Lâm Vỹ Dạ để chồng ở nhà chăm con, ra Hà Nội tham gia diễu hành A80

Những ngày qua, các nghệ sĩ tích cực luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Huỳnh Lập, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh tự hào tham gia diễu hành A80 (Video: Mai Châm - Lê Phương Anh).

Các nghệ sĩ miền Nam như Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập, Đen Vâu, Trương Quỳnh Anh, Minh Luân… đã bay ra Hà Nội để tham gia luyện tập chuẩn bị cho đại lễ.

Dù phải tập luyện trong nhiều giờ liền, gương mặt ai cũng rạng rỡ, vui vẻ và đầy năng lượng, thể hiện tinh thần hăng hái, hào hứng trước sự kiện trọng đại.

Là một trong những nghệ sĩ miền Nam chủ động xin tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, diễn viên Lâm Vỹ Dạ sắp xếp thời gian ra Hà Nội sớm, tập luyện cùng các đồng nghiệp và trải nghiệm không khí đặc biệt của sự kiện.

“Được góp mặt trong một sự kiện trọng đại của đất nước là niềm tự hào lớn với tôi. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi được đứng cùng các anh chị em nghệ sĩ trong đội hình diễu hành”, Lâm Vỹ Dạ cho hay.

Trong chuyến ra Thủ đô lần này, Lâm Vỹ Dạ có dịp hội ngộ các nghệ sĩ miền Nam khác như Minh Luân, Huỳnh Lập, Trương Quỳnh Anh. Cô bày tỏ niềm vui khi được khán giả tại Hà Nội đón nhận nồng nhiệt: “Mọi người gọi tên các nghệ sĩ, vẫy tay chào, xin chụp hình và dành cho chúng tôi những cái ôm thắm thiết. Tôi thực sự xúc động và hạnh phúc trước tình cảm của khán giả”.

Trong những ngày Lâm Vỹ Dạ ra miền Bắc, ông xã cô - nghệ sĩ Hứa Minh Đạt - là người ở nhà chăm sóc các con. Nữ nghệ sĩ cho biết, hai vợ chồng phải chia sẻ trách nhiệm: Một người ra Hà Nội, người còn lại phải ở nhà lo cho con vì các bé còn nhỏ.

Trong thời gian này, Hứa Minh Đạt nấu cơm, đưa đón con đi học và liên tục nhắn tin hỏi thăm, giúp Vỹ Dạ yên tâm tập luyện và chuẩn bị cho buổi diễu hành.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Huỳnh Lập bày tỏ: “Đây là niềm tự hào rất lớn trong cả cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Khi khoác trên mình màu áo của Khối văn hóa - thể thao và bước đều cùng hàng nghìn người, tôi không còn thấy mình là một nghệ sĩ biểu diễn nữa mà là một công dân Việt Nam đang góp phần nhỏ bé vào một sự kiện trọng đại của dân tộc. Điều đó khiến tôi vừa hồi hộp, vừa xúc động”.

Huỳnh Lập cho biết, suốt hơn một tuần qua, các nghệ sĩ đã tập luyện bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường. “Dù vất vả, nhưng gương mặt ai cũng rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Tất cả đều hiểu sự kiện này mang ý nghĩa lịch sử và việc được góp phần trong đó là một may mắn vô cùng lớn", anh nói.

"So với các khối chiến sĩ cầm súng, các anh hùng đi đầu trong đội hình, nhiệm vụ của tôi nhỏ bé hơn nhiều. Nhưng chính điều đó giúp tôi tự nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc, phải bước thật đều, thật đẹp, để hình ảnh đoàn nghệ sĩ được trọn vẹn”, Huỳnh Lập chia sẻ thêm.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh nói: “Được tham gia một sự kiện quy mô quốc gia tại Hà Nội là niềm tự hào lớn. Những ngày tập luyện dù nắng hay mưa, mọi người đều rất nghiêm túc và gắn kết. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được góp sức nhỏ bé trong Khối văn hóa - thể thao, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước trong dịp Quốc khánh”.

Các nghệ sĩ luyện tập dưới thời tiết thay đổi, lúc nắng, lúc mưa, nhưng ai cũng giữ tinh thần vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Ca sĩ Phương Thanh (bên trái) cũng có mặt, lựa chọn trang phục rộng rãi, đội mũ cói thoải mái, vừa thuận tiện cho việc di chuyển, vừa thể hiện phong cách riêng, gần gũi với người hâm mộ.

Những khoảnh khắc đời thường của nghệ sĩ cũng khiến buổi tập thêm ấm áp. Phương Thanh sau khi tập luyện vất vả được Thu Quỳnh ân cần lau mồ hôi. Hình ảnh này cho thấy sự quan tâm lẫn nhau giữa các nghệ sĩ, tạo nên không khí tập luyện gắn bó.

Ca sĩ Tăng Duy Tân (bìa trái) và ca sĩ - diễn viên Minh Luân (ở giữa) cùng rapper Đen Vâu cũng có mặt trong buổi tập luyện diễu hành. Các nghệ sĩ nghiêm túc thực hiện từng động tác, phối hợp nhịp nhàng với các nghệ sĩ khác, thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh thần nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành, rapper Đen Vâu không giấu được sự xúc động trước tình cảm của người dân Hà Nội: “Người dân reo hò, cổ vũ không chỉ cho nghệ sĩ mà cho tất cả lực lượng tham gia. Họ còn mang nước mời, mở cửa nhà cho mọi người nghỉ ngơi, đi vệ sinh miễn phí. Tình cảm ấy thật sự tuyệt vời”.