Người mẫu Việt đầu tiên diễn show Chanel kể 5 giây tuyển lựa khốc liệt

Hình ảnh Huỳnh Tú Anh được đăng trên kênh truyền thông chính thức của Chanel (Ảnh: Chaneloffical).

Lần đầu tiên một người mẫu Việt Nam bước lên sàn diễn chính thức của nhà mốt Chanel (ngày 4/11, tại Singapore). Nhân vật làm nên cột mốc ấy là Huỳnh Tú Anh - Quán quân The Face 2023.

Chanel trong giới thời trang là một sự đảm bảo, không chỉ bởi uy tín mà còn vì những tiêu chuẩn mà họ đặt ra cho các gương mặt đồng hành. Những người mẫu đã lọt vào "mắt xanh" của hãng luôn được đánh giá cao trên thị trường quốc tế.

Người mẫu Huỳnh Tú Anh sải bước ở show Chanel tại Singapore (Video: Nhân vật cung cấp).

Sải bước lần đầu tiên ở show Chanel, được siêu mẫu quốc tế Liu Wen khen ngợi

Vừa đáp máy bay trở về Việt Nam sau khi hoàn thành show quan trọng nhất kể từ khi làm người mẫu, Huỳnh Tú Anh vẫn còn lâng lâng niềm tự hào. Người mẫu vui vẻ chia sẻ hình ảnh của cô trên kênh truyền thông chính thức của hãng Chanel.

Trong đó, cô catwalk (trình diễn) trong bộ váy dáng chữ A, chất vải da lộn màu vàng ánh kim, phối với dây chuyền mang logo kinh điển của hãng, tay xách túi vải.

Sau khi lắng lại, nữ người mẫu chia sẻ những kỷ niệm khó quên khi cô trình diễn tại Singapore. "Người ta kêu tên tôi: Tú Anh Việt Nam chuẩn bị đi ra. Tôi cảm nhận được năng lượng tràn đầy ngay vào khoảnh khắc đó", cô nói.

Chính cô là người đã báo danh "Tú Anh Việt Nam" cho ê-kíp của Chanel để gây ấn tượng, thay vì chỉ báo tên riêng như mọi người mẫu khác. Chân dài cho rằng, đây là cách để ghi nhớ khoảnh khắc người Việt Nam đầu tiên trình diễn cho Chanel - thương hiệu thời trang uy tín bậc nhất.

Sải bước của Tú Anh tại show Chanel Cruise (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng như hàng trăm show trước đây, người mẫu đến từ TPHCM sải bước với thần thái vừa phóng khoáng, vừa sắc sảo, song không quá lạnh lùng, gợi lên chất nàng thơ nước Pháp đúng theo phong cách của Chanel. Tú Anh kể: “Khi diễn xong, bước vào cánh gà, tôi đứng lặng một lúc vì thấy mọi thứ thật đẹp”.

Ở hậu trường, người mẫu Việt Nam gặp riêng siêu mẫu Liu Wen (Lưu Văn) - ngôi sao nổi tiếng từ những màn trình diễn quyến rũ cho thương hiệu đồ nội y Victoria's Secret, sau này là gương mặt quen thuộc của Hermès, Chanel, Alexander Wang, Jean Paul Gaultier...

Đáng nói, Liu Wen chính là người truyền cảm hứng lớn nhất trong hành trình nghề nghiệp của Tú Anh.

Ngay khi Tú Anh vừa rời sàn diễn, Liu Wen là người chủ động tiến đến và nói: “Bạn vừa diễn xong đúng không? Tôi nhớ bạn. Bạn đi rất tuyệt, rất ấn tượng”. Tú Anh đáp lại: “Cảm ơn chị rất nhiều. Em là "big fan" (người hâm mộ cuồng nhiệt) của chị”.

Tú Anh được thần tượng Liu Wen khen ngợi và được trò chuyện với Tilda Swinton (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ Liu Wen, Quán quân The Face 2023 Huỳnh Tú Anh còn có dịp trò chuyện và ghi lại khoảnh khắc cùng những gương mặt đình đám: Young Young Bae, Alva (người mẫu Victoria's Secret), nữ diễn viên - người mẫu Chutimon Chuengcharoensukying, nữ diễn viên Tilda Swinton, Louis Robert, Yilan Hua...

Những tiêu chuẩn "vàng" của Chanel

Hậu trường show Chanel cho thấy tiêu chuẩn làm việc khắt khe và chuyên nghiệp bậc nhất.

Tiêu chuẩn của người mẫu Chanel bao gồm chiều cao lý tưởng 1,75-1,8m cho nữ và khoảng 1,8m trở lên cho nam. Bên cạnh đó, người mẫu cần có khả năng catwalk xuất sắc, khuôn mặt phải cân đối giữa các nét cổ điển và hiện đại, phù hợp với phong cách cao cấp của thương hiệu, cùng với số đo cơ thể được giới thời trang ưa chuộng.

Chanel cũng ưu tiên chọn những người mẫu có số đo 3 vòng nhỏ nhắn để tạo sự thanh lịch, thay vì những người mẫu có vóc dáng gợi cảm.

