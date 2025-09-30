Nhan sắc tuổi 55 trẻ đẹp bất chấp thời gian của "tình cũ" Châu Tinh Trì

Mạc Văn Úy (SN 1970), người tình màn ảnh và ngoài đời một thời của Châu Tinh Trì, luôn là một biểu tượng về nhan sắc thách thức thời gian.

Ở tuổi U60, nữ ca sĩ khiến công chúng ngỡ ngàng trước vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn và đôi chân dài cuốn hút.

Mạc Văn Úy trên sân khấu âm nhạc mới đây (Ảnh: Sohu).

Sự nghiệp của Mạc Văn Úy từng gắn liền với Châu Tinh Trì trong giai đoạn từ giữa thập niên 1990. Cô là nữ diễn viên chính trong nhiều tác phẩm kinh điển của "Vua hài kịch" như Đại thoại Tây du và Vua ẩm thực.

Mối quan hệ của họ được cho là bắt đầu từ năm 1995 và kéo dài đến khoảng năm 1998, dù cả hai chưa từng công khai xác nhận. Mối tình này từng tốn nhiều giấy mực của báo chí, nhưng sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và đối tác chuyên nghiệp.

Sau khi chia tay Châu Tinh Trì, Mạc Văn Úy hiện có cuộc hôn nhân viên mãn với Johannes Natterer, người Đức. Họ gặp nhau năm 1987 tại Ý. Sau hơn hai thập kỷ chia xa, cả hai tái hợp và kết hôn vào tháng 10/2011 tại Florence.

Khi đó, Johannes đã có 3 con riêng, Mạc Văn Úy rất hòa hợp với các con của chồng và tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cô và chồng duy trì ngọn lửa tình yêu bằng việc sắp xếp thời gian gặp gỡ và du lịch, bất chấp khoảng cách địa lý và tính chất công việc.

Mạc Văn Úy hiện tại vẫn hoạt động âm nhạc rất tích cực (Ảnh: Karen).

Việc Mạc Văn Úy duy trì được vẻ ngoài như thể "thời gian đóng băng" với cô luôn là đề tài gây sốt. Các trang báo quốc tế nhiều lần ca ngợi cô là người "đã thách thức sự lão hóa" khi ở tuổi ngoài 50 vẫn giữ được thần thái và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Mạc Văn Úy từng chia sẻ, bí quyết của cô không chỉ nằm ở việc chăm sóc da hay tập luyện, mà còn ở tinh thần: giữ cho mình một "trái tim trẻ" và lối sống tích cực, luôn yêu thương bản thân, chứ không chỉ ở các phương pháp làm đẹp bên ngoài.

Cô cũng từng chia sẻ rằng, mẹ cô (dù đã ngoài 80) vẫn rất trẻ trung nhờ tinh thần sống tích cực.

Năng lượng tràn đầy của cô được thể hiện rõ ràng qua sự xuất hiện mới nhất tại lễ hội âm nhạc ở Trung Quốc.

Ngày 24/9, Mạc Văn Úy đã xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy voan đen mỏng manh kết hợp với bốt cao quá gối. Hình ảnh này ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Làn da săn chắc, vẻ ngoài không nếp nhăn và vóc dáng bất chấp tuổi tác đã hoàn toàn đảo ngược quan niệm truyền thống của công chúng về phụ nữ trung niên.

Một hình ảnh khác của Mạc Văn Úy tại lễ hội âm nhạc cho thấy năng lượng và vẻ ngoài trẻ trung của cô (Ảnh: Vista).

Mạc Văn Úy sở hữu chiều cao 1,67m, trong đó, đôi chân của cô được cho là dài tới 104cm, chiếm tỷ lệ đáng kể so với tổng chiều cao. Tỷ lệ hình thể ấn tượng này giúp cô luôn nổi bật, đặc biệt khi diện trang phục ngắn hoặc khi trình diễn trên sân khấu.

Mạc Văn Úy được cho là đã chi một khoản tiền lớn để mua bảo hiểm cho đôi chân của mình. Theo nhiều nguồn tin uy tín của Trung Quốc, giá trị bảo hiểm đôi chân của cô ước tính lên tới 30 triệu đô la Hong Kong. Quy đổi sang tiền Việt Nam, con số này dao động trong khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Việc mua bảo hiểm với giá trị cao cho thấy sự trân trọng và coi trọng đôi chân như một "tài sản nghề nghiệp" của Mạc Văn Úy, bởi nó là yếu tố quan trọng hỗ trợ cho sự nghiệp ca hát và trình diễn của cô.

Với nguồn năng lượng dồi dào và tích cực, Mạc Văn Úy là minh chứng rõ nhất cho việc tuổi tác không phải là rào cản trong nghệ thuật. Cô không chỉ giữ được nhan sắc mà còn luôn làm mới chính mình, chứng minh rằng sự nghiệp và tuổi trẻ có thể "trường tồn" khi được nuôi dưỡng bằng đam mê.