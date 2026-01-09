Hội chợ Quốc gia mùa Xuân được tổ chức vào tháng 2

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổ chức Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026. Theo đề án này, hội chợ dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 4/2 đến ngày 8/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Hội chợ dự kiến sẽ có các gian hàng của TPHCM, Hà Nội và các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp, đối tác quốc tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức hội chợ nhằm mục tiêu thúc đẩy quảng bá, và kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước; tạo khí thế mới khi đất nước đón chào xuân Bính Ngọ, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công Thương tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức Hội chợ trong ngày 9/1, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổ chức Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026 (Ảnh: VGP).

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tính toán kéo dài thời gian tổ chức hội chợ từ 5 ngày lên một tuần để tạo điều kiện cho người tiêu dùng trong nước, người nước ngoài tham quan, mua sắm, qua đó tăng hiệu quả.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với UBND TPHCM và Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoàn thiện thiết kế tổng thể, sơ đồ mặt bằng các phân khu, làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cụ thể hoá thiết kế từng phân khu; tính toán cơ cấu sản phẩm trưng bày hợp lý, tránh trùng lắp.

Về kinh phí, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương xây dựng dự toán kinh phí, trong đó xác định rõ các hạng mục, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tham gia.

Về tuyên truyền, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để quảng bá sản phẩm.