Trong quá trình diễn ra show Chanel Cruise tại Singapore, các người mẫu bắt đầu bằng việc nộp giấy khám sức khỏe bằng tiếng Anh, xác nhận đủ điều kiện làm việc. Hãng cũng cho bác sĩ ứng trực 24/7 để xử lý trường hợp khẩn cấp về y tế.

Vòng bảo mật của show được siết chặt với lực lượng an ninh túc trực khắp nơi để bảo vệ thiết kế, hình ảnh và thông tin. Thậm chí, người mẫu cũng không được tiếp cận với các thiết kế cho tới trước giờ thử đồ và trình diễn.

“Chanel giống như một "vũ trụ" riêng, nơi mọi thứ được chuẩn bị ở mức tuyệt đối để người mẫu chỉ cần tập trung tỏa sáng”, người mẫu Tú Anh bình luận.

Các người mẫu quốc tế sải bước tại show Chanel Cruise (Ảnh: Chanel).

Quán quân The Face chia sẻ rằng, cô từng tham gia casting (tuyển chọn) trực tiếp cho Chanel một lần trước đó nhưng không được chọn. Lần này, cô đã thành công sau khi casting online (trực tuyến).

"Thú thật tôi cũng tò mò rằng tại sao lần này mình lại được chọn. Có thể do hồ sơ quốc tế của tôi đã dày lên, hoặc yếu tố nào khác từ phía nhà tuyển chọn mẫu... Sau khi nhận được hồ sơ ứng tuyển online của tôi, hãng phản hồi rất nhanh và gửi email xác nhận kèm theo vé máy bay sang Singapore. Hãng không phản hồi chi tiết về việc vì sao chọn tôi", Tú Anh chia sẻ.

Để chuẩn bị cho show Chanel tại Singapore, chân dài này áp dụng một chế độ rèn luyện và ăn kiêng khắc nghiệt. Trong khoảng 7 ngày trước show, cô chỉ ăn trứng, rau và ức gà, hoặc có thể ăn thêm yến mạch, nhưng loại trừ các loại tinh bột khác, không ăn đường, sữa và dầu mỡ.

Hai ngày trước khi diễn, cô giảm lượng nước nạp vào cơ thể, từ 2 lít nước/ngày xuống còn 1 lít. Vào ngày chính thức diễn, cô sẽ không uống nước. Tú Anh cũng tập gym đều đặn 3-4 buổi/tuần và tăng cường độ thành tập cả tuần khi gần đến show.

5 giây khắc nghiệt của giới người mẫu quốc tế

Trong cuộc trò chuyện, Tú Anh cũng kể lại những trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình "go global" (tham gia thị trường toàn cầu) của mình.

Nữ người mẫu mô tả thị trường người mẫu quốc tế vào mùa các tuần lễ thời trang giống như một... thế vận hội. Paris (Pháp), Milan (Italia) trở thành nơi tụ hội của những chân dài hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Sự cạnh tranh khốc liệt đến mức giá thuê nhà ở các thành phố lớn này cũng tăng đột biến vào thời điểm này hàng năm.

Cô so sánh sự khác biệt lớn nhất của thị trường quốc tế so với thị trường Việt Nam nằm ở tốc độ và quy trình. Nếu ở Việt Nam, người mẫu có thời gian lắng nghe, trao đổi với nhà thiết kế để hiểu về trang phục, khắc phục khuyết điểm, thì ở nước ngoài, mọi thứ diễn ra chớp nhoáng.

"Ở bên Pháp, tôi chỉ có 5 giây để diễn thử. Khi tôi mở cửa bước vào phòng casting, người ta chỉ lướt qua tôi 5 giây, sau đó tôi có được chọn hay không thì sẽ thông báo ngay lúc tôi quay lưng bước ra ngoài. Nếu như đơn vị casting không tuyên bố tại chỗ, thì cơ hội của tôi đã giảm đi khoảng 70%", Tú Anh kể.

Tú Anh trình diễn ở show của nhà mốt Calcaterra, nước Italia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thậm chí, có đôi khi cuộc tuyển lựa người mẫu quá dài, giám khảo còn "phát chán" không ngẩng mặt lên nhìn những cô gái đến sau nữa. Để khắc phục, Tú Anh đã nghĩ ra cách, cô dùng lời giới thiệu bản thân như một cách tạo dấu ấn riêng. Khi tới lượt casting, Tú Anh hô tên báo danh, giới thiệu về bản thân một cách tràn đầy năng lượng để được chú ý.

Mặc dù vậy, không phải ở nơi nào, đơn vị tuyển chọn cũng cho phép người mẫu được lên tiếng. "Quy luật 5 giây" vẫn cứ xoay đều, một cách lạnh lùng.

Lịch trình của một người mẫu quốc tế là một cuộc đua marathon (thi chạy bền) không ngừng nghỉ. Trong tuần lễ thời trang, Tú Anh phải di chuyển liên tục, tham gia khoảng 5-7 buổi casting vòng quanh Milan mỗi ngày. Nhờ sức ép của công việc, cô đã thuần thục việc di chuyển trên tàu điện hay chạy xe đạp ở Milan để kịp giờ.

