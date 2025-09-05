"Mưa đỏ" cán mốc 500 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử, phá kỷ lục phim Trấn Thành

Theo số liệu của Box Office Vietnam, vào tối 5/9, phim Mưa đỏ cán mốc doanh thu 500 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp.

Với thành tích này, Mưa đỏ trở thành tác phẩm đạt 500 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử màn ảnh Việt, xô đổ kỷ lục trước đó của Mai. Năm 2024, tác phẩm của Trấn Thành từng mất hơn 20 ngày để chạm mốc doanh thu 500 tỷ đồng.

Phim "Mưa đỏ" liên tục lập kỷ lục phòng vé (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong ngày 5/9, tính đến 20h30, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền bán ra 206.000 vé trên 4.463 suất chiếu, thu về gần 20 tỷ đồng.

Mặc dù đã qua kỳ nghỉ lễ, mức tăng trưởng doanh thu của Mưa đỏ vẫn ổn định, áp đảo nhiều phim xếp sau trên bảng xếp hạng như Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Cô dâu ma...

Khán giả và giới chuyên gia dự đoán, trong vài ngày sắp tới, Mưa đỏ sẽ sớm vượt qua kỷ lục của Mai (551 tỷ đồng) để trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử màn ảnh Việt.

Dàn diễn viên "Mưa đỏ" trong một buổi giao lưu với khán giả tại rạp (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, với Điện ảnh Quân đội nhân dân, làm phim là thực hiện nhiệm vụ chính trị nên không đặt doanh thu lên hàng đầu. Nữ đạo diễn cho rằng phim vượt khâu kiểm duyệt, ra mắt, đến được với khán giả là thành công lớn. Do đó, việc Mưa đỏ cán mốc doanh thu lớn là niềm vui ngoài mong đợi đối với ê-kíp.

"Điều quan trọng và hạnh phúc nhất với tôi và ê-kíp là bộ phim được khán giả quan tâm, yêu mến, cho thấy công sức của chúng tôi đã được khán giả ghi nhận và trân trọng", đạo diễn chia sẻ.

Hình ảnh gây xúc động tại buổi chiếu miễn phí "Mưa đỏ" ở Quảng Trị tối 4/9 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tối 4/9, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức chiếu miễn phí bộ phim Mưa đỏ, phục vụ các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và nhân dân.

Trong buổi chiếu, nhiều thương binh, cựu chiến binh có mặt để chứng kiến một phần ký ức của chính mình được tái hiện trên màn bạc và cũng để tưởng nhớ những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại với đất mẹ Quảng Trị.