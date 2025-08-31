Mỹ nhân nổi tiếng vì cái nháy mắt, đau lòng vì Châu Tinh trì giờ ra sao?

Cùng Trần Pháp Dung, Thái Thiếu Phân, Hồng Hân, Chu Ân được xem là những mỹ nhân nức tiếng một thời của màn ảnh xứ hương cảng. Cô nổi tiếng từ thập niên 90 và là một trong những "bóng hồng" đình đám bước ra từ các tác phẩm của Châu Tinh Trì.

Chu Ân sở hữu cái nháy mắt huyền thoại trên màn ảnh (Ảnh: Sina).

Vai diễn nổi tiếng của cô là Tử Hà tiên tử xinh đẹp trong Đại thoại tây du. Khoảnh khắc Chu Ân nháy mắt trong tác phẩm này đến nay vẫn là một trong những hình ảnh kinh điển của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) nói chung và các dự án phim ảnh đạo diễn Châu Tinh Trì.

Ngôi sao sinh năm 1971 lớn lên trong một gia đình giàu có, hạnh phúc, được cha mẹ chiều chuộng, nâng niu. Với gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng, Chu Ân sớm được nhiều bạn khác phái theo đuổi.

Năm 1992, Chu Ân quen Châu Tinh Trì khi cùng hợp tác trong dự án Trường học Uy Long 2. Sau bộ phim này, Chu Ân và Châu Tinh Trì trở thành tình nhân.

Chu Ân là một trong những nàng thơ của đạo diễn Châu Tinh Trì (Ảnh: Sohu).

Theo Chu Ân, Châu Tinh Trì là người tài hoa nhưng tính cách khác người. Tuy nhiên, sự khác biệt của đạo diễn đa tài lại khiến Chu Ân động lòng. Cô bỏ qua những điều tiếng về Châu Tinh Trì để theo đuổi cái gọi là tình yêu.

Sau 3 năm bên nhau, Chu Ân và Châu Tinh Trì bất ngờ đường ai nấy đi, để lại bao tiếc nuối. Cuộc chia tay không được người trong cuộc chia sẻ lý do. Có thông tin cho rằng, Châu Tinh Trì thay lòng đổi dạ, ngoại tình với đồng nghiệp nên Chu Ân quyết định dứt tình.

Đến nay, mối quan hệ với Chu Ân vẫn là chuyện tình cảm đáng nói nhất của Châu Tinh Trì. Về phía Chu Ân, cô luôn im lặng kể từ khi tuyên bố chia tay “vua hài châu Á”.

Nhiều năm sau, Chu Ân thừa nhận trong một bài phỏng vấn: “Tôi nghĩ Châu Tinh Trì khi yêu không phải chỉ yêu một người mà sẽ có người thứ 2, thứ 3 hay thứ 4. Tôi có thể nghe anh ấy đào hoa như thế nào, nhưng tôi vẫn tin con tim mình. Không ngờ, tôi đã thấy những điều mình không nên thấy”.

Chu Ân từng thừa nhận đau lòng khi chuyện tình với Châu Tinh Trì tan vỡ (Ảnh: Weibo).

Sau khi rời xa vòng tay của Châu Tinh Trì, Chu Ân tập trung gây dựng sự nghiệp. Cô liên tục tham gia nhiều dự án, khẳng định vị thế của mình và thoát khỏi cái mác "bạn gái của Châu Tinh Trì".

Cuộc hôn nhân hạnh phúc với người đàn ông luôn xem mình là số một

Nhiều năm sau mối tình không thành với Châu Tinh Trì, Chu Ân quyết định kết hôn với nhạc sĩ Hoàng Quán Trung. Họ có một con gái chung. Trong các bài phỏng vấn, cô luôn ngợi ca tổ ấm nhỏ của mình và khẳng định, gia đình là điều quan trọng nhất với bản thân.

