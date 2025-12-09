Lối sống lập dị, cô độc của Châu Tinh Trì bắt nguồn từ quá khứ khốn khó?

Mới đây, hình ảnh Châu Tinh Trì trong một buổi gặp gỡ bạn bè được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng gây chú ý. Ngôi sao nổi tiếng trông gầy gò, tóc bạc trắng và mặc bộ đồ giản dị. Khi được hỏi về vẻ ngoài có phần sút cân, ông đáp ngắn gọn: “Tôi già rồi, quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn”.

Bạn bè của nam nghệ sĩ cho biết ông ít nói hơn xưa, thường chỉ quan sát trong các buổi gặp mặt. Chiếc áo khoác ông mặc đã sử dụng gần 3 năm - khác hẳn phong cách của nhiều ngôi sao trong làng giải trí.

Châu Tinh Trì sống giản dị và khép kín ở tuổi 63 (Ảnh: Sina).

“Ông hoàng phòng vé” với lối sống khắc khổ

Là diễn viên - đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), Châu Tinh Trì được gắn danh xưng “vua hài châu Á” nhờ loạt tác phẩm ghi dấu ấn mạnh mẽ như: Đại thoại Tây Du, Thần ăn, Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh Kungfu, Vua hài kịch…

Trong thập niên 1990, ông nhiều lần dẫn đầu phòng vé Hong Kong. Ngoài lĩnh vực phim ảnh, Châu Tinh Trì còn đầu tư vào hệ thống rạp chiếu lớn tại đại lục và sở hữu nhiều bất động sản giá trị, được gọi là “vua nhà đất”.

Châu Tinh Trì thời trẻ (Ảnh: Weibo).

Năm 2018, truyền thông Hồng Kông ước tính tài sản của ông lên tới 2,6 tỷ HKD (hơn 8.800 tỷ đồng). Dù giàu có, ông vẫn sống trong căn hộ cũ, đi xe đạp, dùng phương tiện công cộng và tiết kiệm trong sinh hoạt. Bạn bè tiết lộ ông thường ăn cơm xá xíu ở một quán nhỏ và luôn xin hộp mang đồ thừa về.

Đời sống cá nhân của ông có phần trầm lặng: Không tiệc tùng, ít bạn bè, sống một mình và người thân duy nhất hiện nay là mẹ. “Châu Tinh Trì sống như một nhà tu khổ hạnh. Cảm giác cô đơn luôn bao quanh ông”, một trang tin bình luận.

Tính cách lập dị và những mối quan hệ đổ vỡ

Trong mắt đồng nghiệp, Châu Tinh Trì là người khó tính, chỉn chu và yêu cầu cao trong công việc. Điều này khiến nhiều mối quan hệ hợp tác rạn nứt. Không ít nghệ sĩ từng công khai “từ mặt” ông. Đạo diễn Vương Tinh từng tuyên bố: “Không lời nào miêu tả nổi mặt trái của con người này”, dù từng hợp tác ăn ý hàng chục năm.

Những diễn viên như Huỳnh Thánh Y, Hồng Kim Bảo hay cố nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt đều từng kể về những mâu thuẫn với ông trong quá trình làm phim. Họ mô tả tính cách ông bảo thủ, cầu toàn và đôi khi độc đoán.

Châu Tinh Trì và tình cũ Chu Ân (Ảnh: Sina).

Trước các chỉ trích, Châu Tinh Trì không thanh minh. Ông nói: “Mỗi người có cách nhìn riêng về tôi và tất cả những gì họ nói đều là sự thật”.

Đường tình duyên của ông cũng nhiều trắc trở. Thời trẻ, ông từng yêu nhiều “bóng hồng” đình đám của giới giải trí như La Huệ Quyên, Chu Ân, Mạc Văn Úy, Vu Văn Phượng… nhưng chỉ giữ được quan hệ hòa thuận với Mạc Văn Úy sau chia tay. Chu Ân từng bóng gió tố ông lăng nhăng. Vu Văn Phượng kiện ông vì khoản hoa hồng 9 triệu USD chưa thanh toán.

Nhiều nguồn tin cho rằng, nỗi ám ảnh về cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ khiến ông sợ sự ràng buộc, khó tiến tới hôn nhân.

Sự khép kín ngày càng lớn

Châu Tinh Trì sở hữu một biệt thự sang trọng ở núi Thái Bình (Hong Kong), được mua từ năm 2004 với giá 41 triệu USD. Ông cải tạo thành 4 căn và giữ lại 1 căn cho riêng mình. Ngôi nhà hầu như không mở cửa cho bất kỳ ai ngoài người thân. Ông cũng tin tưởng đây là nơi "an lạc" an toàn, không bị giới săn tin soi mói đời tư.

