Tên trường nghề không được vi phạm truyền thống lịch sử, thuần phong mĩ tục

Nguyên tắc đặt tên trường nghề là nội dung trống trong các quy định hiện hành. Dự thảo quy định mới đưa ra các nguyên tắc chặt chẽ và cụ thể.

Theo đó, tên trường nghề không được trùng nhau và phải phản ánh đúng loại hình, lĩnh vực hoạt động, không gây nhầm lẫn về chất lượng, vị thế, danh hiệu, thứ hạng, loại hình đào tạo.

Trường nghề cũng không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đặc biệt, các từ ngữ, ký hiệu hay chữ viết tắt không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội và các trường đã có trước đó.

Dự thảo nghị định còn yêu cầu tên tiếng Việt của trường nghề không được có tiếng nước ngoài, trừ tên riêng thể hiện sự hợp tác với nước ngoài.

Về cấu trúc tên trường, dự thảo quy định riêng cho từng loại hình trường nghề nhằm tránh tình trạng đặt tên tùy tiện hoặc “tự xếp hạng” bằng câu chữ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Theo đó, tên trường cao đẳng và trường trung cấp bắt buộc phải bắt đầu bằng cụm từ “trường cao đẳng” hoặc “trường trung cấp”, sau đó mới đến các thành tố xác định lĩnh vực, nhóm ngành nghề đào tạo chính, tên riêng gắn với địa phương, tên danh nhân văn hóa, lịch sử hay tổ chức quản lý, sở hữu trường.

Trong trường hợp tên trường gắn với yếu tố khu vực, quốc tế hoặc quốc gia nước ngoài, dự thảo yêu cầu phải có cơ sở pháp lý rõ ràng, cụ thể là hiệp định hợp tác cấp quốc gia hoặc chương trình hợp tác, liên kết đào tạo đã được phê duyệt.

Quy định này nhằm khắc phục tình trạng gắn mác quốc tế trong tên gọi, trong khi hoạt động đào tạo thực tế không có yếu tố hợp tác tương xứng.

Đối với trường trung học nghề - loại hình trường mới ngang hàng với cấp trung học phổ thông đã được Quốc hội thông qua, tên trường phải bắt đầu bằng cụm từ “trường trung học”, đồng thời không được sử dụng các cụm từ như “phổ thông” hay “cơ sở” để tránh gây nhầm lẫn với hệ thống giáo dục phổ thông.

Sau cụm từ “trường trung học” là thành tố thể hiện lĩnh vực hoặc nghề đào tạo chính, hoặc các thành tố về tên riêng, hợp tác quốc tế theo quy định.

Bên cạnh tên gọi chính thức, trường trung học nghề được sử dụng các tên gọi khác nhau phục vụ truyền thông, quảng bá tuyển sinh, song kèm theo những giới hạn rõ ràng.

Các tên gọi này không được làm thay đổi tên chính thức trong quyết định thành lập; không được gây hiểu lầm là cơ sở giáo dục phổ thông hay đại học; không được sử dụng các danh xưng thể hiện thứ hạng, đẳng cấp chưa được pháp luật công nhận.

Hiện dự thảo Nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ.