"Mưa đỏ" vượt mốc 551 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử

Theo số liệu của Box Office Vietnam, vào lúc 16h50, phim Mưa đỏ đạt doanh thu 551,5 tỷ đồng sau 17 ngày ra rạp. Đây được xem là kỳ tích chưa từng có của dòng phim chiến tranh, cách mạng.

Với thành tích này, Mưa đỏ chính thức xô đổ kỷ lục trước đó của Mai (551 tỷ đồng).

Trong ngày 7/9, tính đến 16h50, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền bán ra 261.385 vé với 4.601 suất chiếu, thu về hơn 25 tỷ đồng.

Mặc dù đã qua kỳ nghỉ lễ, mức tăng trưởng doanh thu của Mưa đỏ vẫn ổn định, áp đảo nhiều phim xếp sau trên bảng xếp hạng như Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Cô dâu ma...

"Mưa đỏ" vượt "Mai", trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, với Điện ảnh Quân đội nhân dân, làm phim là thực hiện nhiệm vụ chính trị nên không đặt doanh thu lên hàng đầu.

Nữ đạo diễn cho rằng phim vượt khâu kiểm duyệt, ra mắt, đến được với khán giả là thành công lớn. Do đó, việc Mưa đỏ cán mốc doanh thu lớn là niềm vui ngoài mong đợi đối với ê-kíp.

"Điều quan trọng và hạnh phúc nhất với tôi và ê-kíp là bộ phim được khán giả quan tâm, yêu mến, cho thấy công sức của chúng tôi đã được khán giả ghi nhận và trân trọng", đạo diễn chia sẻ.

Chia sẻ về hiện tượng doanh thu của Mưa đỏ, chuyên gia, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt thừa nhận con số hơn 551 tỷ đồng sau 17 ngày công chiếu thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

Ông nói: “Bất ngờ thì chắc chắn có, vì đây là bộ phim đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử phim chiếu rạp Việt Nam. Tôi vốn nghĩ Mưa đỏ sẽ thắng, nhưng không ngờ thắng lớn đến mức này.

Phim được cộng hưởng từ nhiều yếu tố: Chất lượng, sức lan tỏa trên mạng xã hội và đặc biệt là thời điểm ra mắt gắn với dịp kỷ niệm lịch sử quan trọng. Tất cả đã tạo nên một cú hích".

Trước câu hỏi liệu bộ phim có thể chạm mốc 1.000 tỷ đồng - cột mốc chưa từng có trong điện ảnh Việt, ông Việt thẳng thắn: “Tôi nghĩ 1.000 tỷ đồng là viễn cảnh hơi bất khả thi.

Doanh thu hiện đã chững lại, trong khi tuần tới nhiều phim mới sẽ ra mắt, suất chiếu của Mưa đỏ chắc chắn bị chia sẻ. Thêm vào đó, số lượng rạp và phòng chiếu ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Nếu tất cả rạp dồn suất chiếu cho Mưa đỏ thì cũng không hợp lý, bởi phim đã ra mắt được một thời gian".

Theo ông, khả dĩ nhất, Mưa đỏ có thể cán mốc 700 tỷ đồng, nhưng để vượt xa hơn thì còn nhiều rào cản.

“Trong tương lai vài năm tới, khi hệ thống rạp mở rộng hơn, tôi tin sẽ có một bộ phim Việt chạm ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Nhưng cần nhớ rằng, ngoài yếu tố cần là một tác phẩm đủ hấp dẫn, yếu tố đủ chính là hạ tầng rạp chiếu phải phát triển đồng bộ", ông Việt nói.

Diễn viên Steven Nguyễn (trái) và Đỗ Nhật Hoàng trong một cảnh phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Ở một góc nhìn khác, chuyên gia này cũng nhấn mạnh thành công của Mưa đỏ hay trước đó là Địa đạo đã tạo cú hích cho dòng phim chiến tranh - vốn là mảng khó ở Việt Nam.

Nhà đầu tư, chuyên gia truyền thông phim Ân Nguyễn cũng bày tỏ: "Mưa đỏ đã đạt thành tích quá tuyệt vời và xứng đáng với chất lượng phim. Về doanh thu, từ ngày 30/8, tôi đã dự đoán Mưa đỏ sẽ vượt Mai, dù lúc đó phim mới có 290 tỷ đồng.

Tôi nghĩ với tình cảm của khán giả thì bộ phim này hoàn toàn có thể tăng thêm hơn 200 tỷ nữa và sẽ cùng Tử chiến trên không chiếm lĩnh toàn bộ phòng vé Việt đến hết tháng 9".