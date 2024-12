Khán giả TPHCM đội mưa xem HIEUTHUHAI tại HOZO 2024

Tối 13/12, đêm nhạc đầu tiên trong chuỗi sự kiện HOZO Super Fest 2024, thuộc Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM - HOZO 2024, đã diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Sự kiện thu hút hàng ngàn khán giả đến thưởng thức màn trình diễn miễn phí của hơn 100 nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

HOZO Super Fest 2024 được tổ chức bởi Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, cùng Công ty Cổ phần Beyond Communication, với mục tiêu xây dựng một thương hiệu văn hóa nghệ thuật quốc tế cho thành phố.

Sau lễ khai mạc, bữa tiệc âm nhạc bắt đầu với tiết mục của dàn nhạc Saigon Pops Orchestra, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Minh Nhật và Lưu Quang Minh.

Đặc biệt, màn trình diễn mở màn còn có sự góp mặt của ca sĩ Phạm Anh Khoa và Hiền Thục, mang đến những ca khúc mở đầu ấn tượng. Các ca khúc được phối lại mới mẻ, kết hợp nhạc cụ truyền thống và phương Tây, cùng những câu hò Nam Bộ trên nền nhạc điện tử.

Các nghệ sĩ quốc tế cũng góp phần làm sôi động không khí với các tiết mục của hai ban nhạc OSOKO và N'FAMADY, nổi bật với sự đa sắc tộc giữa các thành viên đến từ nhiều quốc gia như Ai Cập, Nigeria, Ghana, Mỹ, Anh, Pháp, Đài Loan, Việt Nam và Nga.

Osoko và N'FAMADY mang đến trải nghiệm âm nhạc độc đáo, kết hợp bản sắc Afrobeat với âm thanh hiện đại.

Thịnh Suy mang đến sân khấu những bản hit như "Chết trong em", "Chuyện rằng", "Một đêm say", "Tiny Love", được phối theo phong cách RnB và Rock, thổi làn gió mới cho những ca khúc vốn nhẹ nhàng và trầm lắng.

Mỗi lần chàng ca sĩ cất tiếng hát, hàng ngàn khán giả phía dưới như vỡ òa trong tiếng hò reo. Chàng ca sĩ cũng nhiều lần bỏ micro, để người hâm mộ có thể cùng hát với anh.

Bên cạnh những ngôi sao quốc tế, Rapper HIEUTHUHAI là nghệ sĩ Việt được các khán giả mong chờ nhất tại đêm khai mạc của HOZO Super Fest 2024.

Chàng rapper Gen Z còn mang đến một khách mời đặc biệt lên sân khấu HOZO, là thành viên cùng nhóm GERDNANG - rapper MANBO. Hai rapper cùng nhau "đốt cháy" sân khấu bằng những bản hit: NOLOVENOLIFE, Ngủ một mình, Hẹn em dưới ánh trăng,….

Điểm nhấn của đêm khai mạc HOZO SuperFest 2024 chính là sự xuất hiện của nghệ sĩ Henry Lau (Lưu Hiến Hoa). Đây là lần đầu ngôi sao quốc tế này đến biểu diễn tại Việt Nam.

Ở ca khúc đầu tiên - Trap, Henry Lau đã mang đến cho khán giả Việt Nam một màn trình diễn vô cùng ấn tượng khi anh chơi Violin, Piano, trống và nhiều loại nhạc cụ khác, khiến khán giả vô cùng thích thú và phấn khích bởi sự đa tài của nam nghệ sĩ.

Cựu thành viên nhóm nhạc Super Junior-M với giọng hát live đầy nội lực cùng những vũ đạo điêu luyện đã mang đến cho hàng ngàn khán giả có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ màn trình diễn bùng nổ cảm xúc.

Henry Lau trình bày 11 ca khúc: Radio, Hands up, Summer Sky, Always Been you,… và cũng là nghệ sĩ cuối cùng trong đêm khai mạc của HOZO SuperFest 2024.

Thời tiết tại TPHCM vào đêm khai mạc HOZO Super Fest 2024 không thuận lợi khi mưa tầm tã trước giờ khai mạc cho đến gần hết buổi diễn. Tuy nhiên, để được gặp các thần tượng của mình, nhiều người hâm mộ đã không ngại đội mưa đến khu vực diễn ra sự kiện từ rất sớm.

"Tôi đã đợi ở sân khấu 4 tiếng trước khi buổi khai mạc bắt đầu. Tuy vất vả nhưng lại rất vui vì được gặp các thần tượng của mình ở khoảng cách gần như vậy", Thúy Quỳnh (21 tuổi, quận Bình Thạnh) chia sẻ.

Không chỉ những bạn trẻ Việt Nam, rất nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú đội mưa để xem các nghệ sĩ biểu diễn.

Đây là lần thứ tư Liên hoan Âm nhạc Quốc tế HOZO 2024 được tổ chức tại Việt Nam. Sau đêm mở màn, 2 đêm diễn còn lại của HOZO sẽ diễn ra vào 14 và 15/12.

Đêm nhạc thứ 2 sẽ diễn ra với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gồm: ca sĩ Mỹ Tâm và ban nhạc Hoài Sa, ca sĩ Hoàng Dũng, ca sĩ Vũ Thanh Vân, ca sĩ ATrain, ban nhạc ANIROCKS, Greta's và ban nhạc, ban nhạc The Big Day, nhóm nhạc Psychic Fever…

Đêm nhạc thứ 3 là đêm nhạc Rock Marathon by HOZO có sự góp mặt của ban nhạc Bức Tường - Phạm Anh Khoa, Ngũ Cung, Mụn Gỗ, Chillies cùng 2 ban nhạc rock đến từ Hàn Quốc Can't Be Blue và Simileland.