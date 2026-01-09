Giao xe cho con gái không đội mũ bảo hiểm, cha bị CSGT xử phạt ở TPHCM

Ngày 9/1, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đã mời một nữ sinh sinh năm 2010 và cha ruột lên làm việc, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Nữ sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, ngày 6/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nữ sinh điều khiển xe gắn máy biển số 50AC-818.54 trên đường ĐT 743 (phường Dĩ An), nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Nắm thông tin, đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp cùng Công an phường Dĩ An tiến hành xác minh, mời cô gái trong clip lên làm việc.

Nữ sinh tên N.T.V. (ngụ khu phố Tân Phú 1, phường Dĩ An) thừa nhận hành vi vi phạm.

Làm việc với CSGT, V. khai nhận, sáng 6/1, cô điều khiển chiếc xe nói trên đi học. Đến trưa cùng ngày, nữ sinh ra về, phát hiện bị mất mũ bảo hiểm nên V. đã lái xe về nhà mà không đội mũ.

Do nữ sinh này chưa đủ 16 tuổi, CSGT cũng mời ông N.V.D. (41 tuổi, cha của nữ sinh) lên làm việc.

CSGT làm việc với nữ sinh và cha của cô gái này (Ảnh: Công an cung cấp).

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản nữ sinh các lỗi Điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và lỗi Người đủ 14 tuổi đến 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Còn ông D. bị CSGT lập biên bản lỗi Giao xe gắn máy cho người không đủ điều kiện điều khiển.