"Vua hài kịch" Châu Tinh Trì 63 tuổi vẫn độc thân và mối tình đầu dang dở

Ngày 22/8, đạo diễn Vương Tinh, "ông trùm" điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), gây chú ý khi đăng tải video trên mạng xã hội, bàn về chuyện tình cảm của Châu Tinh Trì.

Ở tuổi 63, "vua hài kịch" vẫn độc thân, nhưng mối tình với nữ diễn viên La Huệ Quyên tiếp tục là câu chuyện được công chúng nhắc đến nhiều nhất.

Đạo diễn Vương Tinh, người được ví là "ông trùm điện ảnh" với rất nhiều tác phẩm doanh thu "khủng", đồng thời cũng là một người bạn của Châu Tinh Trì (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi được khán giả hỏi liệu La Huệ Quyên có phải là tình yêu đích thực của Châu Tinh Trì hay không, đạo diễn Vương Tinh thẳng thắn trả lời: "Điều này phải hỏi chính anh ấy, nhưng chắc chắn là anh ấy đã yêu rất sâu đậm, từng là như vậy".

Vương Tinh tiết lộ, ông từng nghe kể rằng lúc La Huệ Quyên khao khát kết hôn nhất từng ngỏ lời với Châu Tinh Trì. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, "vua hài kịch" lại chưa có ý định lập gia đình nên đã bỏ lỡ.

Đạo diễn Vương Tinh phân tích, nguyên nhân có thể là do lúc bấy giờ, Châu Tinh Trì đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

"Mỗi ngày anh ấy lại nổi tiếng hơn, không ai biết được cuối cùng anh ấy sẽ đạt đến vị trí nào, vì vậy anh ấy không có tâm trí nghĩ đến chuyện kết hôn", Vương Tinh nhận định. Chính vì vậy, cả hai đã bỏ lỡ nhau.

La Huệ Quyên và Châu Tinh Trì thời còn bên nhau (Ảnh: Sina).

Về việc liệu Châu Tinh Trì có hối tiếc về mối tình này hay không, Vương Tinh cho rằng chuyện tình cảm vốn không thể nói rõ ràng. Tuy nhiên, ông lại nói thêm một câu đầy triết lý: "Ở thời điểm thích hợp mà không đưa ra quyết định, thì điều đó đã định sẵn bạn sẽ phải hối tiếc".

Cuối cùng, Vương Tinh khuyến khích mọi người hãy dũng cảm lựa chọn một mối quan hệ phù hợp với bản thân. Nhưng nếu đó là mối tình mà mình biết rõ không có kết quả tốt đẹp, thì tốt hơn hết là nên sớm chia tay.

Những chia sẻ của đạo diễn Vương Tinh một lần nữa gợi nhắc về một chương quan trọng trong cuộc sống tình cảm của Châu Tinh Trì, đồng thời mang đến một cái nhìn sâu sắc về những quyết định và sự bỏ lỡ trong tình yêu của một huyền thoại điện ảnh.

La Huệ Quyên (1966-2012) là nữ diễn viên kiêm MC nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo, từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm với Châu Tinh Trì.

Một hình ảnh khác của La Huệ Quyên và Châu Tinh Trì (Ảnh: Sohu).

La Huệ Quyên bắt đầu sự nghiệp với phim Thư kiếm ân cừu lục. Cô nổi tiếng với vai diễn trong phim Cái thế hào hiệp, hợp tác cùng Châu Tinh Trì năm 1988.

Cô và Châu Tinh Trì nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim. Chuyện tình của họ được coi là mối tình ngọt ngào nhất trong cuộc đời Châu Tinh Trì, dù không được mẹ ông ủng hộ. Sau khoảng 3 năm hẹn hò, cặp đôi chia tay vì nhiều yếu tố.

Sau khi chia tay, La Huệ Quyên từng trải qua giai đoạn đau khổ và khủng hoảng. Năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân Lưu Chí Mẫn, người hơn cô 16 tuổi.

Đến năm 2010, nữ diễn viên phát hiện bị ung thư tuyến tụy. La Huệ Quyên qua đời vào ngày 30/6/2012 tại Singapore, hưởng dương 46 tuổi.

Nhiều năm sau, Châu Tinh Trì vẫn luôn thương nhớ tình cũ, thậm chí đưa bóng dáng cô vào các tác phẩm phim ảnh của mình. Nhân vật của Thư Kỳ trong phim Tây du hàng ma thiên được "vua hài kịch" xây dựng dựa trên nguyên mẫu của La Huệ Quyên.