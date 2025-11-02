Quán quân The Face Tú Anh trúng tuyển trình diễn show Chanel

Thông tin này được Quán quân The Face Vietnam (Gương mặt thương hiệu) 2023 Huỳnh Tú Anh tiết lộ với phóng viên Dân trí bên lề sự kiện của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Thu - Đông 2025, nơi cô là một trong những giám khảo tuyển chọn người mẫu.

Tú Anh xác nhận, cô đã trúng tuyển làm người mẫu trình diễn tại show của thương hiệu thời trang Chanel, diễn ra tại Singapore ngày 4/11.

Huỳnh Tú Anh tham gia Triển lãm Thời trang và Tương tác nghệ thuật "Art of Purity", đồng thời làm giám khảo tuyển người mẫu cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025(Ảnh: Three Li).

Cô đang trên đường bay sang Singapore hôm nay (2/11) để chuẩn bị cùng với ê-kíp.

Trước Tú Anh, giới thời trang Việt Nam có người mẫu Thùy Trang từng sải bước trong show diễn riêng tư (private show) dành cho khách VIP của Chanel hồi cuối năm 2017. Nhưng vì đây là show riêng tư nên hình ảnh cô trình diễn không được chia sẻ rộng rãi để được công chúng biết đến.

Ngoài ra, người mẫu gốc Việt Jade Nguyễn cũng từng trình diễn tại show của Chanel, nhưng cô mang quốc tịch Pháp, sống và hoạt động tại Paris.

Như vậy, với bước tiến mới của Quán quân The Face Huỳnh Tú Anh, cô trở thành người mẫu mang quốc tịch Việt Nam đầu tiên trúng tuyển làm người mẫu trình diễn (catwalk) trong một show quy mô quốc tế của nhà mốt Chanel.

Nếu như mọi việc thuận lợi, Tú Anh sẽ sải bước cùng những người mẫu hàng đầu thế giới tại show này.

Việc Tú Anh vượt qua quy trình tuyển chọn gắt gao để góp mặt tại một show đại chúng của Chanel, thương hiệu đại diện cho đẳng cấp thời trang cao cấp (haute couture), là khá bất ngờ đối với giới mộ điệu trong nước. Dù trước đó, Quán quân The Face 2023 đã có những thành tích quốc tế khá ấn tượng.

Tú Anh ở hậu trường show của nhà mốt Calcaterra, nước Italia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quán quân The Face chia sẻ rằng, cô đã từng tham gia casting (tuyển chọn) trực tiếp cho Chanel một lần trước đó nhưng không đậu. Lần này, cô đã thành công sau khi casting online (trực tuyến).

Cụ thể, lần này Tú Anh đã gửi hồ sơ, video trình diễn tới đại diện của Chanel và nhận được email xác nhận của hãng ngay sau đó, kèm theo cả vé máy bay tới Singapore ngày 2/11.

"Lúc tôi nhận được thông tin trúng tuyển show Chanel, ở Việt Nam là khoảng nửa đêm, nhưng tôi vui quá không kiềm chế được nên đã gọi điện ngay cho chị Anh Thư - huấn luyện viên dẫn dắt Tú Anh tại cuộc thi The Face 2023 - để chia sẻ. Chị Anh Thư khi đó đang có buổi quay đêm, phải quay cảnh khóc nhưng vì mừng cho tôi mà cả hai thầy trò đều cười như mở hội", Tú Anh kể.

Để chuẩn bị cho show Chanel tại Singapore, Tú Anh áp dụng một chế độ rèn luyện và ăn kiêng khắc nghiệt.

Tú Anh trình diễn cho nhà mốt Sara Wong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô tiết lộ: "Trong khoảng 7 ngày trước show, tôi chỉ ăn trứng, rau và ức gà, hoặc có thể ăn thêm yến mạch, nhưng loại trừ các loại tinh bột khác. Tôi cũng không ăn đường, không uống sữa và đương nhiên là nói không với đồ ăn có dầu mỡ.

Thường thì khoảng 2 ngày trước khi diễn hoặc quay chụp thì tôi sẽ giảm lượng nước nạp vào cơ thể. Trước đây, mỗi ngày tôi uống 2 lít nước thì sẽ giảm xuống còn 1 lít. Vào ngày chính thức diễn, chụp hình, tôi sẽ không uống nước".

Chế độ tập luyện của cô cũng không kém phần áp lực. Tú Anh tập gym đều đặn 3-4 buổi/tuần và tăng cường độ thành tập cả tuần khi gần đến show, để vóc dáng săn chắc và lên cơ bụng, cơ tay.

Quán quân The Face 2023 thừa nhận cô và huấn luyện viên cá nhân đều phải chịu áp lực rất lớn trong giai đoạn này, đồng thời cô cũng rất háo hức trước thềm sự kiện quan trọng trong sự nghiệp.

Sau khi trở thành Quán quân The Face 2023, Tú Anh hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực người mẫu. Cô thể hiện rõ tham vọng bước ra thị trường quốc tế.

Người mẫu Huỳnh Tú Anh đang có những bước tiến nổi bật trên thị trường thời trang quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tú Anh và công ty quản lý tại Việt Nam đã ký hợp đồng với 2 công ty đại diện tại Paris (Pháp) và Milan (Italy) để phát triển sự nghiệp tại châu Âu. Nhờ những công ty đại diện này, hồ sơ người mẫu của Tú Anh đã tiếp cận được với các thương hiệu lớn.

Nhờ nỗ lực không ngừng, cô trở thành là người mẫu có quốc tịch Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của một ấn phẩm tạp chí Vogue (Vogue Singapore, tháng 10/2024). Và Tú Anh cũng sải bước tại Tuần lễ Thời trang Milan Xuân - Hè 2026, trình diễn cho các nhà mốt tên tuổi như Calcaterra, Peserico, Sara Wong...