Khi mỹ nhân Chu Ân thông báo kết hôn, nhiều lời xì xào bàn tán quanh cuộc hôn nhân của họ đã xuất hiện. Nhiều ý kiến cho rằng, Hoàng Quán Trung kém nhan sắc, không nổi tiếng bằng vợ. Bất chấp những lời dị nghị, Chu Ân đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Khác với Chu Ân sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc, Hoàng Quán Trung, chồng cô lại lớn lên trong một gia đình nghèo, thiếu vắng tình cảm. Cha anh thường xuyên bạo hành mẹ anh và năm Quán Trung 12 tuổi, bố mẹ anh ly hôn.

Gia đình hạnh phúc của Chu Ân và nhạc sĩ Quán Trung (Ảnh: Sina).

Vào giai đoạn dậy thì, anh lựa chọn lối sống bất cần. Trong thời thơ ấu thiếu thốn tình thương đó, anh coi việc vẽ tranh, chơi đàn guitar như cách giải thoát những ức chế của bản thân.

Năm Chu Ân 14 tuổi, cô tình cờ gặp Hoàng Quán Trung. Nữ diễn viên khi đó không bận tâm tới chàng trai dành cho mình ánh mắt đặc biệt.

Về phần Quán Trung, anh khẳng định phải lòng nữ diễn viên xinh đẹp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, Quán Trung không đủ dũng khí để làm quen với người trong mộng.

Quán Trung từng nói về khoảnh khắc định mệnh giữa họ: "Nếu năm đó không cố tỏ vẻ lạnh lùng, có khi tôi đã sớm được ở bên người trong mộng".

Sau khi lập gia đình, Chu Ân sống kín tiếng và vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ (Ảnh: Weibo).

Quán Trung là người ít nói, sống nội tâm. Ở gần anh, nữ diễn viên dần nhận ra Quán Trung sống tình cảm, đam mê âm nhạc. Sau khi hẹn hò, Chu Ân và Quán Trung thực sự sống trong tình yêu. Họ dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và không ngại công khai tình cảm với công chúng.

Nam nhạc sĩ cũng vì người mình yêu, từ bỏ những thói xấu như hút thuốc. Chu Ân tự hào khoe: "Anh ấy đặt tôi ở một vị trí vô cùng quan trọng, trong mắt anh ấy chỉ có tôi". Hoàng Quán Trung kể rằng, Chu Ân là vận may lớn nhất cuộc đời mình.

Sau 14 năm quen biết, Quán Trung và Chu Ân chính thức trở thành vợ chồng vào năm 2012. Không lâu sau đám cưới, Chu Ân nhận tin dữ, cô khó mang thai.

Với nhiều nỗ lực của cả hai vợ chồng, năm 41 tuổi, nữ diễn viên mới mang thai và sinh con gái đầu lòng. Sự xuất hiện của con gái khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi thêm ngọt ngào.

Chu Ân ở tuổi 54 vẫn được xem là một nhan sắc khó quên của màn ảnh Hong Kong (Ảnh: Sina).

Sau hơn hai thập kỷ bên nhau, Chu Ân và Quán Trung vẫn mặn nồng như xưa. Nhiều lần người hâm mộ tình cờ bắt gặp họ tay trong tay trên phố như đôi tình nhân mới yêu.

Hoàng Quán Trung còn viết thơ tình tặng vợ và bày tỏ tình cảm với cô trong các bài đăng trên trang cá nhân. Khi được hỏi về bạn đời, nữ diễn viên tự hào nói: "Nếu cho tôi được trở lại năm 20 tuổi, tôi nhất định sẽ đến tìm anh ấy (Quán Trung) trước".

Hiện tại, ở tuổi 54, Chu Ân sống kín tiếng, hạnh phúc bên gia đình. Cô không còn tham gia đóng phim thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng tham gia các chương trình truyền hình, ghi hình quảng cáo hoặc góp mặt ở các sự kiện.