận vai trò kết màn, trình diễn trang phục trong bộ sưu tập Éclat của NTK Thanh Hương Bùi. Theo tiết lộ từ NTK, chiếc đầm dạ hội nặng gần 20kg, kết hợp vải satin và lưới kim loại, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật. Chiếc mũ cầu kỳ, nhiều chi tiết tinh xảo cũng trở thành điểm nhấn.

Dù diện thiết kế khá cồng kềnh, Lê Hoàng Phương vẫn giữ được sự khéo léo trong từng bước catwalk, thể hiện phong thái chuyên nghiệp trên sàn diễn. Trên mạng xã hội, những video catwalk của Lê Hoàng Phương nhận được lượt tương tác lớn. Nhiều người khen cô xử lý trang phục khéo léo, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp.

Hoa hậu Quế Anh mở màn với mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ sắc đen huyền bí. Chiếc váy có phần đuôi dài 5m, được xử lý tạo hiệu ứng chuyển động đặc biệt.

Á hậu Helen Thu Hiền trình diễn mẫu váy bung xòe cúp ngực gợi nhớ phong cách quý tộc Pháp. Chiếc mũ hoa đen kết hợp lông vũ giúp tạo điểm nhấn.

Á hậu Lâm Bích Tuyền diện đầm cúp ngực ôm sát, được đính kết từ hàng nghìn hạt cườm cùng chi tiết hoa cắt laser 3D.

Ngoài dàn người đẹp, các thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 cũng tham gia trình diễn nhiều mẫu trong bộ sưu tập. Các thiết kế khai thác hiệu ứng xuyên thấu, kỹ thuật đắp vải, mang đến sự uyển chuyển trên sân khấu.

Chia sẻ về bộ sưu tập của mình, NTK Thanh Hương Bùi cho biết các thiết kế lấy cảm hứng từ ánh sáng lấp lánh, sử dụng chất liệu satin, lụa, voan xuyên thấu, kết hợp kỹ thuật đính kết ánh nhũ bạc - vàng trên nền màu trắng, vàng, bạc và đen.

Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi (bìa trái) kỳ vọng mỗi thiết kế không chỉ mang tính biểu diễn mà còn có thể ứng dụng, đồng thời chuyển tải thông điệp rằng "mỗi người phụ nữ đều là một ngôi sao lấp lánh".

Ngoài NTK Thanh Hương Bùi, chương trình còn mang đến các bộ sưu tập của 4 nhà thiết kế khác là NTK Phạm Đăng Anh Thư, Thượng Gia Kỳ và LOUBE. Mỗi NTK đều tạo được dấu ấn riêng, mang đến những phần trình diễn ấn tượng.

Ảnh: Nhân vật cung cấp