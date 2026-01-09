Bé gái 9 tuổi bị tắc ruột do búi tóc dài gần 1 mét

Đây là ca bệnh phức tạp hiếm gặp, đòi hỏi bác sĩ phải phối hợp hai kỹ thuật nội soi để tránh mổ mở và bảo đảm an toàn cho bệnh nhi.

Hiểm họa âm thầm suýt cướp mạng em bé 9 tuổi

Bé H. (9 tuổi, TPHCM) được gia đình đưa đến Bệnh viện FV trong tình trạng đau bụng nhiều ngày, nôn ói liên tục, người gầy và da xanh xao. Những biểu hiện ban đầu dễ khiến mọi người nghĩ đến rối loạn tiêu hóa, nhưng kết quả khám chuyên sâu và hội chẩn giữa các bác sĩ ngoại tổng quát - tiêu hóa - chẩn đoán hình ảnh cho thấy nguyên nhân từ một búi tóc dài gần 1 mét, bện chặt như dây thừng, kéo từ dạ dày xuống ruột non và gây tắc ruột.

“Khi khám, chúng tôi thấy tóc bé xơ và dựng bất thường nên khai thác kỹ tiền sử. Lúc đó mẹ bé mới cho biết cháu có thói quen bứt tóc cho vào miệng từ khi 2-3 tuổi. Gia đình không để ý vì nghĩ là thói quen vô hại”, bác sĩ Lê Đức Tuấn, Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện FV, cho biết.

Các bác sĩ lý giải, tóc không thể tiêu hóa được, nên sau nhiều năm, lượng tóc nuốt vào tích tụ lại thành 1 khối đặc cứng, bện chặt như dây thừng, bít tắc đoạn ra của dạ dày và gây tắc ruột. Đây là biến chứng của hội chứng ăn tóc, thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm.

Hình ảnh CT Scan phát hiện ra búi tóc và tình trạng tắc ruột của bệnh nhân (Ảnh: FV).

Ca phẫu thuật phức tạp suốt 3 giờ để lấy khối tóc

Các bác sĩ FV đánh giá đây là ca bệnh hiếm gặp và phức tạp do búi tóc lớn, cuộn chặt và kéo dài qua nhiều đoạn ruột. Nếu xử lý không đúng cách, nguy cơ hoại tử và đe dọa tính mạng bệnh nhi cao.

Thách thức lớn nhất là lựa chọn phương pháp can thiệp. Nếu tiến hành mổ mở lớn, có thể gây tổn thương cho bệnh nhi, tăng nguy cơ nhiễm trùng và kéo dài thời gian hồi phục. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định kết hợp nội soi tiêu hóa từ trên và phẫu thuật nội soi ổ bụng từ dưới nhằm hạn chế tối đa xâm lấn.

Phẫu thuật nội soi ổ bụng cho phép các bác sĩ tiếp cận phần ruột bị tắc, trong khi nội soi tiêu hóa hỗ trợ xác định vị trí và thao tác gỡ từ phía dạ dày. Sự kết hợp hai kỹ thuật xâm lấn tối thiểu này giúp bệnh nhi không phải trải qua ca mổ hở và nhờ vậy phục hồi nhanh sau điều trị.

Bác sĩ Tuấn cùng ê-kíp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: FV).

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai ê-kíp giúp hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương ruột. Sau khoảng 3 giờ, búi tóc được lấy ra an toàn, giải quyết hoàn toàn tình trạng tắc ruột.

Sau phẫu thuật, bé H. giảm đau nhanh, ăn uống trở lại và xuất viện sau 5 ngày. Những lần tái khám gần đây, bé tăng cân tốt và tinh thần cải thiện rõ rệt.

Không nên xem nhẹ những hành vi lặp lại “có vẻ vô hại” của trẻ

Khối tóc to và dày đóng thành khuôn cứng trong bụng gây tắc ruột bệnh nhi 9 tuổi (Ảnh: FV).

Theo bác sĩ Tuấn, hội chứng ăn tóc thường liên quan đến rối loạn tâm lý nhẹ, hình thành thói quen từ nhỏ, hoặc liên quan đến tình trạng căng thẳng, rối loạn lo âu... Do đó, hành vi trẻ bứt tóc cho vào miệng không nên xem là “nghịch ngợm bình thường”.

“Nếu không được phát hiện sớm, hành vi này có thể để lại hậu quả rất nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều trường hợp cần cả hỗ trợ tâm lý để ngăn tái phát”, bác sĩ nhấn mạnh.

Trường hợp bé H. cũng được đội ngũ FV hướng dẫn kỹ trước khi xuất viện. Gia đình cần quan sát sát sao, trò chuyện nhiều hơn với bé và đưa bé đi khám tâm lý nếu thói quen lặp lại.

Thông tin chi tiết về các bệnh liên quan đến dị vật đường tiêu hóa, liên hệ Bệnh viện FV: số 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), TPHCM hoặc liên hệ số điện thoại (028) 35 11 33 33. FV áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe tư nhân và trả góp 0% lãi suất.