Ngoài 60 tuổi, nam diễn viên nổi tiếng ít giao du với bạn bè, đồng nghiệp (Ảnh: Sina).

Sự nghiệp càng ở trên đỉnh cao, ông càng sống khép kín. Tuổi thơ nghèo khó để lại trong ông cảm giác bất an, thiếu niềm tin. Ông từng nói rằng, bản thân luôn nghi ngờ liệu người khác đến với mình vì tình cảm chân thành hay vì danh tiếng - tiền bạc.

Vài năm gần đây, các dự án của ông liên tục lao đao. Năm 2024, Đại thoại Tây Du (phiên bản mới) do ông đầu tư bị chê kém chất lượng. Nhiều ý kiến cho rằng ông thiếu sáng tạo và chỉ lặp lại chính mình. Bộ phim Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm vẫn chưa hoàn tất hậu kỳ. Áp lực công việc khiến ông càng thu mình.

Tuổi thơ nghèo túng trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật

Khu dân cư nghèo xuất hiện trong bộ phim ăn khách Tuyệt đỉnh Kungfu được lấy cảm hứng từ chính nơi Châu Tinh Trì lớn lên. Ông từng mô tả nơi đó “chật chội, chen chúc nhưng rất thân quen, không có bí mật giữa các gia đình”.

Trong nhiều tác phẩm, hình ảnh những con người nhỏ bé vật lộn với cuộc sống chính là phản chiếu tuổi thơ nghèo khó của ông. Cha mẹ thường xuyên cãi vã và họ ly hôn khi ông mới 7 tuổi. Mẹ ông một mình nuôi 3 con, làm việc vất vả để mưu sinh.

Dù nghèo, Châu Tinh Trì vẫn kể lại những ký ức tuổi thơ bằng giọng hài hước. Ông nói rằng, cả cha lẫn mẹ đều yêu nghệ thuật và có chút “máu nghệ sĩ”, nên ngay cả những cuộc tranh luận của họ cũng mang màu sắc biểu diễn. “Thực tế, tôi thấy rất thú vị khi quan sát họ. Thậm chí lúc họ cãi nhau, tôi cũng thích xem”, nam diễn viên chia sẻ.

Tuổi thơ nghèo khó là chất liệu tuyệt vời tạo nên các bộ phim của Châu Tinh Trì (Ảnh: Sina).

Theo Châu Tinh Trì, mẹ ông là người mạnh mẽ và không dễ nhượng bộ, vì vậy những trận cãi vã trong gia đình thường kết thúc bất ngờ và khó đoán. Dù sống trong bối cảnh nghèo khó, “vua hài” vẫn mô tả tuổi thơ của mình là vui vẻ. Ông luôn bận rộn với những niềm vui nhỏ như ra công viên chơi hay luyện võ và “không bao giờ ngồi lại để buồn bã”.

Trong nhiều bộ phim của Châu Tinh Trì, hình ảnh người phụ nữ nghèo sống ở khu lao động, ngày ngày nghe nhạc và ca hát, xuất hiện không ít lần. Đó chính là bóng dáng của mẹ ông ngoài đời thực. Bà mê hát, thích biểu diễn và từng tham gia đội kịch của khu dân cư.

Nhắc về mẹ, Châu Tinh Trì từng dí dỏm chia sẻ: “Đến giờ tôi vẫn không hiểu ngày xưa mẹ tôi diễn cái gì. Nhưng mỗi khi thấy mẹ biểu diễn nồng nhiệt trên sân khấu, tôi lại bật cười. Mẹ đã truyền cảm hứng rất lớn cho tôi”.

Châu Tinh Trì hiếm khi nói về cha. Trong vài lần nhắc đến, ông chỉ kể ngắn gọn rằng mình ít gặp cha sau ly hôn, nhưng khi cha cao tuổi, ông thường xuyên tới thăm hơn. Với Châu Tinh Trì, cha cũng là người hài hước.

Sau cuộc chia tay của bố mẹ, một mình mẹ ông gồng gánh nuôi 3 con và làm việc không ngừng nghỉ. Dù nổi tiếng, Châu Tinh Trì vẫn thích ăn những bát mì bình dân vì chúng gợi lại thời tuổi trẻ thiếu thốn.

Trước khi bước vào nghề diễn, ông trải qua đủ thứ công việc: Phục vụ quán ăn, phụ quán bar, bán hàng, bán báo dạo… Những trải nghiệm đa dạng này giúp ông va chạm với nhiều kiểu người, rèn cho ông sự nhanh trí và linh hoạt khi giao tiếp. Chính những chất liệu đời thường đó đã góp phần tạo nên phong cách diễn hài thông minh và độc đáo của “vua hài châu Á”.