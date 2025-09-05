"Mưa đỏ" đạt top 2 doanh thu lịch sử, chuyên gia dự đoán đỉnh 700 tỷ đồng

Theo dữ liệu của Box Office Việt Nam, tính đến hơn 10h30 ngày 5/9, doanh thu của Mưa đỏ đã đạt con số ấn tượng: 487,17 tỷ đồng, bao gồm cả vé đặt trước.

"Thành tích này khiến bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền chính thức trở thành phim có doanh thu cao thứ 2 trong lịch sử thị trường điện ảnh Việt Nam, xếp sau phim Mai của Trấn Thành", đại diện đơn vị tổng hợp, phân tích dữ liệu doanh thu phòng chiếu tại Việt Nam cho hay.

Trước đó, phim Mai có doanh thu 551 tỷ đồng, là phim có doanh thu cao nhất lịch sử thị trường điện ảnh Việt Nam, giữ vị trí thứ 2 trước đó là phim Lật mặt 7 của đạo diễn Lý Hải với doanh thu 483 tỷ đồng.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Đoàn làm phim).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm đã có những nhận định lạc quan về thành công của bộ phim này.

"Phim Mưa đỏ sẽ về đích với doanh thu trên 700 tỷ đồng", ông Lâm dự đoán.

Ông cũng cho rằng, thành công của Địa đạo và Mưa đỏ có ý nghĩa rất lớn, mang đến nguồn khích lệ cho những dự án điện ảnh "bom tấn" với chủ đề chiến tranh hay sử thi trong tương lai.

"Bộ phim Mưa đỏ thực sự là một cột mốc chói lọi, không chỉ của phim chiến tranh - mà còn là của điện ảnh Việt Nam", ông Lâm nhấn mạnh.

Theo ông Lâm, đằng sau câu chuyện thành công mang tính lịch sử này, có nhiều bài học quý giá xứng đáng được chia sẻ để truyền cảm hứng cho những bộ phim tiếp theo.

Sức hút của Mưa đỏ không chỉ dừng lại ở những con số khô khan. Trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, người hâm mộ đang liên tục cập nhật doanh thu của bộ phim theo từng giờ. Mỗi con số tăng lên đều là một lời cổ vũ, một niềm tin rằng phim Việt hoàn toàn có thể tạo nên những kỷ lục chưa từng có.

"Tôi không thể ngừng vào trang web đếm doanh thu để cập nhật. Thật sự rất mong Mưa đỏ làm nên kỳ tích", một khán giả viết.

Khán giả khác cho hay: "Tôi đã xem bộ phim này đến 3 lần và lần nào cũng khóc. Một bộ phim quá hay, giàu cảm xúc, xứng đáng là phim chiến tranh được xem nhiều nhất từ trước tới nay của Việt Nam".

Bộ phim "Mưa đỏ" có nhiều cảnh quay, lời thoại giàu cảm xúc, chạm đến trái tim khán giả (Ảnh: Đoàn làm phim).

Đại diện Box Office Việt Nam nhận định: "Một bộ phim có doanh thu tốt, tạo nên cơn sốt, thì chắc chắn nguyên nhân lớn nhất nằm ở chất lượng của bộ phim.

Nội dung của bộ phim có sự cộng hưởng nhất định từ thời điểm phát hành, tuy nhiên, mọi yếu tố khác như truyền thông, mạng xã hội, hiệu ứng truyền miệng đều là kết quả của chất lượng tốt, một bộ phim khiến khán giả bất ngờ vì vượt ngoài mong đợi của họ".

Đại diện này cho rằng, sau sự thành công của Mưa đỏ, các nhà đầu tư sẽ hào hứng hơn trong việc sản xuất dòng phim chiến tranh, vốn rất tốn kém và đòi hỏi sự đồng hành từ bên quân đội.

Về phía đoàn làm phim Mưa đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: "Với Điện ảnh Quân đội nhân dân, với chúng tôi, làm phim trước hết là để thực hiện nhiệm vụ chính trị, vì vậy không đặt vấn đề doanh thu lên hàng đầu. Điều quan trọng nhất trong quá trình làm Mưa đỏ là bộ phim phải hoàn thành trọn vẹn, an toàn".

Dẫu vậy, bà Huyền cảm thấy việc Mưa đỏ đạt hơn 450 tỷ đồng và đang tiến gần mốc 500 tỷ đồng là niềm vui lớn ngoài mong đợi, khiến đoàn làm phim cảm thấy bất ngờ.

"Điều quan trọng và hạnh phúc nhất với tôi và cả ê-kíp là bộ phim được khán giả quan tâm, yêu mến, cho thấy công sức của toàn bộ ê-kíp đã được khán giả ghi nhận và trân trọng", bà Huyền nói.

Nhiều chuyên gia phân tích điện ảnh có cùng chung nhận định rằng, Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim, mà còn là một hiện tượng văn hóa, một minh chứng cho thấy khán giả Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ những tác phẩm điện ảnh chỉn chu, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật cao.