Đằng sau bức ảnh "Nụ cười Thành cổ" trong phim Mưa đỏ đang gây sốt trở lại

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Mưa đỏ đang trở thành hiện tượng phòng vé Việt. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 5h30 ngày 1/9, Mưa đỏ đã chính thức cán mốc 350 tỷ đồng doanh thu sau 10 ngày công chiếu.

Chỉ tính đến 21h30 ngày 31/8, Mưa đỏ đã thu về 47 tỷ đồng. Doanh thu cuối tuần qua đạt 122 tỷ đồng với 1.255.527 vé bán ra và 14.090 suất chiếu trên toàn quốc.

Cùng với sức nóng của Mưa đỏ, bức ảnh Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị xuất hiện trong khung hình ở cuối phim bất ngờ được chú ý trở lại.

Hình ảnh ấy trở thành minh chứng sống động cho tinh thần quật cường của thế hệ cha anh và đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Mỗi lần hình ảnh được chia sẻ đều nhận thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng trăm đến nghìn bình luận.

Cựu chiến binh Lê Xuân Chinh - người lính trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” - chụp tháng 8/1972 (Ảnh: Nhà báo Đoàn Công Tính).

Nhiều khán giả xúc động trước nụ cười giữa bom đạn, xem đó như biểu tượng bất tử về ý chí và niềm tin của con người Việt Nam. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần thép của chiến sĩ trẻ, trong khi một số khác xúc động nhắc lại ký ức lịch sử của Thành cổ Quảng Trị.

Một khán giả viết: “Xem Mưa đỏ mà hình ảnh này cứ ám ảnh mình… Nụ cười ấy thật sự làm nên lịch sử”. Một người khác nhận định: “Đây không chỉ là bức ảnh, mà là minh chứng sống động cho sự kiên cường và niềm tin của con người Việt Nam”.

Được biết, bức ảnh Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị, ghi lại khoảnh khắc rạng rỡ của chiến sĩ trẻ Lê Xuân Chinh giữa khói lửa bom đạn Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Hình ảnh không chỉ phản ánh sự lạc quan, niềm tin chiến thắng của tuổi trẻ trong khốc liệt chiến tranh, mà còn trở thành lời nhắn gửi giản dị: “Con vẫn sống” tới gia đình nơi hậu phương.

Hơn 50 năm trước, chàng trai trẻ Lê Xuân Chinh thuộc biên chế Đại đội 18 thông tin liên lạc, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B. Ông cùng hàng trăm đồng đội dũng cảm vượt sông Thạch Hãn vào chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Lê Xuân Chinh cho biết vẫn chưa có dịp xem Mưa đỏ do ở Điện Biên chưa có rạp chiếu. Tuy nhiên, khi nghe tin bức ảnh của mình được sử dụng trong bộ phim, gây sốt trở lại và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, ông đã không giấu được niềm tự hào và hoài niệm.

"Dù chưa xem phim, nhưng khi nghe tin này, tôi thực sự rất xúc động. Những hình ảnh và ký ức về 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị như sống lại. Tôi may mắn được trở về, còn đồng đội của tôi… nhiều người đã hy sinh và vĩnh viễn nằm lại nơi cổ thành.

Nếu có cơ hội xem Mưa đỏ, tôi tin rằng, những cảm xúc ấy sẽ càng mãnh liệt, có lẽ tôi sẽ không cầm được nước mắt khi nhớ lại những ngày tháng chiến đấu cùng anh em, đồng đội của mình”, ông xúc động nói.

Với ông, bức ảnh không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn là ký ức chung của những người lính tại Thành cổ.

Ông Lê Xuân Chinh bày tỏ: “Việc đoàn phim chọn bức ảnh để khép lại câu chuyện thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh của đồng đội tôi. Dù chưa được xem, tôi vẫn có thể hình dung những thước phim tái hiện chân thực 81 ngày đêm khốc liệt chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Tôi rất mong một ngày sẽ được xem Mưa đỏ để được sống lại những ký ức ấy”.