Theo Quán quân The Face, quy trình tuyển chọn tại nước ngoài cũng phức tạp hơn nhiều so với trong nước. Người mẫu phải trải qua nhiều vòng khắt khe: Casting online, casting trực tiếp vòng 1, vòng 2, rồi đến fitting (thử đồ).

Dù đã được duyệt và thử đồ, sự đào thải vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi đã nhận lịch diễn chính thức.

"Nhiều người mẫu đã duyệt qua khâu fitting và được xác nhận lịch diễn rồi nhưng sau đó nhà thiết kế hoặc hãng lại có lựa chọn tốt hơn hoặc là không thấy phù hợp nữa..., người ta có thể yêu cầu bạn đi về. Bạn phải quen với việc đó", cô kể sự thật khắc nghiệt về nghề.

Tú Anh cũng từng trải qua câu chuyện khó khăn tương tự.

Tú Anh trình diễn cho nhà mốt Sara Wong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong chuyến công tác tại Milan hồi mùa hè, cô được một Casting Director (giám đốc tuyển người mẫu) yêu thích, giới thiệu casting cho thương hiệu Uma Wang.

Tại đây, Tú Anh được fitting 6 bộ đồ và nhận lời hẹn: "Được rồi. Hẹn gặp bạn vào ngày mai (ngày trình diễn). Đây là trang phục của bạn. Hãy viết tên của bạn để gắn lên trang phục nhé".

Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng vụt tắt. Khoảng 20h cùng ngày, cô vẫn chưa nhận được email xác nhận thông tin. Và đến 20h5 thì Casting Director nhắn tin cho cô: "Hi baby, I'm sorry (Chào em, tôi xin lỗi)". Vừa đọc tin nhắn, Tú Anh đã hiểu vấn đề: Cô bị loại.

Casting Director giải thích rằng stylist (nhà tạo mẫu) không còn thấy tạo hình (look) của Tú Anh phù hợp nên đã hủy xác nhận.

Dù phải đối mặt với nhiều thất bại lặp lại, Quán quân The Face không ngừng nỗ lực. Cô đã casting cho hàng loạt thương hiệu lớn như Saint Laurent, Dior, Moschino, Versace, Armani... Thành quả ngọt ngào mà cô gặt hái được là có mặt trong chiến dịch mới nhất của hãng Diesel.

Cô chia sẻ thêm: "Nhận được tin là tôi phát khóc, vì năm ngoái tôi cũng casting cho Diesel nhưng không được nhận. Nhưng năm nay khi tôi quay lại thì Diesel chọn tôi ngay lập tức".

Khi so sánh với người mẫu quốc tế, Tú Anh nhận thấy chiều cao không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành hay bại. Nhiều nhà thiết kế chỉ cần người mẫu cao 1,77-1,8m, quá cao cũng không phải lợi thế. Theo cô, 2 yếu tố được ưu tiên hàng đầu là khung hông và khuôn mặt.

Chân dung Huỳnh Tú Anh. Cô được các chuyên gia quốc tế đánh giá là có khuôn mặt phù hợp với thời trang cao cấp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Thị trường người mẫu quốc tế quan trọng khung hông. Hông thể hiện người mẫu mặc đồ lên nhìn nó có nhẹ nhàng hay không. Người mẫu nào có hông mảnh mai, khi catwalk trông sẽ nhẹ nhàng, thanh tao hơn. Đồng thời, gương mặt cũng là yếu tố quan trọng. Tìm kiếm người cao thì có người cao hơn, nhưng kiếm người có "mặt model" khá là khó", cô nói.

Cô dẫn chứng có những người mẫu chỉ cao 1,75m nhưng có khuôn mặt high fashion (thời trang cao cấp) thì "trúng show" liên tục. Tú Anh cũng tự tin mình sở hữu một khuôn mặt đặc biệt, nhận được lời khen từ giới chuyên môn quốc tế.

Về ngoại ngữ, người mẫu Việt Nam cải thiện khả năng giao tiếp qua môi trường làm việc thực tế. Cô cũng chia sẻ một mẹo nhỏ là dành 15-20 phút mỗi ngày để tham gia các thử thách nói tiếng Anh trên mạng xã hội, đọc theo gợi ý để tăng từ vựng và làm khẩu hình linh hoạt hơn.

Cột mốc trình diễn cho Chanel khiến Tú Anh có thêm nhiều cơ hội quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Qua những trải nghiệm này, Tú Anh không chỉ học được sự chuyên nghiệp lạnh lùng của thị trường quốc tế mà còn yêu cầu rèn luyện bản thân đến mức tối đa, từ vóc dáng, ngôn ngữ đến tinh thần để chinh phục được những sàn diễn danh giá nhất.

Cô đã chứng minh được năng lực và đang là niềm hy vọng lớn của người mẫu Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới. “Tấm vé Chanel không phải đích đến. Nó là cột mốc để tôi đi tiếp xa hơn. Nhưng tôi cũng cho phép mình tự hào một chút, vì đó là Chanel, ước mơ của mọi người mẫu”, cô nói.