Bộ phim Mưa đỏ đã đạt doanh thu 350 tỷ đồng chỉ sau 10 ngày công chiếu, chạm đến trái tim hàng triệu khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, với những cảnh quay khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Ông Chinh tâm sự: "Tôi có nghe về sự thành công của Mưa đỏ qua các phương tiện truyền thông. Biết được rằng bộ phim đã chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ, tôi rất xúc động.

Những hình ảnh và câu chuyện về Thành cổ được tái hiện không chỉ là lịch sử mà còn là bài học về lòng quả cảm và sự hy sinh. Việc khán giả trẻ khóc khi xem phim là điều dễ hiểu, vì bộ phim đã làm sống lại những cảm xúc chân thực của thời kỳ đó”.

Chia sẻ về bức ảnh nổi tiếng Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị, ông Lê Xuân Chinh cho biết ký ức về khoảnh khắc ấy vẫn vẹn nguyên trong ông, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.

"Khoảng 23h, tôi nhận lệnh đưa phóng viên Đoàn Công Tính, báo Quân đội Nhân dân vượt sông sang thành cổ. Cuộc vượt sông diễn ra lặng lẽ, căng thẳng giữa đêm đen, mưa bom. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, chúng tôi tìm được đến hầm trú ẩn.

Không ai trong chúng tôi nghĩ có ngày mình "nổi tiếng". Trong tâm trí mỗi người lính bấy giờ là mong muốn gia đình ở quê biết được mình đang còn sống và chiến đấu ở Quảng Trị", ông kể.

Cựu binh Lê Xuân Chinh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí gần đây (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ít ai biết rằng, chỉ trước đó ít lâu, ông từng bị mảnh pháo găm vào sườn trái trong một trận đánh ác liệt, nhưng sau khi điều trị, vẫn quay lại giữ chiến tuyến cùng đồng đội.

Trong thời gian điều trị vết thương ở chiến trường, ông bất ngờ nhận được thông tin từ cấp trên về bức ảnh đăng trên báo Nhân Dân đúng dịp 2/9/1972. Bức ảnh tưởng như đi vào dĩ vãng, không ngờ được lưu truyền cho tới ngày nay. Bức ảnh hiện được lưu giữ tại bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.

Ông Chinh cho biết, năm 1974, do sức khỏe suy giảm, ông được cấp trên giải quyết cho phục viên. Trở về cuộc sống đời thường, ông lập gia đình và làm kinh tế ở xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên.

Rời quân ngũ, nhưng mỗi dịp tháng 7 hằng năm, người cựu binh 72 tuổi ấy cùng đồng đội lại “hành quân” về Quảng Trị, thắp hương và dâng cơm cho những người đã ngã xuống.

Ông tâm niệm, chừng nào còn sức khỏe, ông sẽ còn trở lại, chỉ để được cúi mình trước anh linh đồng chí, đồng đội đã nằm lại nơi Thành cổ.

Với ông Lê Xuân Chinh, Thành cổ Quảng Trị không chỉ là chiến trường xưa, mà còn là nơi gửi gắm ký ức, nơi nhắc nhớ sự gắn bó thiêng liêng giữa tình đồng chí, đồng đội.

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, ông Lê Xuân Chinh trải lòng: “Nói thật, bây giờ cuộc sống của vợ chồng tôi tạm ổn. Đảng và Nhà nước cũng quan tâm, mỗi tháng có trợ cấp đủ để hai ông bà sinh hoạt. Làm nông nghiệp nên cũng chẳng dư dả gì, chỉ gọi là đủ sống”.

Tuy vậy, sức khỏe của ông hiện đã yếu nhiều. Ông là thương binh hạng 4/4, lại mang trong người di chứng chất độc da cam.

Ông cho biết, trong lễ gặp mặt tri ân người có công trên cả nước ngày 24/7 vừa qua, mình đã có dịp nhìn lại hình ảnh tuổi 19 qua đoạn phim tài liệu về bức ảnh Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị.

Tại sự kiện này, ông cũng là một trong những nhân chứng lịch sử được mời giao lưu, chia sẻ ký ức.